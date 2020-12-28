Какие яйца покупать для оливье

Любой повар или опытная хозяйка подтвердят, что главный секрет вкусного оливье – это правильно выбранные продукты. Рассказываем, какие яйца подойдут для главного новогоднего блюда!





Почему они разного цвета?

Значит ли это, что одна порода лучше другой?

Какие из них вкуснее?

На что же нужно обращать внимание?

Яркий желток

Категория

Шероховатость скорлупы

Срок изготовления

Сроки хранения

Цвет скорлупы зависит только от породы курицы. Куры с белыми перьями откладывают белые яйца, а рыжие, черненькие и пеструшки – коричневые.Нет! Есть мнение, что в коричневых яйцах больше жирных кислот Омега-3, но разница совсем незначительна.Коричневые и белые яйца имеют одинаковый вкус. На наш взгляд, это единственный показатель, на который действительно нужно обращать внимание.У светлых пород кур яйца белые, у других – скорлупа коричневая. Состав и вкус яиц ничем не отличается.Маркировка: на каждом яйце стоит буква: “С” или “Д” Буква «Д» наносится красными чернилами и обозначает, что яйцо – диетическое. Эти яйца не хранятся при отрицательной температуре и реализуются в течение недели. В обычном супермаркете вы вряд ли такие встретите. «С» – столовое яйцо. Срок реализации 25 дней. Маркировка синего цвета. В холодильнике их можно хранить дольше, почти 4 месяца.Цвет желтка зависит от того, чем курица питалась.Чаще всего яркий желток у деревенский яиц, потому что куры росли и питались на воле. Фабричных кур обычно кормят комбикормом, но некоторые фабрики сейчас вводят специальные добавки, чтобы желток стал ярким, иногда даже оранжевым. Это не значит, что такие яйца чем-то полезнее или вкуснее.Чем крупнее яйцо, тем выше категория. Самая низкая – 3-я. Крупные яйца весят от 65 до 74,9 граммов, но научных доказательств и исследований, что крупные яйца вкуснее, чем мелкие, тоже нет.Считается, что шероховатая скорлупа – признак некачественного товара. Никаких доказательств, опять же, нет.Распространенное мнение: чем свежее яйцо – тем лучше. Это не совсем так. Свежие яйца всегда плохо чистятся. Дело в том, что у свежего яйца под скорлупой очень маленький воздушный мешочек. Спустя неделю или полторы, через поры в скорлупе яйцо успевает набрать воздух, оболочка становится менее плотной, и в итоге – легче чистится. Именно такие яйца лучше подходят для салатов.Свежие яйца оставляйте для выпечки, а для оливье и других блюд, где нужен гладкий белок и идеальная форма, лучшим вариантом будут яйца, которые хранились неделю.При температуре от 0 до 20 °С и относительной влажности воздуха 85–88% предусмотрено хранение:диетические яица – 7 суток;столовые – от 8 до 25 суток;мытые – не более 12 суток.Перед тем, как варить яйца, их нужно вымыть в проточной воде, а варить в слегка подсоленной.