Как приготовить вкусный и поКак приготовить вкусный лезный йогурт в домашних условиях без йогуртницы

Приготовить йогурт дома можно самостоятельно одним из наиболее подходящих способов, а их немало. Конечный продукт получается вкусным, полезным и относительно недорогим, если сравнивать с магазинными предложениями. А главное, что йогурт будет без добавок и ароматизаторов, а для получения натурального кисломолочного напитка не понадобится йогуртница.
Приготовления лучше взять домашнее молоко, можно и пастеризованное / Фото: dolgo-jv.ru
Молоко для йогурта можно покупать домашнее или ультрапастеризованное. В первом случае рекомендуется его сначала довести до кипения, а потом оставить, чтобы оно остыло приблизительно до 38-42 градусов Цельсия.
Температура молока должна быть в пределах 38-42 градусов / Фото: петропавловск.news
Можно проверять термометром, а можно и на ощупь, кому как удобно. Как только молоко остынет до нужной температуры, к нему следует добавить закваску. Главное помнить, что добавлять ее нельзя в молоко, если его температура превышает сорок два градуса.
Закваски продаются во многих супермаркетах и аптеках в большом ассортименте / Фото: youtube.com
В кастрюлю с молоком высыпается один пакет закваски и все это хорошо перемешивается. Что касается закваски, то брать можно продукцию любого производителя, все зависит от ваших предпочтений. Множество вариантов продается в аптеках и супермаркетах. На один-три литра молока достаточно взять один пакет закваски. Среди всех вариантов приготовления домашнего йогурта есть три очень простых.
1. Способ первый
Вкусный йогурт можно приготовить в мультиварке со специальной программой или просто при температуре 40 градусов / Фото: polaris.company
В данном случае понадобится мультиварка. Есть модели, где уже предусмотрена программа с надписью «йогурт», поэтому остается только нажать на кнопочку и подождать пока все приготовится. Если этой программы нет, температура 40 градусов и время восемь часов выставляются вручную.
Молоко с закваской наливается в чашу мультиварки или в специальные емкости / Фото: koolinar.ru
Смесь из молока с закваской можно налить прямо в чашу или в специальные емкости, стеклянные небольшие баночки, которые потом будут устанавливаться в чашу.
2. Способ второй
Кроме мультиварки можно использовать сушилку для фруктов и овощей, духовку или аэрогриль / Фото: russian.alibaba.com
Вместо мультиварки используется специальная сушилка для фруктов и овощей, аэрогриль, духовка. Молоко с закваской наливается в баночки, которые затем закрываются крышками и ставятся в одно из этих устройств. Температурный режим и время выставляются аналогичные предыдущему способу – 8 часов и 40 градусов.
3. Способ третий
Если никакой бытовой техники под рукой нет, можно приготовить не менее полезный йогурт в обычной кастрюле / Фото: vkusno.mirtesen.ru
Никакой кухонной бытовой техники не понадобится. Нужна только кастрюля, которая закрывается крышкой, и плед, полотенце, только большое. Кастрюля с содержимым хорошо укутывается и оставляется на восемь-десять часов.
После охлаждения продукт станет еще вкуснее и загустеет, подается с фруктами и ягодами, орешками / Фото: gadget.fsetyt.com
По истечении восьмичасового промежутка независимо от способа приготовления йогурт нужно поместить в холодильник приблизительно на час, можно и больше. Охлажденный продукт гораздо вкуснее и гуще. Есть его можно просто так или с фруктами, ягодами, кому как больше нравится.
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