Необычные спортивные тренировки

Многие из нас решили начать этот год с заботы о себе, а уж желание начать заниматься спортом вообще лидер новогодних праздников. Так не только у нас, так по всему миру. Поэтому одним старым добрым фитнесом или новомодной калланетикой тренеры не ограничиваются, создавая все больше и больше странных курсов и тренировок. В последние годы стали модными эти 12 способов привести себя в форму. Готовьтесь, некоторые из них вас точно удивят.



1. Танцуй, как королева Эти тренировки точь-в-точь повторяют концерты Бейонсе — под зажигательную испанскую музыку наших дней проводится усиленное кардио, смешение бодрых танцевальных движений и просьбы трясти всем чем можно, не стесняясь. 2. Йога на воде Сначала вам предстоит уплыть на доске для серфинга далеко в море или океан, а затем заняться поисками нирваны и баланса в себе. Только представьте это незабываемое чувство — вокруг тонны воды, а вы медитируете в умиротворяющей атмосфере, покачиваясь на волнах под крики чаек. Говорят, очень успокаивает. 3. Водный велосипед Не уходя далеко от темы воды, если йога не ваша, то можно испробовать такой вот чудо-велосипед. И природу рассмотрите, и ноги накачаете. 4. Военные тренировки Это вам не фитнес после работы, это — целый лагерь Home Boot Camp, где никак нельзя расслабляться.

Интенсивные тренировки тут совмещаются с аскетичным образом жизни и чуть ли не военными буднями. Легко не будет , зато в форму они людей приводят на раз-два-три.5. SoulCycle Классика американских фитнес-программ — большой зал с кучей велосипедов, где резко выключают свет и заставляют вас гнать в неизвестном направлении. Живым слезть с такого велотренажера не получится — впереди у каждого есть специальное табло с вашей скоростью. И если скорость до нормы недотягивает, то тренер не будет стесняться в выражениях . Его цель — чтобы вы привели свое тело в форму как можно быстрее. Все остальное — не важно.6. Кроссфит Опять же не просто набор физических упражнений, а, по словам ее создателей, целая философия . Программа включает в себя массу разных упражнений на все группы мышц и, говорят, невероятно эффективна. Последнее время становится очень популярной в России и появляется во всех крупных городах.7. Акваспиннинг Старый добрый велосипед, сложность езды на котором увеличена в разы холодной водой из бассейна — это не для слабонервных. 8. Скакалка Нет, скакалка не осталась в детстве, это по-прежнему великолепная кардиотренировка. 9. Ripsurfer X В этой тренировке есть что-то от йоги на волнах, но с такой доской даже в море выплывать не придется. Специальное устройство имитирует движение волн, и во время выполнения специальных упражнений вам придется как следует напрячься, чтобы не потерять баланс и не упасть.10. Альтернатива йоге Candlelight Flow — это расслабляющие и умиротворяющие тренировки для чересчур эмоциональных и печальных. Ее любят прописывать психологи и советовать тем, кто никак не может почувствовать себя спокойным и счастливым. При свете свечей и соответствующей музыке вы имитируете горящую свечу, пляшущий огонь и прочее, прочее. Все это — хорошая замена йоге и один из способов совладать со своими эмоциями. 11. Pure Barre Интенсивная тренировка для всего тела объединяет в себе элементы балета, йоги, пилатеса и кардио. Такую смесь вы уж точно почувствуете на своих ногах, да, впрочем, и по всему телу . 12. Антигравитационная йога Есть в этом что-то от цирковых артистов на трапеции. Новомодная разновидность йоги в воздухе делает тело грациозным, а вас — спокойной и умиротворенной.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: