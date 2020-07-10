Тюрьмы посередине воды – отличное решение, которое смело воплотили в жизнь. Если разобраться, то вода является идеальным изолятором. Именно из этих соображений маленькие острова зачастую и использовались, как узницы для осужденных. Среднестатистическому человеку тема знакома по ряду кинокартин, сериалов, в которых такие плавучие тюрьмы показаны в различных интерпретациях, в частности в виде больших, вместительных сухогрузов или подводных, довольно мрачных шайб.

1. Времена парусного века

В период, когда парусники находились на пике своей популярности, неэксплуатируемые по прямому назначению корабельные остовы нередко адаптировали под совершенно другие нужды. Их использовали как школы, лазареты и тюрьмы. На палубе без особого труда была возможность соорудить камеры для отбывания срока или же палаты для пациентов. Из портов, используемых ранее для пушек, делали окошки. После окончания семилетней войны, которая длилась в период с 1756 г. по 1763 г., этих изоляторов было особенно много.

Во-первых, в послевоенное время стало довольно много заключенных, и их количество регулярно росло. Во-вторых, кораблей, непригодных к эксплуатации, тоже было немало. Бюджетных средств на построение тюрем, естественно, не хватало.

Двухпалубные судна являлись отличной альтернативой. Их отгоняли от берега на внушительное расстояние и там содержали арестантов. В те времена подавляющая часть узников плавать не умела.

Были случаи, когда такие морские изоляторы размещали вдали от берега, но вблизи друг от друга. В общем могли образоваться некие подобия колонн из тридцати кораблей. Предположительно, внутри тюрем-кораблей слышимость была прекрасной. Близкое их расположение позволяло вовремя связаться с соседним бортом, например, докричаться до него или подать какой-то сигнал.

2. Двадцатый век

В прошлом столетии не менее часто устаревшие корабли, в которых ранее перевозили пассажиров, приспосабливали под изолятор для временного пребывания в нем заключенных. Особенно такая практика наблюдалась в военное время. Стационарные традиционные тюрьмы тогда были более чем переполнены.

В Соединенных Штатах Америки в восьмидесятые годы действовала плавучая тюрьма под названием «HMP Weare». Она представляла собой баржу, имеющую четырехэтажную специальную надстройку, в которой размещалось четыреста камер. Стояла она на р. Гудзон. Большинство ее «жителей» – наркозависимые. Впоследствии она была продана и перешла в собственность Великобритании.

Новые владельцы помещали в эту тюрьму опасных преступников, у которых была склонность к совершению побега. Для этой страны подобное заведение, точнее, его содержание, стало слишком затратным. В связи с этим «HMP Weare» снова была перепродана, но уже в Африку. Там ей нашли другое применение, более мирное. Ее используют как общежитие для рабочих.

3. Наши дни

И в 21 веке тоже есть плавучая тюрьма, правда, в единственном экземпляре. Находится она в Соединенных Штатах и имеет название Vernon C. Bain Center (название дали в честь смотрителя). Расположена эта тюрьма вблизи Нью-Йорка, в устье Истривера.

Всего в ней восемьсот мест. С самого начала ее существования (1992 год) и по настоящее время из нее заключенные совершали побеги только два раза. В первом случае преступник бежал во время работы по расчистке парковки непосредственно перед учреждением, на берегу. Во второй раз заключенному удалось снять с себя наручники и пробраться незамеченным к выходу.