Простые правила для безопасности детей

Каждый родитель больше всего переживает о счастье и благополучии своего ребенка. Особенно это актуально, когда его ребенок еще маленький и не в силах самостоятельно о себе позаботиться. Именно мама с папой должны ему объяснить, как вести себя с незнакомыми людьми, кому можно, а кому нельзя открывать двери, с кем дружить, а с кем — нет.





Не быть одному

Службы спасения

Безопасность в общественных местах

Безопасное возвращение

Ставить в известность

Применяйте пароли

Незнакомый человек

Личная информация

Правила поведения в социальных сетях

Уметь отказывать

Не принимать у незнакомцев ничего