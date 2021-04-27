Привычные нам вещи, которые появились с легкой руки монархов

Кто бы мог подумать, но некоторые вещи, которые мы используем каждый день или очень часто, были изобретены при самом непосредственном участии королей прошлых веков. Думаете ли вы, вскрывая консервную банку, что этой радости вы обязаны Наполеону? Данный материал расскажет о культовые изобретениях, возникших с легкой руки монархов.
1. Маргарин
Наполеон Третий подарил миру маргарин.
Император Франции Наполеон Третий в середине 19 века решил найти способ, как изготовить более дешевый аналог сливочного масла, которое могли бы покупать бедняки. Он объявил соревнования с денежным призом для того, кто изобретет такой продукт. Но соискатель явился только один. Звали его Ипполит Меже-Мурье. Его эксперименты длились два года, в результате чего он изобрел заменитель сливочного масла, который изготавливался из молока и различных животных жиров. Он и получил приз от Наполеона Третьего. Очень скоро маргарин стали продавать не только во Франции, но и по всему миру как импортный товар.
Реклама маргарина в журнале The Ladies' Home journal, 1947. / Фото: wikipedia.org
Находчивые британцы пытались продавать маргарин под названием «butterine» (отсылая к названию натурального сливочного масла), но начались массовые протесты среди фермеров, которые сочли это обманом потребителей, и данный термин отменили. Когда маргарин появился в США, тамошние фермеры снова начали возмущаться, заявляя, что это обман покупателей, так как маргарин по цвету слишком уж похож на масло. Однако продукт теперь есть в каждом магазине мира. По большому счету, соревнование, объявленное Наполеоном Третьим, все еще продолжается, так как пока никто не смог изобрести такой дешевый заменитель сливочного масла, который не отличался бы от него не только по внешнему виду, но и на вкус.
2. Жестяные банки с консервированной едой
Не будь Наполеона, не было бы консервных банок!
Наполеон Бонапарт Первый (который более известен всем нам просто как Наполеон, желавший покорить Россию и весь мир тоже в начале 19 века) ответственен за изобретение консервированной еды в жестяных консервных банках. Военные кампании его длились долгие месяцы, поэтому Наполеон объявил конкурс с денежным призом, целью которого было бы изобретение способа очень долго хранить еду. И победитель данного конкурса явил всему миру жестяные консервные банки.
Коллекция консервных банок конца 19 - начала 20 веков. / Фото: zen.yandex.ru
Этот метод хранения пищи стал революционным. Мы не можем на сегодняшний день себе представить магазина, в котором нет еды в любых банках с консервантами, которая хранится очень долго до вскрытия банки.
3. Парная обувь (наличие левой и правой единицы в паре обуви)
Комфорту каждой секунды нашей жизни, когда мы не босиком, мы обязаны Георгу IV.
Король Георг Четвертый правил Англией с 1820 года до самой своей смерти в 1830 году. Это далеко не самый популярный и не самый знаменитый монарх, однако вошел в историю он как новатор в области обуви. Именно ему принадлежит изобретение, которым мы с благодарностью пользуемся и по сей день. Сегодня в принципе не существует такой обуви (даже если это домашние вязаные тапочки в виде собачек), которая бы не использовала изобретение этого короля. Что же это за изобретение? Та-дам: он изобрел правый и левый сапог!
До короля Георга IV не было правой и левой единиц обуви. / Фото: blog.rendez-vous.ru
До его новаторства вся обувь могла одеваться на любую ногу, была неудобной, потому что либо сжимала стопу до боли и крови, либо была слишком свободной, спадала и натирала.
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