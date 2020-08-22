Почему не нужно ждать опоздавших людей

Каждый знает людей, которые постоянно опаздывают. Они изо всех сил стараются на задерживаться, используют разные модные методы управления временем и занимаются самодисциплиной, но все повторяется снова и снова. Каждый раз опоздавшие оправдываются какими-то благими намерениями и утверждают, что не хотели причинять никому неудобств. У этой проблемы есть усугубляющий фактор — опоздавших людей почти всегда кому-то приходится ждать.
Давно уже замечено, что любители опаздывать почти всегда прибывают вовремя туда, где действует точное расписание. Они крайне редко опаздывают на самолеты, поезда и телешоу, так как отлично знают, что штука с благими намерениями работать не будет и их никто не подождет. Почему мы терпим опоздания других раз за разом? Оказывается, все дело в том, что при каждом взаимодействии нам хочется наладить близкий контакт, показать уважение к идеям другого человека и даже сделать свой вклад в его дело. Поэтому нам не жаль каких-то пяти минут своего времени, чтобы подождать того, кто задерживается. Но мы делаем это, теряя свое время, то есть важный и невосполнимый ресурс. Вы дарите человеку 5-10 минут своего времени, таким образом, выражая заботу о человеке, но он вряд ли это оценит и снова поступит с вами так же.
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