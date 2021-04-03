Была ли в СССР ювенальная юстиция, или как в Стране Советов защищали детство и боролись с насилием н

В последние годы в русском интернете распространился и закрепился миф, что в СССР, мол, никакие соцслужбы в дела семьи не вмешивались. Родитель был ребёнку хозяин: захочет – с кашей съест! И только под тлетворным влиянием Запада… Похоже, распространители мифа при СССР жили очень недолго. Потому что дела обстояли немного по-другому.
Нет ремню?
Практически сразу после прихода большевиков к власти по новой стране комиссары, врачи и педагоги принялись развешивать стенгазеты и плакаты – нарисованные вручную или отпечатанные типографиями по госзаказу. Плакаты должны были наглядно объяснить новую политику и моральные ценности нового государства. Среди них стабильно, десятилетиями, выпускались плакаты в защиту детства.
Главный посыл большинство этих плакатов был – бить нельзя. Ни единолично, ни от лица государства: советская власть запретила телесные наказания в школах. Как водится, официальный курс расходился с готовностью претворять его в жизнь, что называется, на местах, и как хлопали линейкой по рукам и головам, могут вспомнить многие советские школьники. То же самое и с телесными наказаниями дома.
Художник Н. Поманский.
Книги, плакаты, фильмы повторяли раз за разом, что бить детей – да, и ремнём, и по мягкому месту – неприемлемо и не по-советски. Наказания сами по себе не утратили популярности, но признавались старорежимными повсеместно. Возлагали проработку несознательных родителей в основном на учителей: они должны были посещать детей дома, убеждать отца и мать, агитировать их за новые методы воспитания. На родительском собрании прорабатывать вопрос не рекомендовалось – за деликатностью темы, зато совместно с райкомом школа могла вызвать родителей на отдельную проработку.
В кино человек, наказывающий ребёнка телесно, был отрицательным персонажем. Исключения делались для крестьянок, разгоняющих пацанву хворостиной прочь от своего урожая, и для хватания за ухо, которое воспринималось как культурная замена популярному веками удушающему хвату за ворот. На фоне официальной политики, однако, спокойно выходили сказки и рассказы, где фигурируют угрозы ремня и по реакции ребёнка ясно, что он отлично знает, как выглядит телесное наказание. Даже официальная цензура не находила в них ничего крамольного.
В карикатурах физическое наказание малышей подавалось как отжившее мракобесие... наряду с религией.
Никто ни на кого не жаловался?
Популярный советский фильм «Мачеха» о проблемах взаимоотношений с, фактически, приёмным ребёнком принимающей семьи содержит эпизод, напрямую развенчивающий этот миф. Когда отец семьи в гневе трясёт сына и тот в конце концов больно падает на пол, бабушка мальчика говорит:
– Изверг! Кто тебе дал право измываться над ребёнком?!. Я в райкоме до самого секретаря дойду!
Современному зрителю, похоже, не очень ясны эти слова, но бабушка угрожает именно нажаловаться властям на физическое насилие над ребёнком, и непременно так, чтобы родителям за это что-нибудь было. После этого случая на дом приходит с проверкой учительница. Она расширяет тему жестокого обращения с детьми и, формально соблюдая деликатность, всё же явно допрашивает родителей об условиях жизни детей, особенно приёмной дочери, и обращении с ними. А позже мать-мачеху «прорабатывают» на специальном собрании. Разница в том, что в наше время «прорабатывать» на сигнал бабушки приходила бы опека и на дом.
А бабушка после падения внука на пол ещё и уводит ребёнка, явно чувствуя себя вправе. И действительно, в советское время в случае вскрывшегося физического насилия ребёнка обычно передавали в семьи бабушек и дедушек – до разбирательства обстоятельств. Это был стандартный сценарий, все участники сцены это знают.
В фильме *Мачеха* бабушка жалуется в органы на жестокое обращение с детьми.
Но могли ли за ненадлежащее обращение ребёнка отнять у родителей? Или для этого ребёнку надо было оторвать руки-ноги? Ещё одна сцена из советского кино, теперь фильма «Взрослые дети». Когда бабушка обнаруживает температуру у ребёнка и слышит, что его кормили пельменями, она требует вызвать «Неотложку». Родители ребёнка пугаются и противятся. Чего они ботся? Бабушка озвучивает это, общаясь с врачом: лишения родительских прав.
Оно часто происходило по сигналу из больницы – ведь именно туда порой попадали дети после физического и полового насилия, а также вследствие ненадлежащего ухода и обращения. Конечно, между сигналом и лишением был ещё суд. Но факт есть факт: уже в СССР работала система защиты детства, в которую можно было обратиться.
Ещё одна специфическая проблема, с которой боролись всё существование СССР – выдача замуж несовершеннолетних девочек. Её обычно в кинематографе как раз не показывали, разве что в картинах о становлении советской власти. Было неловко признавать, что государство всё ещё не справилось с традицией чуть ли не педофилии, как говорится, на местах. Однако центр прессовал периферию по вопросу девочек-невест жёстко, и средний возраст замужества действительно сдвинулся.
Лишение родительских прав из-за ненадлежащего ухода за детьми в СССР практиковалось. Кадр из фильма *Взрослые дети*.
Как выглядела эта система
Хотя многое с самого начала ложилось на плечи учителей и низовых партийных органов, для работы с детьми, которые оказывались по вине родителей или обстоятельств в угрожающих их развитию и жизни условиях, создавались и отдельные органы. Уже в 1918 году появился Народный комиссариат социального обеспечения и труда. Через два года он разделился на два разных наркомата – социальное обеспечение выделили в отдельную сферу.
Естественно, соцобеспечение занималось не одними только детьми. В их сферу компетенций входили матери, старики, инвалиды. А детьми, естественно, занималось не только соцобеспечение. Инспектора по делам несовершеннолетних – специальные работники милиции, работавшие с детьми и подростками – занимались не только кураторством мальчиков и девочек с асоциальным поведением. На них также возлагали обязанность исследовать семейные обстоятельства, в свете того, насколько обстановка дома могла повлиять на поведение ребёнка. Часто именно сотрудники детской комнаты милиции раньше врачей и учителей распознавали и замечали сексуальное насилие в семье. Обычно до широкой публики скандалы на эту тему не доходили: и изоляция ребёнка, и следствие, и суд проходили тихо, чтобы ребёнка в дальнейшем не дразнили и не домогались под предлогом, что он уже порченый.
Многие учреждения, которые в наше время воспринимаются лишь как инструмент уравниловки, были созданы в том числе для того, чтобы выровнять влияние на ребёнка проблем в семье. Практически сразу было очевидно, что требование создать всем детям хорошие условия жизни – санитарные и не только – это утопия. Поэтому детям предлагалось много форм досуга вне дома, но в помещении и под приглядом.
Для большого количества мальчиков и девочек Дома пионеров были не только возможностью научиться чему-то новому на кружке, но и как можно дольше не возвращаться домой, к агрессивным родителям или в антисанитарную обстановку. Летний лагерь и дети, и родители в большинстве своём воспринимали как возможность отдохнуть друг от друга, что могло серьёзно снизить напряжение в семье.
Там же, в лагерях, дети очень долго при советской власти имели возможность, которой часто не было дома, спать в одиночестве, обучаться гигиеническим навыкам и воплощать их, проводить много времени на свежем воздухе, вдали от тех гигантских заводов и фабрик, которыми так гордился Советский Союз и которые, тем не менее, серьёзно влияли на качество жизни в городах. В неприятные места лагеря превратились во времена, когда домашняя обстановка по сравнению с ними стала намного лучше – то есть большая часть страны выбралась из бараков и коммуналок, а внутрисемейные отношения всё меньше и всё реже напоминали казарменную дедовщину.
Текст: Лилит Мазикина.
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