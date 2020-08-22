Почему не нужно ждать опоздавших людей

Каждый знает людей, которые постоянно опаздывают. Они изо всех сил стараются на задерживаться, используют разные модные методы управления временем и занимаются самодисциплиной, но все повторяется снова и снова. Каждый раз опоздавшие оправдываются какими-то благими намерениями и утверждают, что не хотели причинять никому неудобств. У этой проблемы есть усугубляющий фактор — опоздавших людей почти всегда кому-то приходится ждать.



Давно уже замечено, что любители опаздывать почти всегда прибывают вовремя туда, где действует точное расписание. Они крайне редко опаздывают на самолеты, поезда и телешоу, так как отлично знают, что штука с благими намерениями работать не будет и их никто не подождет. Почему мы терпим опоздания других раз за разом? Оказывается, все дело в том, что при каждом взаимодействии нам хочется наладить близкий контакт, показать уважение к идеям другого человека и даже сделать свой вклад в его дело. Поэтому нам не жаль каких-то пяти минут своего времени, чтобы подождать того, кто задерживается. Но мы делаем это, теряя свое время, то есть важный и невосполнимый ресурс. Вы дарите человеку 5-10 минут своего времени, таким образом, выражая заботу о человеке, но он вряд ли это оценит и снова поступит с вами так же.

Есть ли альтернатива? Разумеется! Вы всегда можете сказать спокойно и доброжелательно: «Извините, наше время вышло». Всем понятно, что перегруженный грузовой автомобиль — не самый лучший способ для транспортировки гравия. Перегружая свой день заботой о других людях, которые ее не заслуживают и не ценят, вы становитесь неэффективным. В мире есть явления, которые мы не можем отменить, например, гравитация и время. Они такие, как есть и нам нужно под них подстраиваться. Чтобы не опаздывать нужно сделать всего одну вещь — вовремя отправиться в путь , и вы должны об этом помнить. Дожидаясь опаздывающего, вы неуважительно относитесь к человеку, с которым должны встретиться позднее, а кроме этого сами испытываете стресс. Поэтому если человек не явился на встречу вовремя, просто встаньте и уйдите. Вас станут уважать за такую принципиальность и вряд ли обвинят в чем-то. В этом нет ничего личного, просто вы цените свое время, уважаете других людей и требуете, чтобы уважали вас. Вы как транспорт, который отходит вовремя , не дожидаясь замешкавшихся. В этом случае есть один нюанс — если речь идет о личной жизни и кто-то вам очень нравится, то ждите столько, сколько нужно. В этом случае проявление мягкости и великодушие к опоздавшему вполне уместно.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: