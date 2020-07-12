Почему агент КГБ, который убил Бандеру сбежал на Запад

Против воспитания
По иронии судьбы, Богдан Сташинский, в 1959 году ликвидировавший Бандеру, а двумя годами ранее и другого лидера украинского националистического движения – Льва Ребета, родился в семье украинских националистов.
«Я воспитывался в духе национализма, в том духе, что украинская нация самая передовая, и задача каждого националиста, в том числе и моя в будущем – это бороться за её освобождение…» - вспоминал Сташинский в своей автобиографии.
Правда, если на кого такое воспитание и произвело эффект, так это на сестёр Богдана Марию и Ирину: они были связными отряда бандеровцев, которым девушки помогали как во время войны, так и после. Сам же Сташинский от идей национализма оказался далёк.
Однако, как свидетельствуют рассекреченные Службой внешней разведки Украины материалы дела его разработки, в детстве он распространял антисоветские листовки, собирал деньги на бандитские нужды ОУН* и даже встречался подпольщиками.Но когда в 1950 году дело дошло до вербовки, Сташинский довольно легко согласился содействовать МГБ, позже ставшей КГБ.
Конечно, некоторые историки выдвигают гипотезу, что сотрудничать с советской властью агент был вынужден: якобы ему угрожали ссылкой родных в Сибирь. Это косвенно подтверждают и рассекреченные письма к родителям и сестре, в которых он пишет, что один раз уже «выручил» их от тюрьмы. Правда, тон этой весточки выдаёт отношение Сташинского к убеждениям его семьи.
«Это моё последнее письмо к Вам. Живите себе как хотите, стройте свою «самостийну» и будьте уверены, что в конце концов она приведёт Вас в тюрьму. Если первый раз я Вас от её выручил, то второй раз, если вы свяжитесь со своими «славными партизанами», Вам я уже не помогу», - писал Богдан в июне 1953 года – спустя два годе после того, как при его участии была уничтожена группировка Ивана Лабы «Кармелюка» - жениха его сестры Марии.
Выходим за границы
После первого успешного дела карьера спецагента Сташинского пошла в гору. Примелькавшись в родной Львовской области, где при его помощи поймали не одного бандита, лазутчик начал готовиться к заброске в Западную Германию.
В течение нескольких лет – с 1952 по 1954 годы – он прошёл в Киеве интенсивное обучение немецкому и польскому языкам, а заодно освоил основы разведывательного дела. Уже в июле 1954-го Сташинский оказался в Польше, где начал «осваивать» свою легенду: он родившийся от поляка сын немки, которая долго жила в Польше, во время войны оба родителя погибли, а сын решает вернуться на землю предков. Ещё через несколько месяцев – в конце осени – агент попал в Германию.
Именно там с разницей в два года он ликвидировал живших в Мюнхене лидеров украинского националистического движения Ребету и Бандеру. Но перед этим его ждал долгий период рутинной работы, во время которой Сташинский обзаводится контактами и собирает информацию. Он успел побыть диспетчером в гараже советского представительства в ГДР и переводчиком в Министерстве внутренней и внешней торговли.
Но самое главное, в Восточной Германии он познакомился с Инге Поль, парикмахером, которая станет в итоге его женой.
Любовь спутала карты
После успешной ликвидации Ребеты и Бандеры Сташинский вместе с Поль вернулся в Москву. Ему повезло – вообще-то агентам не положено иметь жён, да ещё и иностранок – но глава КГБ Александр Шелепин пошёл лазутчику на встречу.
Однако уступки со стороны руководства оказались видимыми. На деле же у себя в квартире Сташинский нашёл прослушку, а когда Поль забеременела, КГБ потребовала от семьи сделать аборт. В добавок ко всему избраннице Богдана категорически не нравилась Москва.
Постепенно доверие между Сташинским и руководством было подорвано, что стало угрожать его жизни. В 1961 году Поль уехала рожать в Восточный Берлин. Вскоре туда же отправился и её муж – младенец после появления на свет умер, и агенту пришлось приложить максимум усилий, чтобы получить от начальства разрешение посетить похороны. Больше в СССР Сташинский не вернётся.
Курс на Запад
Накануне похорон Сташинский и Поль, ускользнув от охраны, сели в такси и отправились в Западный Берлин. Там лазутчик сдался властям. В ФРГ агента КГБ ждал суд – за убийство Ребета и Бандеры в сумме он получил восемь лет. Однако отсидел он всего четыре года, после которых просто исчез.
О дальнейшей судьбе Сташинского можно делать только предположения. Например, в 1981 году бывший начальник полиции Южно-Африканской Республики генерал Гельденхейс заявил, что агент спрятался от КГБ именно в ЮАР. При этом он сделал себе пластическую операцию и сменил имя. Такой же версии придерживается историк советских органов государственной безопасности Борис Володарский.
По версии другого специалиста, писателя Дмитрий Прохорова, Сташинский действительно изменил свою внешность, но скрылтся не в ЮАР, а в США. Впрочем, после операции агент с успехом мог бы прятаться в любой стране и в любом городе – вплоть до родного села. Другой вопрос, стал бы он возвращаться на родину, которая поступила с ним жестоко.
Как бы то ни было, от тёмных пятен в конце истории Сташинского избавиться будет очень сложно. Никто не может даже достоверно сказать, жив ли лазутчик – ведь в 2018 году ему должно было исполнится 87 лет.
*ОУН- запрещенная в России организация
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