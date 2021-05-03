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Деринкую: невероятный 18-этажный город с населением в 20 000 жителей

Сегодня одним из самых известных и посещаемых мест Каппадокии (территория нынешней Турции) считается деревушка Деринкую, а по совместительству — древний многоярусный подземный город. Он был обнаружен совершенно случайно более полувека назад и тогда же открыт для туристов. Фотографии этого уникального подземного поселения перед вами.

Деринкую: невероятный 18-этажный город с населением в 20 000 жителей

В 1963 году житель турецкой деревни Деринкую в регионе бывшей Каппадокии решил сделать ремонт в своем доме и сломал одну из стен в подвале. Там он обнаружил секретный ход, который вел в совершенно удивительное место — огромный подземный город.
Фотографии этого места помогают нам воссоздать в воображении то, как около 20 000 людей могли жить здесь, на 18 этажах под землей.

Деринкую: невероятный 18-этажный город с населением в 20 000 жителей

Подземные туннели в городе простираются на многие мили, соединяя Деринкую с другими древними подземными городами поблизости.

Деринкую: невероятный 18-этажный город с населением в 20 000 жителей

Часовня расположена в одной из многочисленных «комнат» города, где также есть школы, кухни, жилые помещения и конюшни.

Деринкую: невероятный 18-этажный город с населением в 20 000 жителей

Существует гипотеза, что подземный город был создан уже в Византийскую эпоху между 870 – 1180 годами, а жилые помещения, конюшни, кухня, равно как и школы использовались по назначению во времена набегов или природных катаклизмов. В это время здесь появились часовни и около 600 входов, которые позволяли людям выходить на поверхность и спускаться вниз.



Огромные тяжелые камни закрывали Деринкую изнутри, каждый из уровней имел свою отдельную дверь.

Деринкую: невероятный 18-этажный город с населением в 20 000 жителей

Еще одна церковь в Деринкую.

Деринкую: невероятный 18-этажный город с населением в 20 000 жителей



Деринкую: невероятный 18-этажный город с населением в 20 000 жителей

Удивительно, но Деринкую далеко не единственный в своем роде город, хотя в этом месте, пожалуй, самый большой из подземных городов. Скрытое убежище соединяется с другими городами подземными тоннелями, простирающимися на несколько миль вокруг.

Сегодня лишь около половины Деринкую открыто для туристов, но место считается самым популярным среди путешественников в Каппадокии.
Историческая область в Центральной Анатолии также привлекает посетителей своими невероятными чудесами, историческими и культовыми сооружениями, в том числе и «волшебными дымоходами».

Деринкую: невероятный 18-этажный город с населением в 20 000 жителей

Деринкую: невероятный 18-этажный город с населением в 20 000 жителей

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