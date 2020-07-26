Коровий крем - и для человека благо

У моего брата - хронический псориаз. В период обострения и зимой - прям чешуя сыпется. Дерматологи лечат в дневном стационаре, улучшение ненадолго - и все по новой. Лечение - салициловая мазь с синафланом. Дорого, муторно, площадь большая: руки, ноги, частично спина - а порции маленькие.

Посоветовали увлажняющие кремы, типа Лакри, а они еще дороже, и впитываются как вода...

И тут соображаю: а чем хуже мазь, которой доярки мажут буренкам вымя? Ищу в инетике, нахожу вот это чудо: мазь Зорька для вымени и рук доярок. да еще с добавкой, о которой пишут, что омолодительная! Заказала, принесла. намазали - работает! И черпать из такого тазика удобно, и хватит надолго. А главное - цена 240 руб за 750 грамм, за майонезное ведрище! уф, неужели нашла выход? Может, кому-то пригодится. знаю. кожников сейчас очень много...