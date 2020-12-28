С нами не соскучишься!

7 911 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Konstantin Петров27 декабря, 15:17
    А еще боевые от охотничьих отличаются тем, что в охотничьих часто используют биметаллическую гильзу, которая ржавеет,...Чем боевой патрон...
  • Александр К27 декабря, 14:48
    В детстве без воды обходились. Кто не пробовал коснуться металла у того было тяжелое детствоПочему язык приме...
  • Ольга Стрельцова27 декабря, 13:46
    Ерунда. Держала кавказскую овчарку в квартире, брежневская двушка. Правда, рядом был лес, там собака выбегивалась, ох...Стоит ли заводить...

Какие яйца покупать для оливье

Любой повар или опытная хозяйка подтвердят, что главный секрет вкусного оливье – это правильно выбранные продукты. Рассказываем, какие яйца подойдут для главного новогоднего блюда!
Какие яйца покупать для оливье

Почему они разного цвета?



Цвет скорлупы зависит только от породы курицы. Куры с белыми перьями откладывают белые яйца, а рыжие, черненькие и пеструшки – коричневые.

Значит ли это, что одна порода лучше другой?



Нет! Есть мнение, что в коричневых яйцах больше жирных кислот Омега-3, но разница совсем незначительна.  

Какие из них вкуснее?


Коричневые и белые яйца имеют одинаковый вкус. На наш взгляд, это единственный показатель, на который действительно нужно обращать внимание.
У светлых пород кур яйца белые, у других – скорлупа коричневая. Состав и вкус яиц ничем не отличается.

На что же нужно обращать внимание?



Маркировка: на каждом яйце стоит буква: “С” или “Д” Буква «Д» наносится красными чернилами и обозначает, что яйцо – диетическое. Эти яйца не хранятся при отрицательной температуре и реализуются в течение недели. В обычном супермаркете вы вряд ли такие встретите. «С» – столовое яйцо. Срок реализации 25 дней. Маркировка синего цвета. В холодильнике их можно хранить дольше, почти 4 месяца.

Яркий желток


Цвет желтка зависит от того, чем курица питалась.
Чаще всего яркий желток у деревенский яиц, потому что куры росли и питались на воле. Фабричных кур обычно кормят комбикормом, но некоторые фабрики сейчас вводят специальные добавки, чтобы желток стал ярким, иногда даже оранжевым. Это не значит, что такие яйца чем-то полезнее или вкуснее. 

Какие яйца покупать для оливье

Категория



Чем крупнее яйцо, тем выше категория. Самая низкая  – 3-я. Крупные яйца весят от 65 до 74,9 граммов, но научных доказательств и исследований, что крупные яйца вкуснее, чем мелкие, тоже нет. 

Шероховатость скорлупы



Считается, что шероховатая скорлупа – признак некачественного товара. Никаких доказательств, опять же, нет. 

Срок изготовления



Распространенное мнение: чем свежее яйцо – тем лучше. Это не совсем так. Свежие яйца всегда плохо чистятся. Дело в том, что у свежего яйца под скорлупой очень маленький воздушный мешочек. Спустя неделю или полторы, через поры в скорлупе яйцо успевает набрать воздух, оболочка становится менее плотной, и в итоге –  легче чистится. Именно такие яйца лучше подходят для салатов. 
Свежие яйца оставляйте для выпечки, а для оливье и других блюд, где нужен гладкий белок и идеальная форма, лучшим вариантом будут яйца, которые хранились неделю.

Сроки хранения 



При температуре от 0 до 20 °С и относительной влажности воздуха 85–88% предусмотрено хранение:

диетические яица –  7 суток; 
столовые – от 8 до 25 суток; 
мытые  – не более 12 суток. 
Перед тем, как варить яйца, их нужно вымыть в проточной воде, а варить в слегка подсоленной.  
Читать далее →
Ссылка на первоисточник
оливьеЯйца
Обсудить

Картина дня

наверх