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Быстрорастущая живая изгородь

Установить тяжелый бетонный или сплошной металлический забор не всегда представляется возможным, да и сетка-рабица при всей своей функциональности эстетики не добавляет. В этом случае достойной альтернативой может стать живая изгородь.
Садовый участок для многих горожан – это место уединения и вдохновения на предстоящую рабочую неделю. Если вы проживаете на нем постоянно, то тем более не хотите, чтобы подробности вашей личной жизни были достоянием общественности. Живая изгородь поможет и скрыть вашу землю от посторонних глаз, и выступить элементом декора. С ее помощью также делают зонирование на самом участке, чтобы создать укромное место для чтения книг или романтических бесед. Не будем наводить тень на ваш будущий плетень и расскажем, какие растения лучше всего подходят для создания экологичной ограды.

Барбарис



Быстрорастущая живая изгородь

Этот ветвистый кустарник высотой до 3 м с тонкими побегами и острыми длинными колючками надежно защитит ваш сад от незваных гостей. Кроме этого, барбарис знаменит своей красивой листвой различных оттенков и ярко-красными плодами, которые можно употреблять в пищу (за исключением некоторых сортов). Кустарник по мере роста сохраняет свою декоративность, т.к. не страдает облысением нижней части куста, поэтому вам не нужно будет высаживать второй ярус изгороди.

Растение не требует особого ухода, кроме обрезки, после которой появляются новые побеги, и крона становится гуще. Предпочитает солнечные участки, хотя может расти и в затенении, однако в этом случае листва будет не такой яркой.
Барбарис очень быстро распространяется по участку, поэтому молодые саженцы, которые вы обнаружили в неположенном месте, нужно удалять как можно раньше, пока они еще не успели окрепнуть.

Бирючина



Быстрорастущая живая изгородь
Если вы хотите идеально ровную и геометрически правильную изгородь до 2 м высотой, то без всяких сомнений выбирайте этот густоветвистый кустарник. Бирючина имеет красивые, темно-зеленые, кожистые листья, у декоративных сортов они могут быть желтых оттенков. Ее способность быстро восстанавливаться после стрижки и долго сохранять приданную форму особенно порадует начинающих садоводов.
Бирючина – неприхотливое, морозоустойчивое растение, которое может расти практически на любой почве. Даже городские условия сильной загазованности ее не испугают. Наиболее рациональная форма изгороди из бирючины – трапеция с небольшим сужением сверху. Такой профиль способствует лучшей освещенности кроны, а следовательно, препятствует облысению нижней части куста.

Боярышник



Быстрорастущая живая изгородь
Медоносный кустарник из семейства Розовые, достигающий в высоту 6-8 м, имеет красивую насыщенно зеленую листву, которая осенью становится оранжево-красной. Весной кусты боярышника покрываются красивыми белыми или розовыми соцветиями, которые летом превращаются в ярко-красные плоды.
В качестве декоративного растения для изгороди боярышник хорош тем, что почти не нуждается в уходе. В течение 2-4 лет после посадки кустам дают расти свободно. Когда диаметр стволов у основания достигнет 1,5-2 см, для улучшения внешнего вида осенью проводят пенькование (спиливание побегов на высоте 20-25 см от земли, чтобы получить невысокий куст с плотной кроной). А через год проводят первую стрижку.
Обрезать кусты боярышника необходимо регулярно, поскольку это ограничивает их рост вверх и направляет его в боковые побеги, таким образом, крона в нижней части не оголяется.

Ежевика



Быстрорастущая живая изгородь
Живая изгородь, помимо своих функциональных и декоративных качеств, может быть еще и вкусной. Если вы хотите несколько лет подряд наслаждаться сочными и полезными плодами, то посадите по периметру своего участка кусты ежевики. Кроме того, она надежно защитит ваши владения, потому что желающих оказаться в колючих объятьях этого кустарника не найдется.
Высаживают ежевику обычно шпалерным способом на расстоянии 1,5 м от основного забора. Можно использовать в качестве опоры сетку-рабицу, однако это усложнит уход за растением, да и соседи могут быть недовольны вашим колючим «охранником». Плодоносить ежевика начнет на 2-й год после посадки, а вот первую обрезку нужно проводить только через три года. Кустарник неприхотлив в уходе и может выдержать как сильную жару, так и суровые морозы.

Ива прутовидная



Быстрорастущая живая изгородь
Многие привыкли видеть это растение дикорастущим по краям дорог и у водоемов, однако из него получится оригинальная легкая и изящная живая ограда. Плетеный забор из ивы декоративен уже при посадке, неприхотливое растение приживается быстро и практически в любом грунте. Однако такая изгородь служит больше для красоты, чем для защиты, поэтому подойдет для создания укромных зон на самом участке или для украшения основного забора. Ива прекрасно поглощает тяжелые металлы и улучшает качество почвы, не требует особого ухода, кроме декоративной стрижки дважды в год, за что ее любят многие садоводы и дизайнеры.

Кизил белый (дерен белый)



Быстрорастущая живая изгородь
Этот ветвистый кустарник высотой до 3 м прекрасно подходит для живой изгороди. Его красивая светло-зеленая листва с наступлением осени становится бронзово-малиновой, оранжевой или бордовой. Особой декоративностью отличаются пластично переплетенные ветви дерена, которые окрашены в различные оттенки красного, поэтому ваша живая ограда будет выглядеть эффектно в любую пору года.
Для посадки сортов дерена с пестрой окраской листьев необходимо выбирать ярко освещенные места, потому что в тени листва будет терять свою оригинальную расцветку.
Уход за дереном заключается в регулярной санитарной стрижке, если вы решили сохранить природную форму куста. В ландшафтном дизайне наиболее популярны формы шара, куба, дуги или полусферы. Первую обрезку проводят через 3 года после посадки, а далее дважды в год, в июне и июле. Молодые кусты нуждаются в регулярном поливе 1-2 раза в неделю, а также в рыхлении почвы в приствольном круге и удалении сорняков.

Кипарисовик Лавсона



Быстрорастущая живая изгородь
Растение родом из Северной Америки в природе достигает в высоту 80 м, декоративные сорта, которые можно использовать в ландшафтном дизайне – до 30 м. Вечнозеленый кипарисовик Лавсона с прекрасной густой кроной и изящными ниспадающими побегами – наиболее популярная в Европе хвойная порода для живой изгороди.
Растение прекрасно переносит стрижку, нетребовательно к плодородию почвы, однако не любит застоя грунтовых вод, поэтому высаживать его стоит на возвышенностях. Более того, с возрастом кипарисовик Лавсона становится светолюбивым. Однако молодые деревца прекрасно переносят тень, а от яркого весеннего солнца их следует укрывать.

Терн



Быстрорастущая живая изгородь
Плодовый кустарник до 2 м в высоту с зубчатыми листьями, плотно покрывающими колючие ветви. Терн образует непроходимые заросли, поэтому великолепно подходит для живой изгороди. Более того, его плоды можно употреблять в пищу, а листья заваривать как чай. Сплошная стена из этого растения по периметру вашего участка защитит теплолюбивые растения от холодного ветра.
Поскольку терн – неприхотливый кустарник, который к тому же очень быстро разрастается, то основной уход заключается в регулярной стрижке трижды в год – в начале апреля, конце июня и июля.

Туя Брабант



Быстрорастущая живая изгородь
Живая изгородь из туи – классический вариант, если вам необходима ограда высотой до 3 м. Плотный зеленый массив, который образуют деревья, надежно закроет участок от посторонних глаз и придаст ему строгость. Однако туи плохо пропускают свет, поэтому на не больших участках они будут давать сильное затенение.
Уход за растением заключается в удалении засохших лапок и комплексной стрижке дважды в год. Туя Брабант может вырастать до 1,5 м в год, поэтому живая изгородь приобретет необходимые формы в кротчайшие сроки. Растение непривередливо в выборе почв, однако на плодородном грунте оно приобретает наибольшую декоративность.

Форзиция



Быстрорастущая живая изгородь
Кустарник родом из Китая, завезенный в Европу шотландским ботаником Уильямом Форсайтом и получивший в его честь свое название. Форзиция особенно привлекательна весной, когда ее ярко-желтые соцветия раскрашивают еще серый, едва очнувшийся от долгой зимы пейзаж. В качестве живой изгороди кустарник хорош тем, что очень быстро разрастается, поэтому для сохранения декоративности сразу после цветения его необходимо обрезать.
Форзиция неприхотлива, устойчива к болезням и вредителям. Также она прекрасно переносит сложные условия городской среды, справляясь с загрязнением воздуха и загазованностью.

Шиповник



Быстрорастущая живая изгородь

Постоянный обитатель бабушкиного палисадника, этот красивый кустарник покорил сердца многих садоводов. Помимо прочего, шиповник способен обильно разрастаться, образуя труднопроходимые заросли. Плюс ко всему, его ветви густо усыпаны колючками.
Первые 2-3 года после посадки шиповнику необходим обильный полив 1-2 раза в неделю и регулярная прополка сорняков. Осенью проводят обрезку всех больных, старых и поломанных ветвей, а также формирующую обрезку.
Если правильно выбрать растения для живой изгороди, то экологичный забор может стать не только надежным защитником и элементом декора, за которым уход сведен к минимуму, но также полезным и вкусным дополнением в кулинарии. Только помните, что в качестве живой изгороди не подойдут растения, подверженные болезням и нападению вредителей, например, калина. Во-первых, они очень быстро теряют свой декоративный вид. А во-вторых, густые заросли в период эпидемии очень трудно обработать химикатами, тем более если этот экозабор находится на границе участков.
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