Приложений для смартфона, которые превратились в успешные бизнесы

Forbes Life предложил читателям 13 приложений для iPhone на все случаи жизни от русскоязычных разработчиков — с их помощью вы можете улучшить творческие навыки, моментально перевести незнакомое слово в печатном тексте и улучшить свой сон
Graspp
Разработчик: LAKI IINBOR Graspp — это новый способ переводить слова в печатном тексте. Чтобы посмотреть перевод слова, достаточно показать на слово пальцем прямо в книге, навести камеру. Небольшая команда из Питера придумала эффективный метод перевода печатного (офлайн) текста. Нашли инвестора (в кругу знакомых), iOS-разработчика и методом проб и ошибок, без предыдущего опыта в разработке и запуске приложений, выкатили новый продукт на рынок. Сейчас к англо-русскому словарю планируют добавить и другие европейские языки, а также развивать свою уникальную технологию перевода с помощью дополненной реальности и машинного обучения.
CLOS
Разработчик: Dzmitry Tryhubenka CLOS — первое в мире приложение, которое позволяет организовать дистанционную фотосессию в высоком разрешении. Это так же просто, как создать виртуальную комнату и пригласить в нее друзей, поделившись ссылкой. После настройки комнаты вы можете удаленно управлять процессом так, как будто вы находитесь на одной локации с героем: делать снимки, записывать видео, сохранять изображения прямо в фотоленту. Приложение CLOS создала небольшая команда из Москвы. Разработчики имеют большой опыт в фотоиндустрии, точнее — в постпродакшене. Работают с многими крупными изданиями и именитыми фотографами. Когда съемки перешли в онлайн, они быстро сориентировались и поняли, что профессионалам недостаточно возможностей FaceTime или Zoom, в которых возможность делать снимки становится «приятным бонусом», а не основным функционалом.
Siberian Breath (iPhone, iPad, Apple Watch)
Разработчик: WACHANGA В суете наших дней мы часто забываем просто выдохнуть. Остановитесь, глубоко вдохните, выдохните и расслабьтесь. Сделайте передышку. Siberian Breath это не просто приложение о медитации, в нем вы увидите пейзажи невероятной красоты — необъятную и загадочную Сибирь. Вы сможете вдохнуть свежий сибирский воздух полной грудью. Остановитесь буквально на минуту, чтобы потом с приливом сил ворваться в новый день. Wachanga — небольшая кипрская команда, собранная из представителей разных городов России. Костяк команды родом из Сибири. Создатели долгое время делают сервисы и приложения, которые, на их взгляд, могут приносить пользу им самим, как пользователям, и потенциально другим людям. Проходя в жизни через различные периоды, команда осознавала новые потребности — и создавала новые сервисы. Так, например, когда у членов команды начали появляться дети, на свет появилось приложение для укладывания и кормления детей. А теперь, когда вопросы осознанности заняли важное место в жизни широких слоев населения, появился продукт, который возвращает всех пользователей к корням создателей приложения — в Сибирь, на ее бескрайние просторы и вековую нетронутую природу, где сами разработчики черпают силы и вдохновение и хотят передать их остальным при помощи SiBreath.
Tappsk (iPhone, iPad)
Разработчик: MATVEY KONDAKOV Матвей Кондаков начал разработку Tappsk в 2017 году, когда понял, что миру нужен удобный и функциональный апп для напоминаний. Миссия Tappsk — заменить to-do-планировщик, трекер привычек, напоминалку и календарь, чтобы вы фокусировались на своих делах, а не переключении между приложениями. Максимум внимания интерфейсу — он получился чистым и легким, но в то же время объединяет все возможности Tappsk на одном экране.
Home Fitness Workout by GetFit (iPhone, Apple Watch)
Разработчик: GetFit Apps Фитнес-тренировки от GetFit идеально подходят для женщин и мужчин, которым постоянно не хватает времени, но которые стремятся сбросить вес, укрепить мышцы и обрести форму своей мечты прямо у себя дома, уделяя этому считаные минуты в день. Каким бы ни был ваш уровень физической подготовки, возраст и загруженность графика, вы уже сегодня сможете завести себе новую здоровую привычку и сразу заметите изменения в лучшую сторону. Вам больше не придется платить за абонемент в спортзал. Команда из Минска, относительно небольшая, вошедшая на рынок health & fitness приложений достаточно поздно, в конце 2017 года. Результаты конкурентной борьбы и поиски себя в этой конкурентной нише привели команду к решению сфокусироваться на технологиях и взвешенной философии вокруг здоровья. Так на свет и появились их уникальный подход про «42 минуты в день» и интеграция с RocketBody, системой глубокого анализа метрик здоровья.
Loòna (iPhone, iPad)
Разработчик: Loona Inc Приложение, которое поможет переключиться после насыщенного дня и настроиться на спокойный и глубокий сон, бороться с тревогой и бессонницей. Она не просто помогает заснуть, предлагая какие-то полезные советы, Loòna меняет ваше настроение и способствует естественному засыпанию. Каждую ночь приложение будет предлагать вам новое творческое задание, которое сочетает в себе интерактивную релаксацию, комбинацию звуков и нарратив, которые помогают «отключиться» от ежедневной суеты и создают оптимальный эмоциональный настрой для здорового сна. Удивительное по красоте и затягивающее приложение создано командой разработчиков, которые подарили миру популярное приложение MSQRD (родоначальники масок в Instagram, на фото и видео). MSQRD было куплено Facebook, но сейчас создатели покинули корпорацию, чтобы сосредоточиться на новых собственных проектах. Loòna как раз такой passion project. Костяк команды базируется в Минске, часть — в Долине. Евгений Невгень, один из создателей MSQRD и Loòna, стал героем фильма Юрия Дудя про русскоязычных предпринимателей в долине. Сейчас приложение доступно только на англиском, но есть планы по запуску российской версии.
Frakktus
Разработчик: Alexander Petrov Скачать приложение Frakktus — это абстрактный метафорический образ мандалы сознания, в центре которой находится ядро истины, окруженное ментальными блоками. Блоки — это наши страхи и сомнения, препятствия и комплексы. Ваша роль в игре — управлять зондом и разрушать эти блоки, высвобождая истину из ядра. Но для этого вам необходимо постоянно двигаться, ибо только в движении луч зонда способен поражать блоки, атакующие игрока в ритме музыки. Накапливайте мантры и ядра истины, открывайте новых врагов и сражайтесь против них за истину. Уникальная мандала на каждом уровне, бесконечный геймплей и цветовое разнообразие палитр помогут пробудить скрытые эмоции игрока, вспомнить о забытых истинах, отвлечься от рутинных дел и, возможно, открыть для себя что-то новое. История одного дауншифтера: у Александра была офисная работа и стабильный доход, также у него была мечта создать свою игру. Он накопил финансовую подушку и переехал жить в Великий Новгород, чтобы сократить свои расходы и заниматься любимым делом. Так он создал игру Frakktus и выпустил ее в App Store.
AVE
Разработчик: Alexander Osmyakov Время — главная ценность. 80% главных решений в жизни мы принимаем до 35 лет. Мы гонимся за навязанными целями, забывая себя. Разве стоит тратить время и энергию впустую? Это не значит делать больше или не делать вовсе. Стоит заниматься тем, что приносит счастье. Сильная личность не перестает развиваться. Ее способности проявляются и развиваются в действиях и поступках. Александр создал свое приложение за три месяца с нулевыми знаниями в сфере. Его главной задачей стала реализация собственной идеи. Редакторы App Store оценили такой подход и «посветили» приложение в магазине, после чего оно быстро получило популярность и развивается по сей день.
Серотонин
Разработчик: Ilia Moskvin Бесплатные медитации на русском языке. Освоив техники медитации и осознанности, вы научитесь быстро засыпать, будете ясно мыслить, забудете про стресс и панику. «Серотонин» предлагает техники для медитации, дыхательных упражнений, здорового сна. Приложение также помогает учитывать ваши достижения. Методика направлена на достижение состояния, которое часто называют «счастьем в моменте». Серотонин как гормон счастья — главный источник этого процесса. Создатель приложения Илья Москвин начал знакомство с медитацией в 2016 году благодаря книге Германа Гессе «Сиддхартха»: «Эта книга помогла мне усвоить главное: «Нельзя учением направить на путь к познанию». Я понял, что духовный рост достигается только с помощью регулярной работы над собой. Эта мысль привела меня во всемирно известный монастырь Шаолинь, где я познакомился с настоятелем и открыл для себя много нового. Спустя год я прошел курс по управлению эмоциями в буддистском монастыре Копан, где осознал, что у восточных практик и научных исследований по нейрофизиологии намного больше общего, чем различий. Тогда пришла мысль поделиться своим инсайтом с другими, ведь до сих пор медитацию ошибочно принимают за бездоказательную религию или философское учение, противопоставляя ее науке. Поэтому родилась идея создать простое, доступное мобильное приложение, которое поможет многим людям за короткое время освоить медитацию и почувствовать на себе позитивные изменения».
W1D1
Разработчик: W1D1 W1D1 — инструмент для тренировки творческих навыков: остроты взгляда, решительности, насмотренности, умения комбинировать, замедляться и находить необычное в обыденном. Делаем мы это с помощью ежедневных заданий, которые дают возможность выключиться из рутины и 10 минут в день посвятить исследованию мира. Задания выполняются анонимно, но все видят ответы друг друга. Мы повторяем за художниками, перенимаем приемы у известных фотографов учиться работать с цветами, формами и чувствами, изучать исторические корни нашей визуальной культуры и радоваться совместности. При этом W1D1 подходит для всех, не только для дизайнеров или фотографов. Задания не требуют специальных знаний — никаких скетчей, фигм и фотошопов. Один из создателей приложения Алексей Ивановский (бывший арт-директор «Афиши», W-O-S и преподаватель «Камчатки») не был доволен существующей системой образования для творческих людей и придумал собственный проект, который с помощью ежедневных заданий помогает тренировать креативность, учит нестандартно смотреть на вещи. Выполнение заданий не требует никаких специальных знаний или навыков, только желания развиваться и пробовать что-то новое.
GeometryWork
Разработчик: Vladinir Zerichnyy Игра начинается с изучения основ геометрии и по мере ее прохождения становится по-настоящему захватывающей. В GeometryWork 13 разделов, состоящих более чем из 160 задач, каждый из которых будет все сложнее и увлекательнее одновременно. Каждая новая задача основана на знаниях, полученных в процессе решения предыдущих. Для того, чтобы открыть следующий раздел, вам необходимо решить все задачи в предыдущем. Задействуйте внимание, логику и воображение, экспериментируйте с неослабевающим интересом, оставайтесь вовлеченными в игру с самого начала и до последней задачи. Откройте для себя геометрию с неожиданной стороны. В 2014 году Владимиру подарили книгу с задачами по геометрии. Разбирая задачи, он вдохновился и решил создать интерактивную игру по тому же принципу, которая к тому же будет обучать этой увлекательной науке. Работа над приложением началась в 2018 году. Сейчас же Владимир уверен, что это одна из лучших программ для изучения геометрии, и он полон сил довести задумку до блеска.
ThePlantMe: Распознать растение
Разработчик: Mykhaylo Grynets Увлеклись домашним садоводством? Хотите иметь дома красивые и ухоженные растения, но не знаете, с чего начать? Скачайте приложение ThePlantMe — с помощью AR-функционала оно поможет распознать растение и научит вас правильно ухаживать за ним. На создание приложения Михайло и его брата натолкнули размышления об ухудшающемся состоянии окружающей среды. Каждый год из-за действий человека вырубаются леса, уменьшается количество растений в природе. Если вы не можете спасти лес, то можете как минимум начать выращивать новые растения у себя дома. По мере того, как домашний сад будет разрастаться, все сложнее ухаживать за «питомцами» и уделять им достаточно внимание. Приложение поможет лучше узнать ваши домашние растения и научиться правильно ухаживать за ними.
Remember: Учить язык и слова
Разработчик: Remember Limited Подходит для любого уровня изучения более чем 40 языков. Учите по 20 новых слов в день! Прокачайте словарный запас и учите по 20 новых слов в день эти доказанным способом. В 2014 году создатель приложения Алексей собрал свои накопления и переехал в Нью-Йорк в надежде найти работу мечты. Для получения работы необходимо было пройти собеседование на английском, а базовых знаний не хватало. Известные методы не давали желаемых результатов: новые слова и фразы давались с трудом и быстро вылетали из головы. Алексей начал искать простой способ запоминать только те слова, которые были нужны именно ему. Так родилась идея Remember. Простого инструмента, который позволяет переводить и запоминать те слова, которые нужны в активном запасе. У Алексея не было опыта в разработке продуктов, пришлось получать с нуля и учиться на своих ошибках. Получив работу и переехав в Лондон, он начал заниматься разработкой приложения в свободное от работы время: «После смены 5 разработчиков мне улыбнулась невероятная удача — я познакомился с моим бизнес-партнером Львом. Вместе мы активно занялись разработкой и через три месяца выкатили нашу первую версию Remember. С тех пор мы добавили большое количество новых функций, но наши принципы остались неизменны: простота и эффективность». Сейчас Алексей базируется в Лондоне, а Лев — в Гонконге, но они продолжают работать над приложением удаленно, уделяя проекту все свободное время. Их цель — создать продукт, с помощью которого было бы возможно эффективно выучить любой язык, прилагая минимум усилий. В планах внедрение системы обучения на основе искусственного интеллекта: персонализированная программа, которая подстраивается под нужды каждого человека, под его цели и сроки. Каждый человек индивидуален, поэтому должна быть и его программа обучения.
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