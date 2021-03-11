Почему в Советском Союзе все люди пили напитки из общего стакана и не болели

Все, кто жил в Союзе Советских Социалистических Республик, помнят автоматы, в которых продавалась вкуснейшая газировка с сиропом и без. Перед ними всегда выстраивались целые очереди, а вот стаканов, из которых эти напитки пили, было мало – один, максимум два. И что самое интересное – этот факт никого не отпугивал и не смущал.
Автоматы с газированной водой пользовались большой популярностью / Фото: yandex.ua
Эти вендинговые аппараты по праву считаются символом давно ушедшей в прошлое эпохи. Устанавливались они повсеместно – в универмагах и гастрономах, аэропортах и на вокзалах, кинотеатрах и гостиницах, на площадях и улицах. Вкусовые качества этой газированной воды и ее стоимость и сейчас многие еще не забыли. Следует отметить, что эти автоматы были чрезвычайно популярными. Только вот для наших современников они бы были не совсем понятны. Дело в том, что пить приходилось из одного на всех граненого стакана.
1. И один в поле воин, или как пить из одного стакана всем желающим
В Москве в середине 50-х количество автоматов составляло более 10 тысяч единиц / Фото: econet.ua
Считается, что в Советском Союзе свой первый сатуратор появился в тридцать втором году прошлого столетия. Как сообщалось в Газете «Вечерняя Москва», Агрошкин, работник завода в Ленинграде «Вена», придумал интересное аппаратное устройство. С его помощью можно производить газировку практически в каждом магазине. Уже к концу пятидесятых годов только в столице их было установлено огромное количество – приблизительно десять тысяч единиц.
В ассортименте была простая газировка и с сиропом / Фото: pastvu.com
Вендинговый аппарат занимался розливом газированной воды без сиропа всего за 1 копейку за стакан, а с сиропом – за три копейки. При этом, сироп предлагался в ассортименте - «крем-сода», «барбарис», «колокольчик», «груша» «тархун» и другие. Позже добавились к традиционным вкусам и другие, такие как фанта и пепси. Естественно, они были гораздо дороже.
На улицах эти аппараты функционировали в период с мая по сентябрь. С наступлением холодов они закрывались. Для этого применяли металлические коробки-футляры. Принцип работы автоматов был простым. Монетку нужно было опустить в специальное отверстие, затем выбирался вкус, подставлялся под струю стакан. Содержимое его выпивалось, не отходя от автомата, а стакан возвращался на исходную позицию.
Система ополаскивания зачастую некачественно мыло стаканы, не удаляя даже следы помады / Фото: chippfest.blogspot.com
В устройстве присутствовало и специально предназначенное гнездо, внизу которого находилась решетка, чтобы стакан можно было помыть. Он переворачивался дном вверх и нажимался до конца. Струя воды ополаскивала емкость изнутри. Фонтан был незначительный. Нередко на стакане оставалась даже губная помада от предыдущего пользователя.
Эти аппараты время от времени обслуживались. Все стаканы перемывали горячей водой и содовым раствором. Но мы то понимаем, что процедура проводилась не ежечасно и даже не ежедневно. Возникает вопрос, были ли эпидемии в СССР? Естественно, и немало. Только вот парадокс – за все время работы автоматов, нигде не было зафиксировано того, что источником распространения инфекции стали именно они.
2. Была ли возможность заразиться от общего стакана?
Пользование общим стаканом могло спровоцировать массовое заражение гриппом, ОРВИ, герпесом / Фото: yandex.ua
Следует сразу отметить, что в Союзе в большинстве своем статистические данные по количеству и виду заболеваний не разглашались. По ряду пандемий эта информация и сегодня остается недоступной. Это относится, например, к штамму гриппа H1N1, который назвали «русским гриппом». Проблема пришла в государство из Юго-Восточной Азии в 1977 году. В зоне риска в основном оказались люди в возрасте от двадцати до двадцати пяти лет.
Теоретически, стаканы, естественно, тоже могли спровоцировать вспышку заражения. К инфекциям, передающимся через общие бытовые приборы, относятся острая респираторная инфекция, грипп, та же герпесная инфекция, говорит профессор кафедры инфекционных заболеваний Государственного Кировского медуниверситета Е. Утенкова.
Но в то время никого не интересовало, как человек подцепил тот же грипп или ОРВИ. Соответственно, не выясняли, что стало причиной – контакт с больным человеком, невымытые или плохо вымытые руки или общий стакан, из которого пил и больной человек тоже. А самое потрясающее, что кризисов в советской здравоохранительной системе вообще не наблюдалось. Более того, она считалось лучшей во всем мире.
Многие понимали, что пить из общей посуды негигиенично, сочиняли даже страшилки про автоматы / Фото: yandex.ua
Знали ли люди в СССР, что использование одного стакана для всех может быть опасным, по крайней мере это очень негигиенично? Некоторые это хорошо понимали. Именно эти граждане имели при себе личный стакан, который всегда носился в сумке. Были и такие, что не покупали газированную воду в автоматах и запрещали это делать своим детям.
Среди народа ходили и совсем уж фантастические легенды относительно того, что используя один стакан, есть вероятность заразиться даже венерическими болезнями, например, сифилисом. Одна из таких легенд получила билет в жизнь во время проведения в восьмидесятом году Олимпиады в Москве, когда в Союзе было большое количество граждан из других стран. Страшилка заключалась в том, что зараженные афроамериканцы ночью в стаканах моют свои половые органы.
Несмотря на абсурдность байки, она обрастала все новыми подробностями и передавала массовые опасения относительно санитарии. Так считает руководитель группы исследователей под названием «Мониторинг актуального фольклора» РАНХиГС А. Архипова. Сифилис был выбран, как очень неприличная болезнь, а иностранец в главной роли оказался из-за страха граждан страны перед «чужаками». Страшилка оказалась просто супер. В итоге аппараты в народе начали называть «сифилизаторы». Хотя, если уж и пугать народ, то нужно было гепатитом, который таким образом можно было на самом деле подцепить. Сифилисом же заболеть бытовым путем невозможно.
3. Конец эпохи
В девностых обслуживание автоматов прекратилось / Фото: j-e-n-z-a.livejournal.com
Никакие страшилки не смогли «убить» автоматы с газировкой. Это сделало время и развал Советского Союза.
«Торгмонтаж» – организация, которая занималась установкой, эксплуатированием и обслуживанием автоматов, в девяностых прекратила этим заниматься. Так как система по обслуживанию исчезла, то и автоматы перестали функционировать. Со временем они просто стали ненужным хламом, а газированную воду стали продавать во всех ларьках коммерческого типа. Об этом рассказал старший сотрудник ВНИХИ, разрабатывавший в СССР автоматы, Давид Гершзон.
Инфляция сделала использование автоматов для газировка нерентабильным / Фото: youtube.com
Зам директора «Автоматторг № 3» того периода, А. Баранник объяснил, что одной из основополагающих причин исчезновения аппаратов является инфляция в постсоветское время. Учитывая темпы инфляции, было просто нерентабельно полностью менять монетоприемник каждые несколько месяцев.
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