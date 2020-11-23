6 знаменитостей, которые не так богаты, как кажется их поклонникам

«Не в деньгах счастье» - пожалуй, так сейчас говорят некогда популярные актеры, которые на пике своей карьеры имели головокружительные контракты, а сейчас бегают от кредиторов и судебных приставов. К сожалению, не все способны справиться с навалившимся богатством и суметь правильно им распорядиться. Популярность таит в себе множество соблазнов, и всеми хочется воспользоваться. Очень часто, «богатыми и знаменитыми» можно назвать не всех выдающихся актеров современности. Сегодня мы расскажем о тех, кто не смог удержать свой «счастливый доллар» и сейчас уже не может позволить себе жить с шиком.
Джонни Депп
Джонни Депп
Самый известный «пират Карибского моря» в свои лучшие годы мог похвастаться многомиллионными заработками. Он мог позволить покупку себе не только лучших и красивейших особняков мира, но и даже настоящего острова Little Hall*s Pond Cay в Багамском архипелаге. Депп жил на широкую ногу и совершенно не заботился об экономии или запасах на черный день. За что в результате и поплатился - в 2016 году ему пришлось объявить себя банкротом. Вместе с этим пострадала и его репутация - сказались проблемы с алкоголем, а также скандал при разводе с актрисой Эмбер Херд.
Теперь человек, у которого есть именная звезда на Аллее славы в Голливуде, выглядит не таким лощеным и богатым, как в прошлом. Впрочем, съемки новых «Пиратов Карибского моря» и работа в создании фэнтези «Фантастические твари» помогли актеру вернуть пошатнувшееся положение. Однако мировой спад в киноиндустрии на фоне ограничений при коронавирусной инфекции и трата денег на бесконечные судебные разбирательства не позволяют думать об актере как об обладателе заоблачного благосостояния.
Николас Кейдж
Николас Кейдж
Актер, режиссер и продюсер, обладатель премии «Оскар» и один из потомков знаменитого семейства Копполы в свое время входил в десятку самых высокооплачиваемых актеров Голливуда. Но, у судьбы приготовлены не только улыбки, но и гримасы. Бывали времена, когда знаменитый актер брался за любые предложения, лишь бы заработать деньги на погашение многочисленных долгов.
А все дело в том, что успех и детские мечты требовали огромных трат. Актер жил не просто богато, а супер роскошно. Среди его приобретения числятся редкие комиксы, настоящий череп динозавра, средневековый замок Найдштайн с привидениями, прибрежное поместье в Мидлтаун за 15,7 млн.долларов и дом в престижном районе Лос-Анджелеса за 35 млн. долларов.
И вот, начиная с 2008 года, актера начали активно преследовать финансовые неудачи. Шикарный образ жизни, расходы на судебные тяжбы, связанные с разводами с многочисленными женами, да еще и ошибка его личного бухгалтера привели к тому, что только в бюджет США Николас Кейдж задолжал 14 млн. долларов. Как говорится, заплати налоги и спи спокойно - актеру пришлось продавать свою дорогую недвижимость порой за треть от первоначальной стоимости. Так что теперь богатство этого человека уже заметно уменьшилось.
Крис Такер
Крис Такер
Комедийный актер, знакомый зрителю по серии детективов «Час пик» и фильму «Пятый элемент», сейчас испытывает некоторые финансовые трудности. А в 2006 году он стал самым высокооплачиваемым актером Голливуда, получившим 25 миллионов долларов. И на этом активная карьера актера закончилась.
Отсутствие проектов - съемки всего лишь в двух фильмах – «Мой парень-псих» в 2012 году и «Долгая прогулка Билли Линна в перерыве футбольного матча» в 2016 году - не сильно увеличили банковский счет актера. В результате в 2011 году популярному актеру пришлось заложить свой дом. Ну и вездесущая налоговая служба США также порядком поубавили финансы Криса. В 2016 году она обвинила актера в неуплате налогов в размере 2,5 млн. долларов. Но, неунывающий актер надеется на лучшее - он не прочь найти себе какое-то другое занятие по душе. А вот деньги - деньги это уже не главное в его жизни.
Аманда Байнс
Аманда Байнс
Девочка уже в тринадцать лет имела свое собственное шоу на канале Nickelodeon. Четыре года ее сольный проект оставался самым популярным, а она выбиралась, как лучшая телевизионная актриса. А далее следовала череда комедийных мелодрам, где актриса очень хорошо себя показала.
Ей прочили успешное будущее, но алкоголь и наркотики, а также многочисленные скандалы свели на нет не только карьеру известной актрисы, но и ее благосостояние. В 2013 году выяснилось, что Аманда страдает шизофренией, поэтому на некоторое время она утратила контроль над собственными счетами в банке.
Помимо этого девушка существенно поиздержалась, оплачивая судебные издержки и медицинские счета. Да и учеба в колледже также потребовала значительной суммы денег. Так что теперь некогда богатая и знаменитая Аманда Байнс может похвастаться лишь 4 миллионами долларов в кармане.
Линдси Лохан
Линдси Лохан
«Дрянную девчонку» постигла практически та же участь, что и Аманду Байнс. Успешное развитие карьеры - девочка начинала как модель с трех лет - и закат после многочисленных скандалов и ДТП. В 2004 году семнадцатилетняя Линдси стала самой молодой обладательницей премии MTV Movie Awards. За работу над фильмом «Поцелуй на удачу» девушка заработала более 7 млн. долларов. Ей бы совершенствовать свою игру и дальше, увеличивая гонорары, но постоянные вечеринки и пристрастие к наркотикам погубили талант. К тому же ушлые налоговики стояли в очереди на погашение налогов и штрафов. В итоге по данным на 2012 год денежное состояние знаменитой актрисы составляло лишь 500 тысяч долларов. Сейчас актрисе 34 года и ее все больше воспринимают как «бывшую». Ведь для съемок в крупных проектах нужно было показать себя серьезной актрисой, готовой ради роли реально трудиться изо дня в день, чего нельзя сказать о последних работах Линдси. Поэтому сейчас ожидать больших денег Линдси Лохан не приходится. Но она не унывает. Она снова занялась музыкой, а также вкладывается в клубный бизнес в Греции.
Памела Андерсон
Памела Андерсон
Звезда сериала «Спасатели Малибу» и секс-символ девяностых смогла заработать огромное состояние, но вот уберечь его ей не удалось. В 2000-е принесли Андерсон лишь одни финансовые неудачи. Из-за долга строительным компаниям женщине пришлось признать себя банкротом. А потом во всеуслышание девушка с обложки Playboy заявила, что ее финансовые проблемы являются надуманными. Это все же опроверг ее уже бывший супруг режиссер Джон Питерс. Они встречались в 1989 году, а спустя двадцать лет решили вновь возобновить отношения. Однако их брак оказался очень уж скоротечным - он продержался меньше, чем две недели. По словам недоумевающего бывшего супруга, хитрая Памела попросила его расплатиться с ее долгами, а также подобрать ей новый гардероб. А после этого ушла без объяснения причин.
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