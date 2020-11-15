Восточная сказка

Вот уже несколько лет подряд Disney с завидной регулярностью продолжает выпускать ремейки своих классических анимационных хитов: экранизации мультфильмов “Красавица и чудовище”, “Аладдин” получили свою долю славы (и свой миллиард сборов в прокате). Настала очередь “Мулан” (Mulan) — восточной сказке об отважной воительнице.

История Мулан на фоне других людей классических мультфильмов Disney напоминает притчу. Было у отца две дочери: одна спокойная и послушная, вторая — бес в ребро. Когда к городским воротам пришла беда (злой император в лице Джета Ли, его прислужница-ведьма и большое войско) местным пришлось защищаться. Армию собирали как могли, от каждого дома по мужчине. Отец Мулан уже стар и не в состоянии держать меч, хотя отчаянно хочет. Беспокойная девушка без раздумий отринула все уговоры старших о необходимости усмирить пылкий нрав и найти мужа — надела доспехи, прибрала волосы и в бой.

Здесь есть все из набора диснеевских экранизаций: обязательная любовная линия, семейные ценности, красивые костюмы, эффектные батальные сцены, общий сказочный тон и завуалированная мораль. Да, все это не такое яркое и дорогое, как у Алладина или Короля Льва, но все ещё лучше чем в среднем по кинорынку.

В общем, проверенная формула наверняка сработала бы как надо, но по странному и печальному стечению обстоятельств весь мир повернулся спиной к Мулан.

С вопросом как удивить и развлечь публику Disney всегда справлялся отлично, однако в этот раз слишком многое пошло не так. У жизни, как мы знаем, свои планы — слишком много препятствий встало на пути отважной китаянки к зрительским сердцам и кассовому успеху. Многочисленные скандалы преследуют картину, в основном политические. Восток, как известно, дело тонкое, но в этот раз проект просто раздавили: сначала был скандал про съемочные локации — фильм снимали неподалёку от мест расположения контрационных лагерей уйгуров. А позднее исполнительница главной роли Лу Ифэй имела неосторожность поддержать полицию Гонконга в ходе протестов. Путь в Китай для Мулан был заказан.

Исподтишка ударила пандемия. Апрельскую премьеру перенесли на осень, но мир до сих пор не оправился от биологической угрозы. Опасность все ещё не миновала и большинство кинотеатров по всему миру закрыты. Для США Disney выбрал выбрал спорную тактику и выпустил фильм в стриминговом сервисе втрое дороже стоимости билета в кино.

Сейчас “Мулан” терпит бедствие в прокате и уже точно не окупит затрат на своё производство. А жаль, ведь даже не смотря на некоторую бюджетность и схематичность это все ещё неплохое семейное кино — легкое и в меру увлекательное – подходящий вариант, чтобы провести вечер дома, в безопасности, пока за окном бушует 2020 год.