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Последние фотографии космоса

Это последние фотографии космоса. Хотя, скорее, они первые. Первые в 2016 году, снятые космонавтами с Международной космической станции или снятые ранее, но опубликованные НАСА лишь сейчас.

Последние фотографии космоса

Ураган Патрисия из космоса. (Фото Scott Kelly | NASA):

Последние фотографии космоса

Африка из космоса. (Фото Scott Kelly | NASA):

Последние фотографии космоса

Соединенный Штаты. (Фото Scott Kelly | NASA):

Последние фотографии космоса

Земля и атмосфера в первый день нового года, 1 января 2016. (Фото Scott Kelly | NASA):

Последние фотографии космоса

«Взгляд вниз». Так назвал этот снимок Скот Келли. А вниз — высоко. Очередная удачная корректировка высоты орбиты станции до средней высоты 405 км выполнена 18 мая 2015 года. (Фото Scott Kelly | NASA):

Последние фотографии космоса

Южная Америка. (Фото Scott Kelly | NASA):

Последние фотографии космоса

Над Землей. (Фото Scott Kelly | NASA):

Последние фотографии космоса

Багамы с МКС. (Фото Scott Kelly | NASA):

Последние фотографии космоса

Южная Америка С МКС. (Фото Scott Kelly | NASA):

Последние фотографии космоса

Южная Америка с МКС. (Фото Scott Kelly | NASA):

Последние фотографии космоса

Водный мир. (Фото Scott Kelly | NASA):

Последние фотографии космоса

Лондон, Париж. (Фото Scott Kelly | NASA):

Последние фотографии космоса

«Микеланджело из космоса». (Фото Scott Kelly | NASA):

Последние фотографии космоса

Наш «Союз». (Фото Scott Kelly | NASA):

Последние фотографии космоса

«Да, в космосе есть другие формы жизни!» — с такой подписью американский космонавт Скотт Келли опубликовал в своем Твиттере 16 января 2016 фотографии первой циннии, которая расцвела на борту МКС. (Фото Scott Kelly | NASA):

Последние фотографии космоса

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