Какие тайны древних народов Амазонки раскрыли археологам космические деревни

В джунглях Амазонки по сей день существуют места, куда не ступала нога человека. Кроме того, где-то там, в глубине этих непроходимых тропических лесов, живут люди, которые предпочитают полную изоляцию. Эти народы проживают испокон веков в своих деревнях, вдали от цивилизации и от чужих глаз. Недавно археологи на территории современной Бразилии обнаружили древние селения загадочной цивилизации акрейцев, выстроенные в форме солнца. Что удалось выяснить учёным?
В конце прошлого года группа археологов исследовала труднодоступный район тропического леса в Бразилии с вертолёта. Они сканировали местность с помощью лазеров. Уникальные современные технологии LIDAR (Light Detection and Ranging) позволяют экспертам заглянуть, что называется вглубь истории, как никогда ранее. Внезапно глазам учёных открылась невероятная картина: деревня в форме часового циферблата!
Благодаря современным технологиям стало возможным исследовать ранее недоступные районы Амазонки.
Древние амазонские народы жили в деревнях, имеющих форму солнечного светила. Эти доколумбовые деревни под сенью густой тропической растительности, датируются 1300-1700 годами нашей эры. На данный момент специалисты насчитали более тридцати пяти подобных селений.
Расположены они в виде кругов, а иногда и прямоугольников и называются деревнями «курганов». Находятся деревни на расстоянии около пяти километров друг от друга. Круглые деревни, как говорят эксперты, в среднем имеют диаметр около ста метров. Прямоугольные селения занимают площадь вполовину меньше.
Каждое поселение акрейцев соединено через ландшафт прямыми, широкими дорогами, расходящимися от центра деревень.
Исследователи, в том числе археологи из Университета Эксетера, изучали южную часть штата Акко. Там были найдены различные почвенные культуры, которые, судя по всему, возделывались этими народами. Всё это вполне соответствовало определённым социальным моделям при построении их сообществ.
Университет Эксетера.
Курганы расположены вокруг центральных площадей, а деревни образуют собой обширную общественную сеть, соединенную дорогами. Сверху дорожные сети кажутся стрелками часов. На фотографиях, сделанных с вертолёта видно, что основные дороги связывают селения между собой. Меньшие маршруты соединяли людей с водой, они ведут к ручьям и основным потокам воды.
Почему акрейцев считают знакомыми с астрономией? Эксперты считают, что при создании общей планировки деревень именно в расположении небесных светил искали вдохновение. Удлинённые холмы с вертолёта напоминают солнечные лучи. В своих находках археологическая группа использует португальское слово «Sóis» или «солнце». Так что признаки астрономического влияния определенно есть.
Снимок группы археологов, Национальный памятник Effigy Mounds, полученный с помощью LIDAR.
Концепция населённой Амазонки относительно нова для публики. Информация об этом весьма отрывочна и постоянно добавляется. Дело даже не в том, что археологи раньше не знали об этом, напротив упоминания о таких общинах есть ещё начиная с 16 века. Испанский доминиканский монах-миссионер, Гаспар де Карвахаль, писал о развитых дорожных сетях, которые он видел во время пребывания там. Затем, пару столетий спустя, некий полковник Антонио Пирес де Кампос, заявил, что в этом районе полно людей. Однако только сейчас, в 21 веке, те давние сведения могут быть окончательно конкретизированы.
Сведения о древних народах Амазонии известны с 16 века.
Благодаря этому последнему открытию в штате Акко, вырисовывается убедительная картина жизни местных жителей в период доколумбовой эпохи. Историки изучали отдельные курганы, но никогда ни одно исследование не касалось структуры этих курганов, как взаимосвязанных частей единого целого.
Технология LIDAR меняет правила игры для экспертов, оспаривая предположения и быстро расширяя знания. Ведь мало что известно о том, что происходило в Амазонии до прибытия европейцев. То, что раньше было кропотливым процессом, теперь делается относительно быстро. «Результаты продолжают ставить под сомнение традиционные взгляды, которые изображают междуречье и западный сектор Амазонии как малонаселённые», - говорят археологи.
Полученные сведения позволяют расширить знания о доколумбовой эпохе.
С помощью LIDAR миллиарды импульсных лазеров направляются к выбранному месту. Когда они возвращаются к датчику, выполняются точные измерения, и трёхмерная карта может быть смоделирована в цифровом виде. Больше не нужно продираться через подлесок или вырубать лес, чтобы раскрыть древние секреты. Спутниковые данные также имеют решающее значение для получения максимально подробного изображения.
Больше не нужно продираться через непроходимые джунгли и рубить деревья.
Эта последняя находка представлена в новом документальном сериале «Тайны джунглей: Затерянные королевства Амазонки». Этот фильм рассказывает о последних достижениях в исследовании ранее недоступный территорий, в том числе и об этом неожиданном открытии. На экране разворачивается весьма эпичное и художественное зрелище, которое изображает охотников-собирателей, взаимодействующих с растениями и гигантскими существами ледникового периода.
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