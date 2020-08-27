Очень мощное средство для чистки мягкой мебели

Пятна на мягкой мебели особенно сильно досаждают хозяйкам, ведь, если снять и постирать наволочку у диванных подушек легко, то сам диван так легко не очистишь. Приходится придумывать способы очищения, да такие, чтобы работали на все сто и удаляли даже застарелые пятна с обивки.

Именно такую систему чистки мягкой мебели вы и найдете ниже!





Предварительно мягкую мебель нужно тщательно пропылесосить.





Затем пройтись щёткой, завёрнутой в марлю, смоченную в соленой воде (1 ч. л. соли на 1 л воды).





Просто протираем поверхность щеткой средней жесткости, периодически смачивая марлю в соленой воде.





После этого возьмем большую тряпку или старую простынь и окунем в раствор воды (1 л) и уксуса 9 % (1 ст. л.). Перенесем простынь на мягкую мебель и начнем выбивать пыль.





Наконец, главный и завершающий этап уборки — мощная чистка. Смешаем в таре следующие ингредиенты:



1 л воды (горячей, но не кипяток);

2 ст. л. соды;

8 ст. л. уксуса 9 %;

4 ст. л. глицерина;

4 ст. л. средства для мытья посуды.

Уксус добавляем в последнюю очередь, когда все остальные компоненты уже растворены в воде. Уксус образует пену, благодаря которой и будет очищаться поверхность дивана.





Сначала чистим диван с помощью пены и щётки, как обычно.

Затем распределяем пену по поверхности мягкой мебели и оставляем ещё на час.Затем удаляем пену тряпкой из микрофибры, смоченной в простой воде. Оставляем мягкую мебель до полного высыхания (желательно также проветривать комнату всё время, пока длится уборка). Результат будет потрясающий: старые пятна исчезнут, а обивка вновь станет яркой и свежей!Подробнее о том, как почистить мягкую мебель, смотрите в видео ниже: