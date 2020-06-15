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Простые правила для безопасности детей

Каждый родитель больше всего переживает о счастье и благополучии своего ребенка. Особенно это актуально, когда его ребенок еще маленький и не в силах самостоятельно о себе позаботиться. Именно мама с папой должны ему объяснить, как вести себя с незнакомыми людьми, кому можно, а кому нельзя открывать двери, с кем дружить, а с кем — нет. Простые правила для безопасности детей

Не быть одному


Простые правила для безопасности детей Отличное правило как для детей, так и для взрослых. Лучше всего всегда находиться в компании и стараться избегать ситуаций, когда вам нужно куда-то идти одному.

Службы спасения


Простые правила для безопасности детей Ваш ребенок обязательно должен знать номера всех служб спасения начиная от полиции, заканчивая службой газа. Объясните ему, как позвонить в них с мобильного, если появится такая необходимость.

Безопасность в общественных местах


Простые правила для безопасности детей Перед тем как отправиться с ребенком в многолюдное место (например, крупный торговый центр или на фестиваль), обязательно сфотографируйте его. В случае если ваше чадо где-то потеряется, у вас на руках будет фотография в той одежде, в которой он пришел.

Безопасное возвращение


Простые правила для безопасности детей Ребенок должен знать, что, находясь дома один, он ни в коем случае не должен открывать двери чужим людям. Вы даже можете придумать особый пароль стука в дверь, который будете знать только вы и ваша дочь/сын.

Ставить в известность


Простые правила для безопасности детей Вы должны знать, с кем, куда и зачем идет ваш ребенок, притом неважно какого он возраста. Однако крайне не рекомендуется выуживать у него эту информацию напором или шантажом. Лучше всего установить доверительные отношения в семье. Тогда ребенок сам будет рассказывать вам о своих планах.

Применяйте пароли


Простые правила для безопасности детей Придумайте пароль, который будут знать только члены вашей семьи. Если когда-то к ребенку подойдет незнакомец (например, в школе) и скажет, что он «от вас», пусть попросит назвать его эту секретную фразу. Сообщайте ее только тем людям, которым доверяете.

Незнакомый человек


Простые правила для безопасности детей Еще раз вернемся к теме незнакомцев. Объясните ребенку, что общаться с посторонними людьми строго запрещено, особенно, если они предлагают куда-то с ними пойти или сесть в машину. В таких случаях ребенок должен немедленно бежать или звать на помощь.

Личная информация


Простые правила для безопасности детей Разучите с ребенком контактные номера и свой домашний адрес. Он должен хорошо их знать, чтобы при необходимости иметь возможность сообщить сотрудникам полиции (например, если потеряется и останется без связи).

Правила поведения в социальных сетях


Простые правила для безопасности детей Объясните ребенку, как он должен вести себя в интернете, чтобы избежать риска взлома аккаунта и похищения личных данных. Основные правила: устанавливать пароли, не сообщать конфиденциальную информацию незнакомцам, не посещать потенциально опасные сайты, пользоваться антивирусом.

Уметь отказывать


Простые правила для безопасности детей Часто даже взрослые страдают из-за того, что не могут отказать кому-то в какой-то просьбе. Объясните ребенку, что он может и должен говорить «Нет», если чего-то не хочет.

Не принимать у незнакомцев ничего


Простые правила для безопасности детей Это «золотое» правило, которое должен знать каждый ребенок! Никогда ничего не принимать у незнакомцев, даже если подарок выглядит слишком привлекательным и дорогим.

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Простые правила для безопасности детей
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