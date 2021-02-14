6 самых милых и популярных кошачьих аккаунтов в Instagram

Отличительная особенность современной культуры – всеобщая любовь к кошкам! Сообщества в интернете, мемы, иллюстрации, посвященные озорным пушистикам, заполонили интернет. И неудивительно, что у кошек с выразительным обликом появляются собственные аккаунты в Instagram, насчитывающие тысячи и десятки тысяч подписчиков…
Манго – кругленькая и суровая кошка из Японии
Из инстаграма @bo_mang_co.
Одна из самых популярных кошек во всем мире – кошечка Манго из Японии. Она делит жилище со своим хозяином и еще двумя соседями – котом по имени Босс и кошкой Коко, с которыми находится в родственных отношениях. По словам хозяина, Коко – общая дочь Манго и Босса. Однако все семейство целиком появляется на фото нечасто, и 90% контента – жизнеописание Манго. Скептическое выражение мордочки, шарообразная форма тела и привычка сидеть почти по-человечески сделали ее героиней множества мемов. Правда, немногие знают, что это кошка, и предпочитают именовать Манго в мужском роде. В комментариях можно встретить и осуждение со стороны поборников здорового образа жизни, но хозяин утверждает, что старается поддерживать режим питания и физической активности своих питомцев.
Из инстаграма @bo_mang_co.
Несмотря на то, что любимое занятие Манго – лежать на различных поверхностях и осуждающе смотреть на всех, нередко она «сражается» с игрушечной рыбой или устраивает небольшой скандал со своим другом Боссом. Определенно, все мы иногда немного кошка Манго. У Манго и ее семьи триста пятьдесят тысяч подписчиков.
Боко и Зуу – японские мудрецы
Перипетии жизни Зуу. Из инстаграма @pechanko_bocco.
Еще двое очаровательных граждан Японии – котики Бокко и Зуу. Длинношерстный экзот Зуу прославился благодаря своему сходству с каноничным образом японского мудреца – мудрый и печальный взгляд, «бородка»… Однако он еще и большой любитель косплея и появляется на фото в инстаграме то в костюме зловещей куклы Чаки, то – очаровательной «готической лолиты».
Бокко всегда чем-то удивлен. Из инстаграма @pechanko_bocco.
Его короткошерстный друг Бокко вечно чем-то удивлен – видимо, регулярными перевоплощениями Зуу. Их счастливую владелицу зовут Чика, и она посвящает немало времени уходу за своими любимцами, ведь экзоты – порода капризная. У друзей-экзотов сто семь тысяч подписчиков, но их инстаграм существует всего пару лет – а значит, у Чики и ее котов все еще впереди.
Смузи – экстремально пушистая кошка
Пушистая кошка Смузи. Из инстаграма @smoothiethecat.
Смузи называют самой фотогеничной кошкой в мире. Никаких смешных поз и уморительных выражений мордочки, сплошная и безоговорочная красота! Смузи – британская длинношерстная кошка. Живет она в Нидерландах.
У Смузи просто нет неудачных фото!
Как любая кошка, она обожает валяться на диванах и креслах, забирается в пакеты и коробки, но делает все это с непревзойденным изяществом. Неудивительно, что у Смузи больше двух миллионов подписчиков! У Смузи есть приятель, которого зовут… Милкшейк (вполне ожидаемо). У него есть свой собственный инстаграм, хотя нередко они появляются на фото вместе.
Снупи – кот, похожий на плюшевую игрушку
Котик Снупи.
Снупи – еще один экзот, представитель породы, появившейся в США, а сам он родился и вырос в Китае. В интернете можно встретить сведения о том, что этот бархатный красавец живет в Японии – видимо, из-за известной любви японцев ко всему очаровательному. Сперва его хозяйка, Нинь, выкладывала любительские снимки питомца в социальной сети Weibo, однако огромное число лайков и восхищенных комментариев вдохновило ее на создание аккаунтов во всех доступных социальных сетях.
Фото из инстаграма @snoooopybabe.
Надо сказать, Снупи – настоящий стоик. Он с одинаково печальным выражением лица облачается во все наряды, которые предлагает ему креативная хозяйка, принимает ванну, смотрит в окно… У Снупи двести восемьдесят пять тысяч подписчиков, но его популярность гораздо шире. Например, сегодня в интернете можно встретить слово «снупи» не в качестве имени конкретного экзота, а как название породы.
Грейвскулл – любительница йоги с жуткой кличкой
Фотографии Грейвскулл из аккаунта @graveskullthepersian.
Грейвскулл – персидская кошечка, чье имя означает… «могильный череп». Ее хозяева, семейная пара из Нью-Йорка – большие поклонники мультфильма «Хи-Мен и властелины Вселенной», одна из локаций которого – замок Серого Черепа. Однако Grayskull они переиначили на Graveskull, потому что решили, что это будет звучать интереснее. Пушистая кошка с вечно недовольным выражением лица регулярно помогает хозяйке заниматься йогой и следит за правильным выполнением асан, а еще не против понянчить малыша своих владельцев. В свободное время она предпочитает прилечь на стопке чистого белья или отдохнуть в личной коробке.
Хосико – золотистый шотландец из Москвы
Всемирно известный кот из Москвы - Хосико.
И, конечно, список самых милых котиков интернета был бы неполон без российской звезды – Хосико. Представитель породы «шотландская короткошерстная» обитает в Москве, однако популярен во всем мире. Необычное имя для него выбрала маленькая хозяйка Ксения, а ее отец, Роман, занимается инстаграмом царственного шотландца. Вокруг Хоси (так называют его горячие поклонники) существует целый культ. Его часто рисуют, его изображения появляются на кружках, футболках, подушках… Фотографии котика появляются в календарях, на открытках и постерах.
Хосико активно продвигает некоторые бренды – например, сотрудничает с компанией «Марс» и представляет бренд «Вискас». В его инстаграме появляется реклама и других компаний – правда, хозяева отшучиваются, что котик – не главный кормилец в их семье, и никакого прайса для рекламы у них нет. Они публикуют рекомендации для владельцев кошек – например, видеоинструкции по фотографированию домашних питомцев, напоминают о необходимости ветеринарного контроля и правильного питания.
Фотографии @hosico_cat.
Сегодня у Хосико почти два миллиона подписчиков, ежедневно оставляющих множество восторженных комментариев своему любимцу. В их число входит и Роберт Дауни-Младший, который однажды даже сравнил себя с Хосико – у обоих на фото получилось печально-трагическое выражение лица. Однако встретиться вживую с главной звездой котоинстаграма почти невозможно: Хосико – настоящий интроверт и категорически не переносит присутствия посторонних людей.
Текст: Софья Егорова.
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