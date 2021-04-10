8 советов, как исправить ошибки в ремонте без кардинальных переделок

В процессе ремонта не всегда получается все предугадать.

1. Установить умные розетки и выключатели

На умных розетках и выключателях есть специальные датчики дистанционного управления / Фото: nv.ua

2. Протянуть новый кабель

Протянутый кабель можно замаскировать молдингами или декоративными элементами / Фото: aqua-rmnt.com

3. Сделать трековую систему освещения

Трековая система поможет решить проблему с недостатком освещения / Фото: static.tildacdn.com

4. Поставить лампы или торшеры

Торшер будет дополнительным источником света и элементом декора / Фото: remontbp.com

5. Обрезать вздувшийся ламинат

Чтобы ламинат не вздувался, его надо немного подрезать / Фото: pol-exp.com

6. Установить натяжной потолок

Монтаж натяжного потолка скроет несовершенства / Фото: yablor.ru

7. Перекрасить покрытие

Если выбрали плитку не того цвета, ее всегда можно перекрасить / Фото: yablor.ru

8. Замаскировать стеклянные вставки на дверях

Еще один вариант прикрыть стеклянные вставки - штора / Фото: i.pinimg.com