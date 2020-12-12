Звездные дети, которые круче своих родителей

Понятие «swag» имеет множество интерпретаций, но оно неизбежно ассоциируется со словом «крутость». Конечно, крутость весьма субъективная вещь, но когда речь идет о детях, то тут уж сомневаться не приходится. Дети знаменитостей — это и вовсе отдельная тема, ведь многие из звездных наследников могут затмить в крутости своих знаменитых родителей. Swag.
Леви Макконахи
Семилетний Леви — старший сын актера Мэттью Макконахи и модели Камилы Алвес. В свои семь лет малыш уже может похвастаться большим количеством путешествий. А еще для семилетнего парнишки он очень стильный.
Норт Уэст
Комбинация ДНК Канье Уэста и Ким Кардашьян не могла не стать квинтэссенцией крутости. Маленькая Норт уже в два года щеголяет в дизайнерских нарядах и отшивает папарацци криками «Я сказала, никаких фото!» голоском, похожим на голос Ким.
Ава Филипп
Ава воплощает в себе нежные черты своей матери Риз Уизерспун и загадочность отца Райана Филиппа. В свои 16 девушка уже звезда инстаграма.
Сури Круз
Сури — единственное прекрасное, что осталось от брака Тома Круза и Кэти Холмс. Уже в таком юном возрасте девочка не отстает от моды, как и ее мама. В ней сочетается прелесть соседской девчушки Кэти и сумасшедшая улыбка Тома.
Рафферти Лоу
Девятнадцатилетний сын Джуда Лоу и Сэди Фрост уже стал популярен в мире моды. На его счету уже несколько рекламных кампаний и обложек журналов.
Джиджи Хадид
Прошедший год был для красотки Джиджи весьма плодотворным: начиная с того, что Джиджи стала лицом фирмы Maybelline, и заканчивая показом для Victoria’s Secret. Ее мать, модель Иоланда Фостер, может гордиться дочуркой.
Джейден и Уиллоу Смит
Дети Уилла Смита и Джады Пинкетт-Смит продолжают дело родителей. Джейден уже снимается в кино, а Уиллоу нашла себя в мире моды.
Хейли Болдуин
Девятнадцатилетняя дочь Стивена Болдуина — успешная модель, она снималась для рекламных кампаний таких брендов, как Topshop, Ralph Lauren и French Connection. Также не утихают слухи о ее романе с Джастином Бибером.
Зои Кравиц
Кто бы мог стать плодом любви успешного музыканта и красивой актрисы из шоу Билла Косби? Речь идет, конечно, о неповторимой Зои Кравиц, звезде Голливуда. Двадцатисемилетняя дочь Ленни Кравица и Лизы Боне родилась с крутостью в крови.
Патрик Шварценеггер
Двадцатидвухлетний сын Арнольда Шварценеггера и Марии Шрайвер уже подписал контракт с модельным агентством LA Models, играет роли второго плана в Голливуде и даже запустил линию одежды Project 360. Swag.
Вайолет Аффлек
Десятилетняя Вайолет — старший ребенок кинозвезд Бена Аффлека и Дженнифер Гарнер. В прошлом году малышка сопровождала родителей в Вашингтон, куда те отправились обсуждать важность гуманитарной помощи для Африки.
Александр и Сэмюэл Шрайбер
Два блондинистых малыша получили крутость по наследству от мамы Наоми Уоттс и папы Лива Шрайбера. Они уже даже знают, как вести себя с папарацци.
Эппл и Моисей Мартин
Дети Гвинет Пэлтроу и вокалиста Coldplay Криса Мартина — это все, что осталось от брака знаменитостей. На прошедшем Суперкубке Крис Мартин вшил две заплатки с именами детей.
Генри Сэмюэл
Крутость немецкой супермодели Хайди Клум и шарм британского певца Сила соединились в опасную комбинацию, которую назвали Генри Гантер Адеола Дашту Сэмюэл.
Нала Обри
Дочь Холли Берри и Габриэля Обри не может быть некрутой. Комбинация великолепной и прекраснейшей из актрис и горячего мужчины-модели — это чистейший свэг.
Олив Коэн
Саша Барон Коэн и Айла Фишер — это самый взрывоопасный брак, который можно себе представить. Эти ребята настолько круты, что страшно подумать, насколько круты их дети. Восьмилетняя Олив не разочаровала нас.
Майли Сайрус
Раньше казалось, что мало кто может быть более крутым, чем певец Билли Рэй Сайрус. Но его дочурка Майли переплюнула его и показала новый уровень свэга. Теперь Билли Рэй — просто папа крутой Майли Сайрус.
Лили-Роуз Депп
Дочь великого и ужасного Джонни Деппа и прекрасной и хрупкой Ванессы Паради в свои шестнадцать лет уже успела стать музой Карла Лагерфельда, включиться в кампанию защиты прав ЛГБТ и, конечно, доказать свою крутость.
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