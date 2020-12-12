Звездные дети, которые круче своих родителей

Понятие «swag» имеет множество интерпретаций, но оно неизбежно ассоциируется со словом «крутость». Конечно, крутость весьма субъективная вещь, но когда речь идет о детях, то тут уж сомневаться не приходится. Дети знаменитостей — это и вовсе отдельная тема, ведь многие из звездных наследников могут затмить в крутости своих знаменитых родителей. Swag.









Леви Макконахи

Норт Уэст

Ава Филипп

Сури Круз

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Джиджи Хадид

Джейден и Уиллоу Смит

Хейли Болдуин

Зои Кравиц

Патрик Шварценеггер

Вайолет Аффлек

Александр и Сэмюэл Шрайбер

Эппл и Моисей Мартин

Генри Сэмюэл

Нала Обри

Олив Коэн

Майли Сайрус

Лили-Роуз Депп