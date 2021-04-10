8 советов, как исправить ошибки в ремонте без кардинальных переделок

В процессе ремонта не всегда получается все предугадать.
Во время ремонта хочется, чтобы все было идеально. Однако некоторые ошибки обнаруживаются уже после обустройства квартиры. Выясняется, что розетки надо было делать в другом месте, в комнате не хватает освещения или ламинат вздулся. Делать повторный ремонт вряд ли захочется, но и мириться с происходящим не нужно. Читайте, как устранить самые распространенные ошибки в ремонте.
1. Установить умные розетки и выключатели
На умных розетках и выключателях есть специальные датчики дистанционного управления / Фото: nv.ua
Размещение розеток нужно планировать так же, как и дизайн квартиры, ведь от их расположения зависит комфортное пользование электроприборами. Если так вышло, что разъемы и выключатели оказались в труднодоступном месте, замените их на умные аналоги. Так вы сможете управлять розетками, выключателями и освещением при помощи смартфона или пульта, а не лезть каждый раз за диван или отодвигать стол. Умные устройства работают дистанционно и не требуют физического воздействия.
2. Протянуть новый кабель
Протянутый кабель можно замаскировать молдингами или декоративными элементами / Фото: aqua-rmnt.com
Однако умные розетки и выключатели стоят недешево, поэтому подойдет такой вариант далеко не всем. В качестве альтернативы можно протянуть новый кабель в коробе поверх отделки стен. Да, этот вариант выглядит громоздко и неэстетично, однако провода можно замаскировать молдингами и отвлечь от них внимание.
3. Сделать трековую систему освещения
Трековая система поможет решить проблему с недостатком освещения / Фото: static.tildacdn.com
Предположим, на просторную комнату вы запланировали только один источник освещения - большую люстру под потолком. Однако на деле оказалось, что света не хватает, и помещение выглядит темным. Оптимальным вариантом станет установка трековой осветительной системы. Подразумевается, что несколько светильников будут смонтированы на длинном шинопроводе. Вы сможете передвигать их по треку и поворачивать в нужные стороны. Длина шинопровода подбирается в зависимости от размера комнаты и может быть от одного до десяти метров. Изгиб шины также определяется индивидуально.
4. Поставить лампы или торшеры
Торшер будет дополнительным источником света и элементом декора / Фото: remontbp.com
В том случае, если установить трековую систему невозможно или она не вписывается в интерьер, придется докупить дополнительные источники освещения. Например, торшеры или лампы. Их можно поставить в темных уголках или разместить возле дивана, рабочего стола и в других зонах, где необходимо освещение.
5. Обрезать вздувшийся ламинат
Чтобы ламинат не вздувался, его надо немного подрезать / Фото: pol-exp.com
Если укладывать ламинат зимой, то летом можно обнаружить, что он вздулся. Дело в том, что в холодное время года воздух в помещении суше, а напольное покрытие способно деформироваться под воздействием влаги. Получается, что зимой ламинат уменьшается, а летом расширяется. Чтобы избежать проблем с напольным покрытием, во время ремонта нужно оставить небольшое расстояние между ним и стеной, которое прикрывается плинтусом. В противном случае ламинат может треснуть или принять изогнутую форму. Если это произошло, снимите плинтус и немного обрежьте напольное покрытие так, чтобы между ним и стеной было расстояние в 5-10 мм.
6. Установить натяжной потолок
Монтаж натяжного потолка скроет несовершенства / Фото: yablor.ru
Кривой потолок может испортить даже самый современный интерьер. Сперва кажется, что он не будет бросаться в глаза, однако на фоне новенького ремонта станет неприятно выделяться. Оптимальный вариант - установить натяжной потолок. Но во время послеремонтного монтажа есть несколько нюансов. Во-первых, мастера должны обязательно использовать строительный пылесос, чтобы сразу всасывать пыль и мусор. Во-вторых, нужно быть аккуратными с настенным покрытием, иначе краска может потрескаться, а обои - отклеиться.
7. Перекрасить покрытие
Если выбрали плитку не того цвета, ее всегда можно перекрасить / Фото: yablor.ru
Долго и мучительно выбирали плитку или обои, а после ремонта оказалось, что они совершенно не вписываются в интерьер и не сочетаются с другими оттенками? Неприятно, но поправимо! В случае с обоями все просто - их можно перекрасить в подходящий цвет, а в крайнем случае - переклеить. С плиткой дела обстоят сложнее, но отдирать неподходящий кафель не стоит. Подберите краску нужного цвета и покройте ею плитку. Краска хороша тем, что представлена широкой палитрой оттенков, так что вы точно найдете идеальный вариант.
8. Замаскировать стеклянные вставки на дверях
Еще один вариант прикрыть стеклянные вставки - штора / Фото: i.pinimg.com
Двери со стеклянными вставками выглядят элегантно и визуально «легче», чем изделия из единого полотна. Но в быту такие двери не всегда практичны. Сквозь стекло может попадать свет из соседней комнаты и мешать уснуть. Чтобы не менять двери, попробуйте замаскировать вставки. Их можно окрасить в цвет двери, заклеить самоклейкой или заделать любым другим материалом, подходящим по оттенку и фактуре.
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