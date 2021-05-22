Эффективная подкормка для огурцов

Если после высадки рассады огурцов в открытый грунт саженцы перестали расти и развиваться, значит пришло время подкормить им натуральным средством, которое вмиг решит эту проблему.

После внесения подкормки огурцы сразу начнут наращивать зеленную массу и пойдут в рост, готовясь порадовать вас богатым урожаем.

Для приготовления подкормки для огурцов понадобится 1 литр теплой воды, 1 столовая ложка сахара и столовая ложка (10 грамм) сухих дрожжей.



Насыпьте дрожжи в банку с теплой водой и хорошо перемешайте. Добавьте в воду столовую ложку сахара и еще раз перемешайте.

Поставьте банку с растворенными дрожжами в теплое место на 2 часа. Важно, чтобы прямые солнечные лучи не попадали на средство.

Через два часа перелейте содержимое литровой бутылки (маточный раствор) в ведро с пятью литрами теплой воды и тщательно перемешайте. В итоге вы получите концентрированный раствор.



Перед использованием подкормки обязательно полейте огурцы теплой водой. Также рекомендуется внести в почву органические удобрения, например, перепревший навоз. Сделать это можно перед высадкой рассады в грунт либо непосредственно перед использованием подкормки с дрожжами.

1 литр концентрированного раствора влейте в 10 литров теплой воды.

Подготовленный раствор можно использовать для подкормки огурцов. Для полива одного кустика понадобится 1 литр удобрения.Данная подкормка подходит и для других культур. Удобрения с дрожжами можно использовать для болгарских перцев, баклажанов, томатов.Подробный процесс приготовления эффективной подкормки для огурцов с дрожжами можно посмотреть на видео: