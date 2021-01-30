В каких исторических фильмах декорации очень реалистичны

Залог отличного фильма — это не только захватывающий сюжет и неповторимая игра актеров, но и соответствующие декорации. Порой картина может не отличаться блистательной историей, но благодаря красивым видам она нравится зрителям.













«Викинг»

«Джейн берет ружье»

«Сын божий»

«Императрица и воины»

«13-й воин»

«Агора»

«Кредо убийцы»