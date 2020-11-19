"Бесконечный": Нашли в зимнем лесу подземный тоннель — шли 3 часа, а он всё не кончался...

Сколько тайн хранят леса и горы Урала? В нашем очередном путешествии по заброшенным подземельям мы отправились прочёсывать лесной массив около старого месторождения бокситов возле посёлка Сулея… Здесь по имевшейся у нас информации в советские годы был прорыт огромный тоннель длинной больше трёх километров — точной точкой входа мы не располагали, но примерная зона поиска нам была известна. Зима в этом году выдалась относительно тёплой (дело было в конце февраля), но это не мешало нам проваливаться по поиск, продираясь сквозь снежную целину. Машина была предусмотрительно оставлена возле трассы, а идти пешком нам предстояло около двух километров… Естественно, ни о каких тропинках к цели нашей экспедиции речи не шло.

Гидротехнический тоннель реки Каменка



Внушительных размеров подземный тоннель представляет собой искусственное подземное русло реки Каменка построенное во времена Советского Союза. Впечатляющее сооружение было построено для отведения воды от крупного месторождения бокситов по соседству.

В настоящий момент как бокситовая шахта Кургазак так и тоннель — заброшены. Сама шахта начала работу в «семидесятые» годы и примерно в те же годы началось строительство гидротехнического тоннеля снижавшего водную нагрузки на месторождение.

Массивные водопритоки во время весенних паводков достигают до 10.000 кубических метров в час. Даже зимой, с потолка заброшенной штольни льются потоки воды. От совсем маленьких...

..до настоящих водопадов!

Сам тоннель частично убран в бетонную опалубку, укрепляющую обвалоопасные участки. Но большая часть подземной выработки представляет собой стены из голой горной породы.

Говоря о сложностях прохождении данного спелеостологического объекта, следует отметить, что даже в холодное время уровень воды здесь достаточно высокий. Попытка пройти маршрут используя лишь бахилы ОЗК или болотные сапоги сразу повышает категорию сложности и превращает спокойный поход в подземную эквилибристику.

В целом дно подземной реки достаточно чистое, а камни и валуны сглажены. Тем не менее следует отметить достаточно частые «подмывы» горных пород с образованием характерных ям со значительно большей глубиной. Ямы эти хоть и очевидны для опытного спелеостолога, но могут стать неприятной «ловушкой» для новичка.

Удивительно, но даже спустя годы заброшенности под землёй осталось значительно количество металлолома: остатки рельсов, колёса вагонеток и толстая металлическая труба почти на всём протяжении тоннеля. Всё-таки место малоизвестное и ещё довольно плохо изученное, что несомненно стоит отнести скорее к плюсам чем к минусам.

Кроме двух порталов выше и ниже по течению, гидротехнический тоннель с поверхностью связывают четыре вентиляционных ствола. В некоторые, если заглянуть можно увидеть свет с поверхности. К сожалению, даже сбросив всю экипировку на отмели и форсировано, двигаясь ещё 20 минут мы так и смогли дойти до конца тоннеля. Время поджимало, в костюмах обнаружились пробоины и нужно было возвращаться. Как вы помните, возвращались мы в лес, по которому нужно было ещё выбираться обратно…