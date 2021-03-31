Новая жизнь для старых шин: 7 способов их применения дома и на даче

1. Садовая дорожка из старых шин

Отличное решение для комфортного передвижения по дачному участку в любую погоду. /Фото: tam.com.ua

2. Необычные полки

Своеобразный открытый стеллаж с хорошей вместимостью. /Фото: leafclover.club

3. Мебель

Из обычной старой шины может получиться довольно креативная мебель. /Фото: holoulzakia.com

4. Эстакада

С таким дополнением ремонтировать машину станет гораздо удобнее. /Фото: i.pinimg.com

5. Стандартные или подвесные клумбы

Подвесная клумба украсит любой сад или террасу. /Фото: 4.bp.blogspot.com

Красивые и гармоничные клумбы для украшения сада. /Фото: trendy.house

6. Стена или забор

Креативное решение из большого количества шин. /Фото: i.pinimg.com

7. Мусорный бак или контейнер для компоста

Если проявить фантазию, то ненужные покрышки могут превратиться в украшение сада. /Фото: 3.bp.blogspot.com