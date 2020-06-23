Это последние фотографии космоса. Хотя, скорее, они первые. Первые в 2016 году, снятые космонавтами с Международной космической станции или снятые ранее, но опубликованные НАСА лишь сейчас.
Ураган Патрисия из космоса. (Фото Scott Kelly | NASA):
Африка из космоса. (Фото Scott Kelly | NASA):
Соединенный Штаты. (Фото Scott Kelly | NASA):
Земля и атмосфера в первый день нового года, 1 января 2016. (Фото Scott Kelly | NASA):
«Взгляд вниз». Так назвал этот снимок Скот Келли. А вниз — высоко. Очередная удачная корректировка высоты орбиты станции до средней высоты 405 км выполнена 18 мая 2015 года. (Фото Scott Kelly | NASA):
Южная Америка. (Фото Scott Kelly | NASA):
Над Землей. (Фото Scott Kelly | NASA):
Багамы с МКС. (Фото Scott Kelly | NASA):
Южная Америка С МКС. (Фото Scott Kelly | NASA):
Южная Америка с МКС. (Фото Scott Kelly | NASA):
Водный мир. (Фото Scott Kelly | NASA):
Лондон, Париж. (Фото Scott Kelly | NASA):
«Микеланджело из космоса». (Фото Scott Kelly | NASA):
Наш «Союз». (Фото Scott Kelly | NASA):
«Да, в космосе есть другие формы жизни!» — с такой подписью американский космонавт Скотт Келли опубликовал в своем Твиттере 16 января 2016 фотографии первой циннии, которая расцвела на борту МКС. (Фото Scott Kelly | NASA):
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Последние фотографии космоса
Это последние фотографии космоса. Хотя, скорее, они первые. Первые в 2016 году, снятые космонавтами с Международной космической станции или снятые ранее, но опубликованные НАСА лишь сейчас.
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