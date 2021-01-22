Почему на рисунке Репина Пушкин стоит на коленях перед Карлом Брюлловым

Черновик стихотворения Пушкина «Везувий зев открыл...»

Карл Брюллов, «Последний день Помпеи, 1833 год

А.С. Пушкин и К. Брюллов на портерах Василия Тропинина

А. П. Брюллов, Портрет Н. Н. Пушкиной, Акварель, 1831—1832

И. Е. Репин, «Пушкин у Карла Брюллова», 1912 год (Изображения из фондов Всероссийского музея А. С . Пушкина)

Второй рисунок «Пушкин у Карла Брюллова», 1918 года