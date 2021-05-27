5 основных ошибок, которые совершают водители при обгоне фуры

1. Прижаться к фуре

Не надо жаться. /Фото: youtube.com.

2. Не смотреть, что по сторонам

Смотреть по сторонам полезно. /Фото: imgur.com.

3. Слишком длинный обгон

/Фото: drive2.ru. Нужно реально оценивать свои способности./Фото: drive2.ru.

4. Переоценка своих возможностей

Обгон - дело ответственное. /Фото: yandex.ru.

5. Поворот в ту сторону

Не так просто, как кажется. /Фото: svit.me.