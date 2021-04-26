Шпаргалка, которая поможет высаживать рассаду в открытый грунт и теплицу

Каждый год у огородников возникает логичный вопрос, а когда же лучше всего высаживать рассаду в теплицу и открытый грунт, чтобы и не потерять растения, и в то же время не затянуть с этим делом? Есть универсальный совет для всех регионов, который можно использовать ежегодно.





Прежде всего, в теплицу можно высаживать тогда, когда температура ночью (!) установилась на уровне 10 градусов. Чтобы дополнительно обезопасить молодую рассаду, можно сделать своими руками мини-парник в теплице: установить параллельно две дуги из пластиковых труб.



Поверх протянуть спанбонд, закрепить держателями (идут в комплекте с трубой). В таком мини-парнике рассада будет чувствовать себя комфортно, даже если температура ночью неожиданно опустится чуть ниже 10 градусов.



Что касается высадки в открытый грунт, то ориентируйтесь на следующий показатель — в течение 5-7 дней температура ночью должна держаться на уровне как минимум 12 градусов. В таком случае, земля равномерно прогреется, и рассада будет комфортно себя чувствовать. Не ориентируйтесь на конкретную рекомендуемую дату высаживания рассады, так как погода в разных регионах очень сильно отличается, и даже год от года в одном и том же городе диапазон может сильно варьироваться.

Ориентируйтесь на температуру ночью, ведь именно из-за ночных заморозков порой и пропадает часть рассады.Подробнее о высадке рассады в теплицу и открытый грунт смотрите в видео ниже: