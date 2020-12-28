Какие яйца покупать для оливье

Любой повар или опытная хозяйка подтвердят, что главный секрет вкусного оливье – это правильно выбранные продукты. Рассказываем, какие яйца подойдут для главного новогоднего блюда!
Почему они разного цвета?
Цвет скорлупы зависит только от породы курицы. Куры с белыми перьями откладывают белые яйца, а рыжие, черненькие и пеструшки – коричневые.
Значит ли это, что одна порода лучше другой?
Нет! Есть мнение, что в коричневых яйцах больше жирных кислот Омега-3, но разница совсем незначительна.
Какие из них вкуснее?
Коричневые и белые яйца имеют одинаковый вкус. На наш взгляд, это единственный показатель, на который действительно нужно обращать внимание.
У светлых пород кур яйца белые, у других – скорлупа коричневая. Состав и вкус яиц ничем не отличается.
На что же нужно обращать внимание?
Маркировка: на каждом яйце стоит буква: “С” или “Д” Буква «Д» наносится красными чернилами и обозначает, что яйцо – диетическое. Эти яйца не хранятся при отрицательной температуре и реализуются в течение недели. В обычном супермаркете вы вряд ли такие встретите. «С» – столовое яйцо. Срок реализации 25 дней. Маркировка синего цвета. В холодильнике их можно хранить дольше, почти 4 месяца.
Яркий желток
Цвет желтка зависит от того, чем курица питалась. Чаще всего яркий желток у деревенский яиц, потому что куры росли и питались на воле. Фабричных кур обычно кормят комбикормом, но некоторые фабрики сейчас вводят специальные добавки, чтобы желток стал ярким, иногда даже оранжевым. Это не значит, что такие яйца чем-то полезнее или вкуснее.
Категория
Чем крупнее яйцо, тем выше категория. Самая низкая – 3-я. Крупные яйца весят от 65 до 74,9 граммов, но научных доказательств и исследований, что крупные яйца вкуснее, чем мелкие, тоже нет.
Шероховатость скорлупы
Считается, что шероховатая скорлупа – признак некачественного товара. Никаких доказательств, опять же, нет.
Срок изготовления
Распространенное мнение: чем свежее яйцо – тем лучше. Это не совсем так. Свежие яйца всегда плохо чистятся. Дело в том, что у свежего яйца под скорлупой очень маленький воздушный мешочек. Спустя неделю или полторы, через поры в скорлупе яйцо успевает набрать воздух, оболочка становится менее плотной, и в итоге – легче чистится. Именно такие яйца лучше подходят для салатов.
Свежие яйца оставляйте для выпечки, а для оливье и других блюд, где нужен гладкий белок и идеальная форма, лучшим вариантом будут яйца, которые хранились неделю.
Сроки хранения
При температуре от 0 до 20 °С и относительной влажности воздуха 85–88% предусмотрено хранение:
диетические яица – 7 суток;
столовые – от 8 до 25 суток;
мытые – не более 12 суток.
Перед тем, как варить яйца, их нужно вымыть в проточной воде, а варить в слегка подсоленной.
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