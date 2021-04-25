5 любимых десертов, калорийность которых можно снизить вдвое

Вместо классических котлет! Простой и оригинальный рецепт: готовлю даже на праздничный стол

Котлеты с яичной начинкой внутри – это просто, быстро и вкусно. Это блюдо я даже готовлю на праздничный стол и мои гости всегда в восторг...