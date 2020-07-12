Почему агент КГБ, который убил Бандеру сбежал на Запад

Против воспитания

По иронии судьбы, Богдан Сташинский, в 1959 году ликвидировавший Бандеру, а двумя годами ранее и другого лидера украинского националистического движения – Льва Ребета, родился в семье украинских националистов.

«Я воспитывался в духе национализма, в том духе, что украинская нация самая передовая, и задача каждого националиста, в том числе и моя в будущем – это бороться за её освобождение…» - вспоминал Сташинский в своей автобиографии.

Правда, если на кого такое воспитание и произвело эффект, так это на сестёр Богдана Марию и Ирину: они были связными отряда бандеровцев, которым девушки помогали как во время войны, так и после. Сам же Сташинский от идей национализма оказался далёк.

Однако, как свидетельствуют рассекреченные Службой внешней разведки Украины материалы дела его разработки, в детстве он распространял антисоветские листовки, собирал деньги на бандитские нужды ОУН* и даже встречался подпольщиками.

Но когда в 1950 году дело дошло до вербовки, Сташинский довольно легко согласился содействовать МГБ, позже ставшей КГБ.

Конечно, некоторые историки выдвигают гипотезу, что сотрудничать с советской властью агент был вынужден: якобы ему угрожали ссылкой родных в Сибирь. Это косвенно подтверждают и рассекреченные письма к родителям и сестре, в которых он пишет, что один раз уже «выручил» их от тюрьмы. Правда, тон этой весточки выдаёт отношение Сташинского к убеждениям его семьи.

«Это моё последнее письмо к Вам. Живите себе как хотите, стройте свою «самостийну» и будьте уверены, что в конце концов она приведёт Вас в тюрьму. Если первый раз я Вас от её выручил, то второй раз, если вы свяжитесь со своими «славными партизанами», Вам я уже не помогу», - писал Богдан в июне 1953 года – спустя два годе после того, как при его участии была уничтожена группировка Ивана Лабы «Кармелюка» - жениха его сестры Марии.