Самые знаменитые женщины из мира бодибилдинга

Как их только не называют — «мужики в юбках», «железные леди», «горы мышц», «баб-мужики» и так далее… Но, несмотря на все оскорбления и осуждения со стороны общественности, эти сильные и смелые женщины продолжают заниматься любимым делом и добиваются в нем впечатляющих успехов.





Хелле Тревино

Мелисса Коутс

Юлия Винс

Нина Завадская

Наталия Кузнецова

Александра Руденко

Наталья Быстрова

Алина Попа