5 основных ошибок, которые совершают водители при обгоне фуры

Любой обгон на дороге является делом важным и ответственным, требующим высокого уровня внимательности и соблюдения правил дорожного движения в мельчайших подробностях. При этом очень многие водители совершают целый ряд ошибок при попытке обгона впереди идущей фуры с автопоездом.
1. Прижаться к фуре
Не надо жаться. /Фото: youtube.com.
Первая, главная, наиболее распространенная и вместе с тем одна из самых страшных ошибок. Есть большая категория водителей, которые жмутся к фуре перед тем, как совершить обгон. Делать так точно не стоит, так как подобное сближение радикально сокращает обзор. Соответственно без хорошего обзора водитель может выскочить прямо навстречу идущий автомобиль.
2. Не смотреть, что по сторонам
Смотреть по сторонам полезно. /Фото: imgur.com.
То, что впереди все чисто, еще вовсе не означает, что можно вот так взять и легко совершить маневр. Ряд автомобилистов забывает посмотреть, как дела обстоят по сторонам. Может так получаться, что прямо в этот момент идущий позади вас автомобиль уже начал совершать обгон. Поэтому, перед тем как выполнять маневр, нужно убедиться в том, что все чисто сзади и сбоку.
3. Слишком длинный обгон
Нужно реально оценивать свои способности. /Фото: drive2.ru.
Ни в коем случае не стоит пытаться обогнать длинную вереницу автомобилей. Скорее всего попытка объехать весь поток закончится крайне печально. Рано или поздно по встречной полосе пойдет автомобиль, и в этом случае деваться уже будет (скорее всего) некуда.
4. Переоценка своих возможностей
Обгон - дело ответственное. /Фото: yandex.ru.
Данная ошибка во многом соотносится с описанной выше. Не следует пытаться обгонять там и тогда, когда нет полной уверенности в том, что машина сможет справиться за короткий промежуток времени с задуманным маневром. В первую очередь это касается обладателей не слишком производительных авто, которые не смогут продемонстрировать чудеса скорости, даже утопив педаль в пол.
5. Поворот в ту сторону
Не так просто, как кажется. /Фото: svit.me.
Предположим, что все пошло не по плану, обгон завершить не удается, а на встречу несется автомобиль. Что делать в такой ситуации? Самым неправильным решением будет попытка съехать на встречную обочину, так как именно туда будет сворачивать и автомобиль, идущий на встречу. Лучшее, что можно сделать – выполнить экстренное торможение и попытаться вернуться в свой поток.
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