 10 фактов о знакомой еде

Мы давно привыкли к этим блюдам, но мало кто знает, откуда они появились, из чего раньше делались и как стали популярными. Что ж, мы готовы вас удивить!





Кукурузные хлопья

Цезарь

Селедка под шубой

Шаурма и шаверма

Спаржа по-корейски

Докторская колбаса

Чипсы

Лапша быстрого приготовления

Впервые кукурузные хлопья были созданы доктором Джоном Келлогом для снижения сексуального влечения у мужчин. Доктор Келлог считал, что секс вреден как для физического здоровья, так и для душевного. Келлог полагал, что мастурбация приводит к различным недомоганиям и болезням, а постная еда на завтрак поможет снизить сексуальный аппетит. Проще говоря, кукурузные хлопья были придуманы для борьбы с мастурбацией. Они были не сладкими и подавались несколько лет на завтрак в санатории Батл-Крик. Производить их в промышленных масштабах стал намного позже брат доктора – Вилл Келлог, который добавил в хлопья сахар и создал собственную компанию.Томатный соус, который сейчас является вторым по популярности после майонеза, появился в начале 17 века в Китае и готовился из маринованной рыбы и специй. Англичане привезли Ke–tsiap из малайских колоний. Если перевести слово Кетчуп с одного из китайских диалектов, Кe-tsiap означает рассол засоленной рыбы или моллюска. В попытке повторить рецепт, англичане пробовали сделать главным ингредиентом соуса грибы и только в 19 веке в состав кетчупа вошли томаты.Генри Хайнц начал делать кетчуп в 1876 году, но он не был ни изобретателем кетчупа, ни первым, кто разлил его в бутылки. Вместе с доктором Харви Вашингтоном Вили Хайнц придумал заменить консерванты в соусе на уксус, и с тех пор соус безумно популярным.Салат «Цезарь» присутствует в меню большинства ресторанов и заказывают его чаще других. Однако не все знают, что название салата к императору Юлию Цезарю отношения никакого не имеет. Рецепт «Цезаря» появился в Мексике, в 1924 году. Тогда, во время празднования Дня независимости США (4 июля), в ресторане отеля Caesar’s Place, расположенном в Тихуане, посетителей собралось столько, что негде было повернуться. Алкоголя было много, а вот продуктов не очень. Из гостей были в основном богатые бизнесмены и голливудские звезды, и гости хотели есть. Повар из Италии Цезарь Кардини не знал, как выйти из положения и приготовил салат из всего, что было на кухне. В тот день, в рецепте не было никакой курицы или креветок: только салат, яйца, пармезан и гренки из белого хлеба, заправленные оливковым маслом и лимонным соком.Существует легенда, что салат селедка под шубой появился в революционное время в сети московских столовых купца Анастаса Богомилова. Когда посетители трактиров напивались и начинали спорить о политике, это часто заканчивалось драками. Чтобы как-то утихомирить буйных посетителей, которые в борьбе за правое дело били посуду и ломали мебель, повар Аристарх Прокопцев придумал примиряющее блюдо – символ народного единства.Салат из сельди и вареных овощей назвали «Ш.У.Б.А» (в те времена всевозможные аббревиатуры были в моде), что означало «Шовинизму и упадку — бой и анафема». Картофель, лук и морковь – символизировал крестьян, сельдь – пролетариев, а красная свекла – революцию. Салат был впервые подан накануне 1919 года, и говорили, что пьяных драк в трактирах и столовых стало меньше.На самом деле рецепт салата появился намного раньше, еще в первой половине 19 века. Селедочный салат был типичным блюдом скандинавской и немецкой кухни, готовили его и в Норвегии, и в Швеции.Шаурма, денер-кебаб и гирос — разные названия одного и того же блюда, появившегося более 1000 лет назад. Арабский вариант названия от глагола «вращать» – «çevirme», денер-кебаб от слова возвращение «dönmek» по-турецки, ну а «гирос» – это «вращать» по-гречески. Шаурму в Москве и шаверму в Санкт-Петербурге готовят по-разному: в Москве добавляют малосольные огруцы и капусту, а в Питере – только свежие огурцы, помидоры и лук. На Юге России греческий гирос принято называть гиро, но суть от этого не меняется.В российских магазинах часто можно увидеть «салат со спаржей», но немногие знают, что никакой спаржи в нем нет. На самом деле это высушенная пенка с кипячёного соевого молока. Называется этот продукт фучжу, но почему-то в России все привыкли называть его спаржей.В 30-х годах ощущались серьезные проблемы с продовольствием, народ недоедал, а работать было надо. Тогда Народный комиссариат здравоохранения поручил специалистам мясокомбината им. Микояна разработать рецепт колбасы, которая будет доступна и рабочим, и крестьянам, а название «докторская» объяснялось почётной миссией: колбаса предназначалась «для поправки здоровья лиц, пострадавших от произвола царского режима».Колбасу стали продавать в 1936 году, и в те времена рецепт был полностью диетическим. В состав входили говядина, нежирная, свинина, яйца и молоко. Врачи назначали колбасу людям с ослабленным здоровьем, анемией, болезнями печени и желудка.История появления первых картофельных чипсов превратилась в легенду, но в ней есть и доля правды. Считается, что их создал Джорж Крам, работавший поваром на курорте в Саратога Спрингс. Фирменным рецептом ресторана был картофель фри. Как-то раз один из посетителей вернул заказ, жалуясь, что картофель порезан слишком толстыми ломтиками. Повар оскорбился и нарезал картофель так, что ломтики стали не толще бумаги. Посетителю блюдо понравилось, а позднее «Чипсы Саратога» стали местным деликатесом. Правдива эта история или нет, не ясно, зато известно, что у того повара была сестра, после смерти которой стало известно, что именно она являлась первым человеком, который приготовил «Чипсы Саратога».Нет, она не искусственная и делается не из пластмассы, а из обычного теста, замешанного на воде. Отличие в том, что лапшу варят и сушат уже в процессе производства. Чаще всего лапшу обрабатывают горячим паром, а затем высушивают, обжаривая в кипящем растительном масле. После такой процедуры лапшу формируют в брикеты, нам же достаточно залить ее кипятком и оставить на пару минут в контейнере.В 2000 году Японцам задали вопрос: какое изобретение 20 века они считают самым важным? Первое место они отдали лапше быстрого приготовления.