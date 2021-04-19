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Полезные советы, которые помогут лучше управляться на кухне


Полезные советы, которые помогут лучше управляться на кухне

На кухне часто возникают неприятные или непредвиденные ситуации. Чтобы их избежать или быстро ликвидировать, а также сэкономить себе время и нервы, не помешает знать несколько простых, но эффективных хитростей. Novate.ru предлагает подборку полезных советов, которые точно пригодятся на кухне и сделают готовку более легкой и приятной задачей.

1. Простое и вкусное новое блюдо на кухне


Красивый и быстрый способ приготовления итальянского блюда. /Фото: youtube.com

Красивый и быстрый способ приготовления итальянского блюда. /Фото: youtube.com

 

С помощью палочек для роллов и суши можно приготовить отличные ньокки. При этом процесс будет невероятно простым и приятным. Ньокки — это итальянское блюдо, которое в упрощенном виде представляет собой ленивые вареники из картофеля. Во время приготовления также часто используются сыр, мука, манная крупа, яйца, шпинат или даже хлеб. Чтобы сделать картофельные клецки, необходимо разместить рядом две пары палочек, затем раскатанное в тонкую колбаску тесто положить сверху. Отрезая ножом небольшой кусочек, его нужно скатывать вниз по палочкам, чтобы сформировать красивые завитушки. После приготовления получится вкусно и очень презентабельно.

2. Скрытые возможности овощечистки


С помощью овощечистки можно тонко, красиво и аккуратно нарезать множество продуктов. /Фото: livedoor.blogimg.jp

С помощью овощечистки можно тонко, красиво и аккуратно нарезать множество продуктов.
/Фото: livedoor.blogimg.jp

 

На самом деле с помощью овощечистки можно выполнять множество полезных функций, которые облегчат готовку на кухне. Например, ею можно отрезать ровные и аккуратные пластинки сливочного масла, которые сделают бутерброд идеальным по вкусу и виду. Также можно поступить и с сыром, который может украсить бутерброд или салат. Да и сам салат может состоять из измельченных с помощью овощечистки овощей или фруктов.

Полезная информация: С помощью овощечистки можно сделать необычные и красивые завитушки из шоколада, которые украсят любой десерт.

3. Чесночная паста без проблем и забот


Одна небольшая хитрость способна намного улучшить работу с чесноком. /Фото: retete-usoare.info

Одна небольшая хитрость способна намного улучшить работу с чесноком. /Фото: retete-usoare.info

 

Борьба с чесноком на кухне обычно длительная и неприятная. Чтобы облегчить задачу его измельчения, рекомендуем попробовать один простой, но действенный, лайфхак. На терку нужно надеть плотный полиэтиленовый пакет, а уже поверх него натирать чеснок. Тогда будет образовываться измельченная кашица, но терку после этого не нужно будет долго отмывать от запаха и частиц продукта.

4. Операция «Чистый противень»


С помощью легкого лайфхака можно сэкономить силы и время на мытье противня. /Фото: youtube.com

С помощью легкого лайфхака можно сэкономить силы и время на мытье противня. /Фото: youtube.com

 

Если положить на противень небольшой кусочек фольги, а сверху выложить продукты, то в процессе приготовления или после того как надо будет достать блюдо, сок с него может растечься по противню и даже пригореть. Чтобы этого не происходило, нужно положить больше фольги и использовать простую хитрость. Для начала переворачиваем противень и сверху на него накладываем фольгу с немного большим размером, чем сам противень. Загибаем края по форме противня и получаем идеальную модель для готовки. После этого можно развернуть противень и вложить в него сформированный из фольги двойник посуды. Таким образом, все жидкости останутся внутри фольги.

5. Надежная защита от брызг


Простое решение распространенной проблемы. /Фото: youtube.com

Простое решение распространенной проблемы. /Фото: youtube.com

 

Чтобы плита и стена за ней оставались чистыми во время приготовления привередливых блюд, стоит попробовать использовать простую и доступную защиту — дуршлаг или сито достаточно большого размера. Дуршлаг или сито нужно просто перевернуть выпуклой частью вверх и положить поверх кастрюли или сковороды, тогда все брызги готовящегося соуса или другого блюда, будут оставаться на поверхности защиты.

6. Ликвидация масляного пятна


Кукурузный крахмал отлично убирает пролитое масло. /Фото: buzzfeed.de

Кукурузный крахмал отлично убирает пролитое масло. /Фото: buzzfeed.de

 

Если подсолнечное или оливковое масло проливается на стол или столешницу, то приходится потратить немало времени, чтобы его оттуда убрать. Облегчить эту задачу и быстро навести порядок поможет кукурузный крахмал. Им нужно обильно посыпать пролитое масло, чтобы оно впиталось в сухое вещество и его можно было беспрепятственно смахнуть с рабочей поверхности.

7. Мука в идеальном состоянии


Маленький совет поможет долго сохранить муку в идеальном состоянии. /Фото: jawo2008.pl

Маленький совет поможет долго сохранить муку в идеальном состоянии. /Фото: jawo2008.pl

 

Длительное хранение муки часто приводит к появлению нежелательной живности в ней. Жучки не только портят продукт, но и могут расселиться по всему шкафу, в котором хранятся сыпучие продукты. Чтобы этого избежать, следует принять превентивные меры. Для этого в свежую муку нужно добавить пару лавровых листиков. Резкий запах этого растения предотвратит появление нежелательных гостей и сыграет дезинфицирующую роль.

8. Зелень длительного хранения


Правильный способ хранения зелени в холодильнике. /Фото: wanista.com

Правильный способ хранения зелени в холодильнике. /Фото: wanista.com

 

Чтобы зелень не высыхала и не портилась, нужно хранить ее правильно. Для этого сначала моем петрушку, листья салата, укроп и все другие виды зелени. Затем промокаем бумажными салфетками, чтобы убрать лишнюю влагу, и кладем на кухонное полотенце. После каждого пучка зелени делаем оборот тканью, так что в одном полотенце может поместиться достаточно много зелени, завернутой в рулон. После этого полученную композицию кладем в пластиковый закрывающийся контейнер и отправляем на хранение в холодильник. Так зелень не потеряет влагу и намного дольше сохранит свою свежесть.

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