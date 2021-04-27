С нами не соскучишься!

7 949 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Wlad Wlad
    "44% россиян хотят, чтобы на ближайших президентских выборах победила женщина" *** Геббельсовская БРЕХНЯ здесь в том,...16 лучших изобрет...
  • Cyryl Sneer
    Чё за бред, там служивших в армии 1% от всего населенияПочему американск...
  • реванш
    Российский суд самый гуманный суд в мире для бандитов, воров и подобной нечисти.Какие средства са...

Привычные нам вещи, которые появились с легкой руки монархов


Привычные нам вещи, которые появились с легкой руки монархов

Кто бы мог подумать, но некоторые вещи, которые мы используем каждый день или очень часто, были изобретены при самом непосредственном участии королей прошлых веков. Думаете ли вы, вскрывая консервную банку, что этой радости вы обязаны Наполеону? Данный материал расскажет о культовые изобретениях, возникших с легкой руки монархов.

1. Маргарин


Наполеон Третий подарил миру маргарин.

Наполеон Третий подарил миру маргарин.

 

Император Франции Наполеон Третий в середине 19 века решил найти способ, как изготовить более дешевый аналог сливочного масла, которое могли бы покупать бедняки. Он объявил соревнования с денежным призом для того, кто изобретет такой продукт. Но соискатель явился только один. Звали его Ипполит Меже-Мурье. Его эксперименты длились два года, в результате чего он изобрел заменитель сливочного масла, который изготавливался из молока и различных животных жиров. Он и получил приз от Наполеона Третьего. Очень скоро маргарин стали продавать не только во Франции, но и по всему миру как импортный товар.
Реклама маргарина в журнале The Ladies' Home journal, 1947. / Фото: wikipedia.org

Реклама маргарина в журнале The Ladies' Home journal, 1947. / Фото: wikipedia.org

 

Находчивые британцы пытались продавать маргарин под названием «butterine» (отсылая к названию натурального сливочного масла), но начались массовые протесты среди фермеров, которые сочли это обманом потребителей, и данный термин отменили. Когда маргарин появился в США, тамошние фермеры снова начали возмущаться, заявляя, что это обман покупателей, так как маргарин по цвету слишком уж похож на масло.
Однако продукт теперь есть в каждом магазине мира. По большому счету, соревнование, объявленное Наполеоном Третьим, все еще продолжается, так как пока никто не смог изобрести такой дешевый заменитель сливочного масла, который не отличался бы от него не только по внешнему виду, но и на вкус.

2. Жестяные банки с консервированной едой


Не будь Наполеона, не было бы консервных банок!

Не будь Наполеона, не было бы консервных банок!

 

Наполеон Бонапарт Первый (который более известен всем нам просто как Наполеон, желавший покорить Россию и весь мир тоже в начале 19 века) ответственен за изобретение консервированной еды в жестяных консервных банках. Военные кампании его длились долгие месяцы, поэтому Наполеон объявил конкурс с денежным призом, целью которого было бы изобретение способа очень долго хранить еду. И победитель данного конкурса явил всему миру жестяные консервные банки.
Коллекция консервных банок конца 19 - начала 20 веков. / Фото: zen.yandex.ru

Коллекция консервных банок конца 19 - начала 20 веков. / Фото: zen.yandex.ru

 

Этот метод хранения пищи стал революционным. Мы не можем на сегодняшний день себе представить магазина, в котором нет еды в любых банках с консервантами, которая хранится очень долго до вскрытия банки.

3. Парная обувь (наличие левой и правой единицы в паре обуви)


Комфорту каждой секунды нашей жизни, когда мы не босиком, мы обязаны Георгу IV.

Комфорту каждой секунды нашей жизни, когда мы не босиком, мы обязаны Георгу IV.

 

Король Георг Четвертый правил Англией с 1820 года до самой своей смерти в 1830 году. Это далеко не самый популярный и не самый знаменитый монарх, однако вошел в историю он как новатор в области обуви. Именно ему принадлежит изобретение, которым мы с благодарностью пользуемся и по сей день. Сегодня в принципе не существует такой обуви (даже если это домашние вязаные тапочки в виде собачек), которая бы не использовала изобретение этого короля. Что же это за изобретение? Та-дам: он изобрел правый и левый сапог!
До короля Георга IV не было правой и левой единиц обуви. / Фото: blog.rendez-vous.ru

До короля Георга IV не было правой и левой единиц обуви. / Фото: blog.rendez-vous.ru

 

До его новаторства вся обувь могла одеваться на любую ногу, была неудобной, потому что либо сжимала стопу до боли и крови, либо была слишком свободной, спадала и натирала.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Привычные нам вещи, которые появились с легкой руки монархов

И не забудьте:
Привычные нам вещи, которые появились с легкой руки монарховПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить
Материал, выбранный редакторами МиртесенRobotReview

Во Франции 15 добровольцев вышли из пещеры спустя 40 дней

Читать
Ранние завтраки с витамином D на Петроградской стороне в ресторане Grecco
Материал, выбранный редакторами МиртесенAntennaDaily

Ранние завтраки с витамином D на Петроградской стороне в ресторане Grecco

Совкомбанк Страхование заключила облигаторный договор перестрахования рисков катастроф с лимитом 250 млн рублей
Материал, выбранный редакторами МиртесенKorins.ru

Совкомбанк Страхование заключила облигаторный договор перестрахования рисков катастроф с лимитом 250 млн рублей

В аэропорту Хельсинки пассажиры предъявляют поддельные справки о коронавирусе
Материал, выбранный редакторами Миртесен78.ru

В аэропорту Хельсинки пассажиры предъявляют поддельные справки о коронавирусе

В «Ночь музеев» в Севастополе запустят дополнительный общественный транспорт
Материал, выбранный редакторами МиртесенЛента новостей Крыма

В «Ночь музеев» в Севастополе запустят дополнительный общественный транспорт

Сергей Аксёнов: В Симферополе открыли 2 новых детсада
Материал, выбранный редакторами МиртесенЛента новостей Крыма

Сергей Аксёнов: В Симферополе открыли 2 новых детсада

В крымской республике появились 2 новых детсада на 320 мест: «Детский сад комбинированного вида №12 «Белочка» и «Детский сад общеразвиваю...
«Локомотив-Кубань» может получить 3-летнюю лицензию Еврокубка
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпорт-Экспресс

«Локомотив-Кубань» может получить 3-летнюю лицензию Еврокубка

Поезда «Таврия» перешли на летнее расписание
Материал, выбранный редакторами МиртесенВЕСТИ КРЫМ

Поезда «Таврия» перешли на летнее расписание

Минпросвещения рекомендовало школам уйти на каникулы на майские праздники
Материал, выбранный редакторами МиртесенСуть Событий

Минпросвещения рекомендовало школам уйти на каникулы на майские праздники

Плавающий лес Амазонки: острова в глубине джунглей
Материал, выбранный редакторами МиртесенDon't Panic Magazine

Плавающий лес Амазонки: острова в глубине джунглей

5
Спасатели провели в САО первый этап обследования зон отдыха
Материал, выбранный редакторами МиртесенПетровский парк

Спасатели провели в САО первый этап обследования зон отдыха

Выставка современного искусства откроется в «Зарядье» 1 мая
Материал, выбранный редакторами МиртесенСтройкомплекс Москвы

Выставка современного искусства откроется в «Зарядье» 1 мая

Открытие нового проекта SOVRISK #напотоке состоится в Подземном музее «Зарядья» 30 апреля, сообщили в пресс-службе парка.«В рамках проект...
На набережной Макарова петербуржцы хотят открыть парк с пешеходным мостом, пляжем и фудтраками. Власти планируют проложить там магистраль
Материал, выбранный редакторами МиртесенЗакон, порядок, государство

На набережной Макарова петербуржцы хотят открыть парк с пешеходным мостом, пляжем и фудтраками. Власти планируют проложить там магистраль

Гибели вдовы скульптора Шустрова предшествовала травля в соцсетях
Материал, выбранный редакторами МиртесенMeMo-Logic

Гибели вдовы скульптора Шустрова предшествовала травля в соцсетях

Фото дня: до появления платформы из метро «Беговая»
Материал, выбранный редакторами МиртесенЯмское поле

Фото дня: до появления платформы из метро «Беговая»

Отреставрированный дом купцов Арефьевых примет выставку декоративно-прикладного искусства Тверской области
Материал, выбранный редакторами МиртесенТверьлайф - Новости Твери и Тверской области

Отреставрированный дом купцов Арефьевых примет выставку декоративно-прикладного искусства Тверской области

Привычные нам вещи, которые появились с легкой руки монархов
Материал, выбранный редакторами МиртесенС нами не соскучишься!

Привычные нам вещи, которые появились с легкой руки монархов

27.04 Okko представляет онлайн-экскурсию с Владимиром Машковым: «Третьяковка. Машков. Кузбасс»
Материал, выбранный редакторами МиртесенAntennaDaily

27.04 Okko представляет онлайн-экскурсию с Владимиром Машковым: «Третьяковка. Машков. Кузбасс»

На мультимедийном сервисе Okko состоится премьера эксклюзивной онлайн-экскурсии по выставке, посвященной 300-летию Кузбасса «Третьяковка....
Акция «Ночь музеев» пройдет с 15 на 16 мая
Материал, выбранный редакторами МиртесенЛента новостей Крыма

Акция «Ночь музеев» пройдет с 15 на 16 мая

Памятник Сталину во Владивостоке
Материал, выбранный редакторами МиртесенФейков нет. Только достоверные новости

Памятник Сталину во Владивостоке

Кравцов объявил о каникулах для школьников с 1 по 10 мая
Материал, выбранный редакторами МиртесенОсновные события дня

Кравцов объявил о каникулах для школьников с 1 по 10 мая

Куда поехать из Петербурга на выходные и майские праздники?
Материал, выбранный редакторами Миртесенwi-fi

Куда поехать из Петербурга на выходные и майские праздники?

Советское ядерное хранилище в Заполярье
Материал, выбранный редакторами МиртесенКлуб путешественников "Моя Планета"

Советское ядерное хранилище в Заполярье

Уфимские биологи спасли 11 редких Кужановских лиственниц
Материал, выбранный редакторами МиртесенОт личное мнение

Уфимские биологи спасли 11 редких Кужановских лиственниц

АТОР обратились к Голиковой с просьбой отменить двойные ПЦР-тесты
Материал, выбранный редакторами МиртесенЖурнал «Профиль»

АТОР обратились к Голиковой с просьбой отменить двойные ПЦР-тесты

Лидер Little Big Илья Прусикин решил открыть ресторан
Материал, выбранный редакторами МиртесенИнфореактор

Лидер Little Big Илья Прусикин решил открыть ресторан

Россияне скоро смогут расплачиваться картами "Мир" через Apple Pay
Материал, выбранный редакторами МиртесенЭкономика сегодня

Россияне скоро смогут расплачиваться картами "Мир" через Apple Pay

В южно-африканской пещере Вандерверк обнаружено старейшее поселение человека
Материал, выбранный редакторами МиртесенИнфореактор

В южно-африканской пещере Вандерверк обнаружено старейшее поселение человека

01.05 Открытие нового проекта SOVRISK #напотоке в Подземном музее парка «Зарядье»
Материал, выбранный редакторами МиртесенAntennaDaily

01.05 Открытие нового проекта SOVRISK #напотоке в Подземном музее парка «Зарядье»

Кузбасс в Третьяковке: мученик, герой, призрак
Материал, выбранный редакторами МиртесенГазета «Культура»

Кузбасс в Третьяковке: мученик, герой, призрак

Водоемы в Серебряном Бору обследовали и признали безопасными для купания
Материал, выбранный редакторами МиртесенХОРОШЁВО-МНЕВНИКИ

Водоемы в Серебряном Бору обследовали и признали безопасными для купания

Номинант премии «Грэмми» откроет сезон концертов в Александровском саду Нижнего Новгорода
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Номинант премии «Грэмми» откроет сезон концертов в Александровском саду Нижнего Новгорода

Картина дня

наверх