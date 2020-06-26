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Необычные спортивные тренировки

Многие из нас решили начать этот год с заботы о себе, а уж желание начать заниматься спортом вообще лидер новогодних праздников. Так не только у нас, так по всему миру. Поэтому одним старым добрым фитнесом или новомодной калланетикой тренеры не ограничиваются, создавая все больше и больше странных курсов и тренировок. В последние годы стали модными эти 12 способов привести себя в форму. Готовьтесь, некоторые из них вас точно удивят. Необычные спортивные тренировки

Необычные спортивные тренировки 1. Танцуй, как королева Эти тренировки точь-в-точь повторяют концерты Бейонсе — под зажигательную испанскую музыку наших дней проводится усиленное кардио, смешение бодрых танцевальных движений и просьбы трясти всем чем можно, не стесняясь. Необычные спортивные тренировки 2. Йога на воде Сначала вам предстоит уплыть на доске для серфинга далеко в море или океан, а затем заняться поисками нирваны и баланса в себе. Только представьте это незабываемое чувство — вокруг тонны воды, а вы медитируете в умиротворяющей атмосфере, покачиваясь на волнах под крики чаек. Говорят, очень успокаивает. Необычные спортивные тренировки 3. Водный велосипед Не уходя далеко от темы воды, если йога не ваша, то можно испробовать такой вот чудо-велосипед. И природу рассмотрите, и ноги накачаете. Необычные спортивные тренировки 4. Военные тренировки Это вам не фитнес после работы, это — целый лагерь Home Boot Camp, где никак нельзя расслабляться.

Интенсивные тренировки тут совмещаются с аскетичным образом жизни и чуть ли не военными буднями. Легко не будет, зато в форму они людей приводят на раз-два-три. Необычные спортивные тренировки 5. SoulCycle Классика американских фитнес-программ — большой зал с кучей велосипедов, где резко выключают свет и заставляют вас гнать в неизвестном направлении. Живым слезть с такого велотренажера не получится — впереди у каждого есть специальное табло с вашей скоростью. И если скорость до нормы недотягивает, то тренер не будет стесняться в выражениях. Его цель — чтобы вы привели свое тело в форму как можно быстрее. Все остальное — не важно. Необычные спортивные тренировки 6. Кроссфит Опять же не просто набор физических упражнений, а, по словам ее создателей, целая философия. Программа включает в себя массу разных упражнений на все группы мышц и, говорят, невероятно эффективна. Последнее время становится очень популярной в России и появляется во всех крупных городах. Необычные спортивные тренировки 7. Акваспиннинг Старый добрый велосипед, сложность езды на котором увеличена в разы холодной водой из бассейна — это не для слабонервных. Необычные спортивные тренировки 8. Скакалка Нет, скакалка не осталась в детстве, это по-прежнему великолепная кардиотренировка. Необычные спортивные тренировки 9. Ripsurfer X В этой тренировке есть что-то от йоги на волнах, но с такой доской даже в море выплывать не придется. Специальное устройство имитирует движение волн, и во время выполнения специальных упражнений вам придется как следует напрячься, чтобы не потерять баланс и не упасть. Необычные спортивные тренировки 10. Альтернатива йоге Candlelight Flow — это расслабляющие и умиротворяющие тренировки для чересчур эмоциональных и печальных. Ее любят прописывать психологи и советовать тем, кто никак не может почувствовать себя спокойным и счастливым. При свете свечей и соответствующей музыке вы имитируете горящую свечу, пляшущий огонь и прочее, прочее. Все это — хорошая замена йоге и один из способов совладать со своими эмоциями. Необычные спортивные тренировки 11. Pure Barre Интенсивная тренировка для всего тела объединяет в себе элементы балета, йоги, пилатеса и кардио. Такую смесь вы уж точно почувствуете на своих ногах, да, впрочем, и по всему телу. Необычные спортивные тренировки 12. Антигравитационная йога Есть в этом что-то от цирковых артистов на трапеции. Новомодная разновидность йоги в воздухе делает тело грациозным, а вас — спокойной и умиротворенной.

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