Американское изобретение, которые раньше было в большинстве советских подъездов

Тот, кто жил в Советском Союзе, прекрасно помнит стандартные блоки из стекла, которые часто использовались при возведении внутренних стен в зданиях, а в некоторых конструкциях и наружные. Внешне они напоминали толстую квадратную плитку из наполовину прозрачного стекла. То, что происходит по другую сторону стены, рассмотреть было нельзя, но такие стены являлись отличным проводником света.
1. Кто впервые применил столь странный материал
Стеклоблоки изобрел американец Джеймс Пенникуик / Фото: commons.wikimedia.org
Конечно же, в СССР было много талантливых изобретателей, конструкторов и инженеров, создающих много полезных и уникальных вещей, особенно в области военных технологий. Тем не менее, достаточно большое количество знаний и новшеств перенималось именно у западных коллег. В случае со стеклянным стройматериалом в виде блоков первооткрывателем стали Соединенные Штаты Америки. Именно в этой стране его и придумали. Создатель изделия – гражданин Америки Джеймс Пенникуик. Свое детище он запатентовал еще в девятнадцатом столетии. Со временем появилась и компания-производитель необычного стройматериала.
2. Блоки из стекла в СССР
Позже в Советском Союзе тоже начали применять стеклоблоки / Фото: twitter.com
Американская продукция, естественно, имела существенные отличия от советской. Как только в Союзе наладили стекольную промышленность на должном уровне, правительство государства стало думать, как применить этот материал в строительной сфере. Первые блоки начали использовать в тридцатых годах прошлого столетия. Ими оформляли стены в подвалах и полуподвальных помещениях
Со временем область применения стеклянных «кирпичей» была расширена / Фото: yap-helper.ru
Со временем область применения значительно расширилась. Из стеклянных «кирпичей» начали сооружать перегородки в зданиях общественного типа, производственных и промышленных сооружениях, лестничные пролеты и даже их умудрялись использовать в квартирах. Наиболее популярным стройматериал стал в шестидесятые годы двадцатого века. Стоит отметить, что Америка и СССР были не единственными странами, где стеклоблоки были востребованы. По сути их использовали практически везде в мире.
Советские стеклоблоки изготавливались в трех цветах / Фото: kirzhach-stroy.ru
В СССР было три типа блоков. По качеству они ничем не отличались друг от друга. Различным было только цветовое решение – синие, белые, зеленые. Также могла быть разной и поверхность – рифленой или гладкой. В большинстве своем подобные стеклоблоки применяли при строительстве пищеблоков, поликлиник, кафетериев, лабораторий.
3. Эстетика и не только
Стеклянные блоки используют и сегодня. / Фото: stroyfora.ru
Кто-то вполне мог бы решить, что в советские времена блоки из стекла использовали исключительно, чтобы придать помещению более необычный и привлекательный вид. Но эстетика и декоративная функция не являются единственной причиной.
«Кирпичи» из стекла отлично пропускают свет, что позволяет экономить на электроэнергии / Фото: fliesen-glasbausteine.de
Была еще практичность в виде хорошей экономии электроэнергии благодаря тому, что «кирпичи» из стекла отлично пропускали сквозь себя свет. А значит электрика включалась в этих помещениях гораздо позже, чем в стандартных. Кстати, Дж. Пенникуик – изобретатель, который и дал жизнь материалу, тоже предусматривал эту особенность.
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