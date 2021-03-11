Почему в Советском Союзе все люди пили напитки из общего стакана и не болели

Автоматы с газированной водой пользовались большой популярностью / Фото: yandex.ua

1. И один в поле воин, или как пить из одного стакана всем желающим

В Москве в середине 50-х количество автоматов составляло более 10 тысяч единиц / Фото: econet.ua

В ассортименте была простая газировка и с сиропом / Фото: pastvu.com

Система ополаскивания зачастую некачественно мыло стаканы, не удаляя даже следы помады / Фото: chippfest.blogspot.com

2. Была ли возможность заразиться от общего стакана?

Пользование общим стаканом могло спровоцировать массовое заражение гриппом, ОРВИ, герпесом / Фото: yandex.ua

Многие понимали, что пить из общей посуды негигиенично, сочиняли даже страшилки про автоматы / Фото: yandex.ua

3. Конец эпохи

В девностых обслуживание автоматов прекратилось / Фото: j-e-n-z-a.livejournal.com

Инфляция сделала использование автоматов для газировка нерентабильным / Фото: youtube.com