Российские «двойники» западных звезд: Кого из современных знаменитостей называют ответом Голливуду

Этих голливудских актрис называют иконами стиля и эталонами красоты, но в отечественном шоу-бизнесе и кинематографе есть немало звезд, которые им ни в чем не уступают. Параллели между ними часто не ограничиваются внешним сходством, и у этих звезд можно обнаружить немало общего. Кого называют нашими Сарой Джессикой Паркер, Амандой Сейфрид, Джеральдиной Чаплин и Пенелопой Крус – далее в обзоре.
Юлия Ковальчук и Сара Джессика Паркер
Юлия Ковальчук и Сара Джессика Паркер | Фото: elle.ru
Певица Юлия Ковальчук давно привыкла к сравнениям с актрисой Сарой Джессикой Паркер и не только не возражает против таких аналогий, но и активно их эксплуатирует – в одном из клипов она предстала в образе самой известной киногероини актрисы, Кэрри Брэдшоу. Певица говорит, что считает Сару Джессику Паркер иконой стиля, и не скрывает своих симпатий к ней. А когда звезда Голливуда в 2011 г. приехала в Россию, чтобы представить новый фильм со своим участием «Я не знаю, как она делает это», во время презентации ее познакомили с Юлией Ковальчук, назвав певицу «русской Сарой Джессикой Паркер». Актриса была удивлена их сходством и с удовольствием поприветствовала своего «двойника». Поклонники Ковальчук отмечают не только их внешнее сходство, но и общие модные пристрастия и чувство стиля. К тому же, по признанию певицы, у них похожа даже манера поведения.
Юлия Ковальчук и Сара Джессика Паркер | Фото: krauzer.ru
Юлия Ковальчук и Сара Джессика Паркер | Фото: wmj.ru
Екатерина Вилкова и Аманда Сейфрид
Екатерина Вилкова и Аманда Сейфрид | Фото: letidor.ru
Внешнее сходство этих актрис многим бросается в глаза, тем более, что на фото актрисы Екатерина Вилкова и Аманда Сейфрид позируют часто одинаково. Даже без макияжа и с разными прическами они выглядят, будто сестры. Они почти одного возраста: Вилковой – 36, Сейфрид – 35. Обе они профессиональные актрисы, обе прославились, в основном, благодаря сериалам, обе появляются на экранах в схожих амплуа. Правда, Аманда Сейфрид не выступает в театре – у нее боязнь сцены. Обе актрисы замужем за коллегами по цеху и успели узнать счастье материнства, при этом продолжая строить свои кинокарьеры. Екатерина не раз слышала в свой адрес комплименты по поводу сходства с зарубежной коллегой, правда, сама она не разделяет общих восторгов на этот счет.
Екатерина Вилкова и Аманда Сейфрид | Фото: elle.ru
Екатерина Вилкова и Аманда Сейфрид | Фото: fishki.net
Катерина Шпица и Джеральдина Чаплин
Катерина Шпица и Джеральдина Чаплин | Фото: letidor.ru
Катерина Шпица и Джеральдина Чаплин – актрисы разных поколений. Звезда современного российского кино выглядит так, как ее зарубежная коллега выглядела в 1970-х гг. Их сложно сравнивать еще и потому, что дочь великого комика Чарли Чаплина уже успела сыграть более 90 ролей в кино и всему миру доказать свою творческую состоятельность. Катерина Шпица уже тоже добилась немалых успехов, и ее фильмография достаточно солидная – более 50 работ, но сравнивать их в популярности и успешности, конечно, нельзя. А вот в их внешнем облике действительно немало общего – те же тонкие черты лица, та же улыбка. Интересно и то, что обе актрисы на пике популярности (Шпица в 27 лет, Чаплин – в 30) не побоялись сделать паузу в своих успешных карьерах ради рождения и воспитания сыновей.
Катерина Шпица и Джеральдина Чаплин | Фото: news.rambler.ru
Елизавета Боярская и Ванесса Джакомо
Елизавета Боярская и Ванесса Джакомо | Фото: letidor.ru
Наверное, о молодой бразильской актрисе Ванессе Джакомо у нас почти никто бы не знал, если бы ее так часто не сравнивали с продолжательницей знаменитой актерской династии Елизаветой Боярской. Красоту обеих актрис нельзя назвать классической, но обе в равной степени притягательны и обладают каким-то магнетизмом. Они почти ровесницы: Боярской 34 года, Джакомо 37. Обе дебютировали в кино в начале 2000-х гг., но, пожалуй, на этом параллели и заканчиваются.http://funhere.ru/?p=16446
Ванесса Джакомо и Елизавета Боярская | Фото: likeness.ru
Тина Канделаки и Пенелопа Крус
Тина Канделаки и Пенелопа Крус | Фото: letidor.ru
Сходство российской телеведущей и журналистки Тины Канделаки, грузинки по национальности, и испанской актрисы Пенелопы Крус вряд ли можно назвать абсолютным – скорее, этот тот же типаж и горячий темперамент. Обе они начинали карьеру на телевидении, но выбрали разные профессии. Пенелопе Крус недавно исполнилось 44 года, Тине Канделаки вскоре будет 45, но обе выглядят значительно моложе своих лет. Если стиль, макияж и внешний облик звезды российского телевидения всегда был безупречен, то испанская кинодива нередко слышит критику в свой адрес по поводу лишних килограммов или неудачных нарядов. Тем не менее обе они слывут сердцеедками и притягивают мужчин, как магнит.
Тина Канделаки и Пенелопа Крус | Фото: fishki.net
Пенелопа Крус и Тина Канделаки | Фото: howmade.ru
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