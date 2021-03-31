Новая жизнь для старых шин: 7 способов их применения дома и на даче

Владельцы автомобилей рано или поздно сталкиваются с необходимостью замены шин. Обычно ненужные покрышки отправляются на свалку, чтобы не занимали лишнего места в гараже. Однако их можно использовать себе на благо: преобразить так, чтобы они и выглядели красиво и пользу приносили. Есть множество способов креативного использования ненужных шин, Novate.ru предлагает подборку нескольких оригинальных идей, которые помогут вдохновиться на создание бесплатного и функционального дополнения для своего сада и дома.
1. Садовая дорожка из старых шин
Отличное решение для комфортного передвижения по дачному участку в любую погоду. /Фото: tam.com.ua
Ненужные шины могут стать отличными непромокающими дорожками в саду или огороде. Они обладают одним несомненным преимуществом — не скользят даже в дождливую погоду. Помимо этого дорожки, сделанные из старых покрышек, очень легко моются и не требуют особого ухода. При желании их можно покрасить в любой цвет, сделав оформление сада еще более органичным. Неширокие дорожки можно выполнить из шин легковых автомобилей, а если хочется проложить путь шире, то лучше взять шины грузовых машин. Чтобы создать дорожки из шин, сначала нужно срезать их боковую часть.
Для этой задачи лучше всего подойдет нож или острый лобзик. Полученные длинные резиновые ленты укладывают на заранее подготовленную основу: слой песка или щебня, утрамбованный грунт. Надежно закрепить дорожки помогут саморезы или гвозди, которые вкручиваются или забиваются в деревянные бруски, предварительно размещенные в грунте.
Полезный совет: Ускорить процесс разрезания старых шин поможет мыльная вода, в которой время от времени необходимо смачивать инструмент.
2. Необычные полки
Своеобразный открытый стеллаж с хорошей вместимостью. /Фото: leafclover.club
Ненужная шина вполне может сослужить роль вместительной и креативной полки. Ее можно повесить в гараже или любой комнате дома. Чтобы полка гармонично вписалась в интерьер, можно дополнить ее каким-либо декором: покраской, стеклянными или деревянными полочками, обмотать джутовой веревкой. Покрышка в виде полки позволит существенно сэкономить на обустройстве гаража или подсобных помещений, в которых не обойтись без дополнительного места хранения.
3. Мебель
Из обычной старой шины может получиться довольно креативная мебель. /Фото: holoulzakia.com
С помощью ненужных покрышек можно придумать множество различных моделей мебели, которая подойдет и для дачного участка и для квартиры. Если положить друг на друга две шины, а сверху установить мягкое сидение, получится отличный пуф. Если дополнить его половиной покрышки в роли спинки, то можно насладиться отдыхом в комфортном кресле. Компанию им может составить столик, сделанный из одной или нескольких шин, дополненный столешницей из стекла, дерева или ДСП. Внизу туалетному столику можно добавить ножки, чтобы он смотрелся более воздушно и непринужденно. Но основную роль в данном случае сыграет правильно подобранное оформление, которое выполняется золотистой или серебристой краской, либо джутовой веревкой.
4. Эстакада
С таким дополнением ремонтировать машину станет гораздо удобнее. /Фото: i.pinimg.com
Если среди мусора на выброс оказались несколько покрышек, то из них лучше сделать эстакаду для своего автомобиля. Она вполне может заменить домкрат и поможет сэкономить время и силы на поднятие авто. Собрать такую конструкцию не составит труда, правда придется подключить и дополнительные материалы в виде прочного настила, чтобы машина могла заехать на эстакаду.
5. Стандартные или подвесные клумбы
Подвесная клумба украсит любой сад или террасу. /Фото: 4.bp.blogspot.com
Еще один самый очевидный, но от этого не менее полезный способ повторного использования старой шины — клумба. Тут фантазия может подкинуть множество идей. Например, очень оригинально смотрятся подвесные клумбы, которые можно расположить горизонтально или вертикально, в данном случае даже не придется заботиться о дополнительной переделке, поскольку землю можно насыпать прямо в шину.
Красивые и гармоничные клумбы для украшения сада. /Фото: trendy.house
Самый простой способ формирования клумбы — поставить одну или несколько шин рядом или друг на друга, а затем внутри высадить цветы и растения. Чтобы клумбы смотрелись красивее, их рекомендуется покрасить в один цвет или оригинальным узором. Сделать клумбу более оригинальной помогут надрезы шины, позволяющие как бы раскрыть ее цветком.
6. Стена или забор
Креативное решение из большого количества шин. /Фото: i.pinimg.com
Если есть возможность использовать сразу много покрышек, то можно задуматься об их более полезном и существенном применении. Например, сделать забор или стену для домика на даче, сарая или гаража. Для скрепления используется цемент, стыки должны тщательно промазываться. Чтобы украсить забор или стену, внутрь шин можно насыпать грунт, а затем туда посадить зеленые растения. Рекомендуется укладывать покрышки в шахматном порядке — так будет надежнее.
7. Мусорный бак или контейнер для компоста
Если проявить фантазию, то ненужные покрышки могут превратиться в украшение сада. /Фото: 3.bp.blogspot.com
Если сложить друг на друга несколько покрышек, можно сформировать довольно удобный и вместительный мусорный бак или контейнер для компоста. Надежность конструкции обеспечат болты, проволока или шурупы, которыми нужно скрепить шины в нескольких точках. Внизу баку нужно сделать дно, например, из пластика. Чтобы покрышки смотрелись получше, их можно покрасить яркие цвета или даже замаскировать под декор.
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