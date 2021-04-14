Как приготовить вкусный и поКак приготовить вкусный лезный йогурт в домашних условиях без йогуртницы

Приготовления лучше взять домашнее молоко, можно и пастеризованное / Фото: dolgo-jv.ru

Температура молока должна быть в пределах 38-42 градусов / Фото: петропавловск.news

Закваски продаются во многих супермаркетах и аптеках в большом ассортименте / Фото: youtube.com

1. Способ первый

Вкусный йогурт можно приготовить в мультиварке со специальной программой или просто при температуре 40 градусов / Фото: polaris.company

Молоко с закваской наливается в чашу мультиварки или в специальные емкости / Фото: koolinar.ru

2. Способ второй

Кроме мультиварки можно использовать сушилку для фруктов и овощей, духовку или аэрогриль / Фото: russian.alibaba.com

3. Способ третий

Если никакой бытовой техники под рукой нет, можно приготовить не менее полезный йогурт в обычной кастрюле / Фото: vkusno.mirtesen.ru

После охлаждения продукт станет еще вкуснее и загустеет, подается с фруктами и ягодами, орешками / Фото: gadget.fsetyt.com