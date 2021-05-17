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Как сделать крепкую рукоятку для ножа из обычных винных пробок


Как сделать крепкую рукоятку для ножа из обычных винных пробок

Рукоятка для ножа – изделие не вечное. Рано или поздно она приходит в негодность. Использовать нож после ее поломки будет невозможно. В такой ситуации остается или выбросить драгоценный инструмент, или попытаться осуществить реставрацию. Первым делом необходимо подготовить материалы и инструменты для творческого процесса. Когда все будет готово, беремся за восстановление ручки.

Нужны пробки. /Фото: youtube.com.

Нужны пробки. /Фото: youtube.com.

 

Что понадобится: гайка М6, шпилька М6, брусок из твердого дерева, ацетон, эпоксидный клей, цианакрилатный клей для гибких соединений, водосточный клей, наждачная бумага Р36, пробки от вина или шампанского (10-12 шт).
Делаем обрезку. /Фото: youtube.com.

Делаем обрезку. /Фото: youtube.com.

 

Первым делом пробки необходимо выровнять. Для этого они нагреваются в микроволновой печи в течении 1 минуты. Этого будет достаточно для того, чтобы вернуть им первоначальный вид. Далее с пробок срезается по одной боковой пластине, после чего можно переходить к их шлифовке на крупной наждачной бумаге Р36.
Сначала вот такие заготовки. /Фото: youtube.com.

Сначала вот такие заготовки. /Фото: youtube.com.

 

Обрезав и отшлифовав 2 пробки, промазываем их стороны клеем. Делаем паузу и ждем, пока не испарится растворитель, после чего соединяем заготовки. Они должны держаться крепко между собой.
Следом отрезаем у пробок две образовавшиеся широкие боковины, шлифуем. После всех этих действий получаем наборную пластину. Таких нужно сделать из пробок 4-6 штук. Также нужно вырезать из дерева больстер и тыльник для ножа.
Вот такие штучки. /Фото: youtube.com.

Вот такие штучки. /Фото: youtube.com.

 

Собрать заготовки в ручку поможет клей и хвостовик с резьбой. Каждый элемент рекомендуется промазать эпоксидным клеем на стыках. Рукоятка собирается в одно целое и (при необходимости) фиксируется болтами.
Отличное решение будет. /Фото: youtube.com.

Отличное решение будет. /Фото: youtube.com.

 

После этого необходимо осуществить обрезку пробок и шлифование ручки. Когда она станет круглой, покрываем ее смесью из 50 частей ацетона и 1 части цианакрилатного клея. Пропитка наносится несколько раз с паузой в 15 минут.
Получится вот так. /Фото: youtube.com.

Получится вот так. /Фото: youtube.com.

 

Видео:


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Как сделать крепкую рукоятку для ножа из обычных винных пробок

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