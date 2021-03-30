7 мест, которые стоит посетить на Гавайях

Гавайские острова являются архипелагом, состоящим из 8 крупных островов, нескольких атоллов, вершин подводных гор и более сотни крошечных островков общей площадью более 16600 кв.км. Считается, что всего в состав Гавайских островов входят 132 острова. Архипелаг находится в Тихом океане и протянулся на расстоянии 2400 км.



Основу Гавайских островов составляют 8 островов в юго-восточной части архипелага (центральная часть Тихого океана). С запада на восток это острова: Ниихау, Кауаи, Оаху, Молокаи, Ланаи, Кахоолаве, Мауи, и Гавайи. Чтобы избежать путаницы в названиях, последний остров — Гавайи (Hawaii) — часто называют Большим островом (Big Island). Обычно Гавайи ассоциируются именно с этими 8 крупными островами, во многом потому, что остальные 124 острова в общей сложности имеют площадь около 8 квадратных километров. Самый большой остров архипелага — Гавайи (Большой остров) имеет площадь 10432 квадратных километров.



Гавайи — мечта миллионов туристов. И это не удивительно — красивейший архипелаг Тихого океана отличается захватывающими дух пейзажами, райскими пляжами, удивительной самобытной культурой и комфортной атмосферой, привлекающей путешественников круглый год. Что стоит посмотреть на Гавайях?

Национальный парк гавайских вулканов

Национальный парк Халеакала

Гонолулу

Молокини

Водопад Ваилуа

Залив Ханаума

Центр полинезийской культуры