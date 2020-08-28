Хищницы: американские охотницы откровенно рассказывают о своем кровавом хобби

Узнайте подробности о жизни двух американских охотниц из нашего материала.

Несмотря на то, что эти охотницы рыдают над добычей, они искренне считают свое хобби полезным и не видят в убийстве животных ничего ужасного.

Отец Бриттани Боддингтон (Brittany Boddington), впервые взяв дочь на охоту, ожидал, что она расплачется. Но 18-летняя девушка спокойно нажала на курок и убила свою первую жертву — дикого медведя — единственным точным выстрелом.

Бриттани выросла в Лос-Анджелесе и всегда была против охоты. Она думала, что будет страдать, когда увидит, как животное испускает дух. Однако девушка сразу подсела на кровавое занятие. С тех пор она объехала шесть континентов и убила около 100 представителей фауны: от медведей и лосей в США до леопардов и буйволов в Африке.

Сейчас женщине 33 года и она — одна из американок, которые берут в руки ружье и учатся охоте на диких животных.

Число таких женщин неуклонно растет. В 2013 году в США насчитывалось 3,3 миллиона охотниц, то есть каждая пятая в рядах охотников — женщина. Большинство из них занимаются кровавым промыслом, чтобы приносить в дом дешевое натуральное мясо. Некоторые говорят, что убийство животных — это своеобразная форма выражения расширения прав женщин.

Бриттани рассказывает, что любит приключения во время охоты. Она считает, что ее хобби помогает защитить слабые виды животных от хищников. Кроме того женщина наполняет холодильник мясом, которое добыла сама, и кормит им семью.

В США организациям по охране дикой природы ежегодно выделяется 3,3 миллиарда долларов на отстрел животных и отлов рыбы — тех видов, которыми перенасыщены определенные природные территории. Охота — очень популярное занятие в Америке: официальное разрешение на нее имеют 36 миллионов жителей страны. Защитники животных часто приводят в качестве аргументов против охоты долгую и мучительную смерть застреленных животных и судьбу их детенышей, которые остаются обреченными на гибель.

29-летняя охотница Джессика Байерс (Jessica Byers) не считает охоту жестоким занятием. Она уверена, что это занятие учит человека важным жизненным навыкам.

Девушка говорит, что охотясь узнает больше о самой себе, учится совладать с эмоциями, уметь проигрывать и продолжать двигаться вперед, несмотря на физические и психологические трудности.

Блондинка Джессика и рыжеволосая Бриттани не похожи на стереотипных охотников. Их приверженность охотничьему делу помогла завоевать им тысячи подписчиков в Инстаграме, но критиков нашлось не меньше. Они часто получают угрозы и негативные комментарии.

Джессика и Бриттани все же призывают молодых женщин учиться охоте. Бриттани из Аризоны проводит занятия в школе для охотниц She Hunts, где женщины и даже 10-летние девочки учатся обращаться с ружьем, преследовать жертву, убивать животных и разделывать туши. За год профессиональная охотница проводит около четырех курсов, и они весьма популярны — запись ведется на месяцы вперед. Эти занятия стали очень популярными среди матерей-одиночек, которые хотят научиться стрелять в животных и снабжать свою семью мясом. Многие женщины увлекаются правильным питанием, поэтому приходят учиться охоте, чтобы кормить родственников натуральным мясом без ГМО. Самые младшие ученицы приходят вместе с родителями, а средний возраст будущих охотниц колеблется между 30 и 60 годами.

Джессика живет в Техасе. Она признается, что ей нелегко смотреть, как животное умирает, но это не останавливает ее убивать их десятками. Однако пристрелить первого медведя ей было довольно тяжело.

В США охота на бурых медведей легальна в 27 штатах, каждый год охотники убивают от 40 000 до 50 000 этих зверей. Различить, самка или самец, во время охоты трудно, поэтому много медвежат остаются сиротами.

За последние несколько лет Джессика застрелила трех медведей. Она запустила охотничий веб-сайт Follow Her Arrow, на котором делится своими знаниями и впечатлениями от охоты. Девушка рассказывает, что много раз молилась над убитыми животными и благодарила бога за то, что он послал их в этот мир и разрешил ей подойти вплотную к таким огромным и грозным созданиям. Иногда ей бывает настолько тяжело, что она рыдает над своей добычей.

Во время охоты вместе со своим супругом женщина преодолевает психологические и материальные барьеры. Джессика считает, что это занятие помогает сохранить слабые виды животных и регулировать популяции хищников.

Часто противники убийства животных оскорбляют охотниц и даже угрожают расправой. Раньше это расстраивало их, но сейчас вызывает лишь смех. Девушки стараются фокусироваться на позитиве и общаться с людьми, так же увлеченными охотой, как и они.Джессике и Бриттани иногда приходится блокировать в соцсетях аккаунты пользователей, пышущих ненавистью. Они честно отвечают на все вопросы подписчиков, но не реагируют на агрессивные выпады.

Бриттани говорит, что очень любит животных и у нее дома — настоящий зоопарк. По ее словам, между домашними питомцами и дикими зверями огромная разница. Девушка говорит, что те, кто ест бургеры в «‎Макдональдсе» тоже должны ощущать вину, ведь коровы, из мяса которых они готовятся, содержатся в ужасных условиях. Лучше приготовить котлету из оленя, который никогда не страдал.

Миссис Боддингтон говорит, что охота строго регулируется и она никогда не угрожает представителям вымирающих видов фауны. Правительство дает разрешение на отстрел лишь тех животных, которых очень много на определенной территории.

Обе охотницы замужем, и супруги поддерживают и разделяют их хобби. Мужья часто сопровождают их в походах и помогают во всем.

Красивые и смелые охотницы в погоне за добычей сами становятся хищницами. Кто-то скажет, что охота — не женское дело, но Бриттани и Джессика дадут фору многим мужчинам в умении обращаться с оружием и добывать трофеи. К охоте можно относиться по-разному, но то, что это занятие перестало быть сугубо мужским — факт, доказанный миллионами женщин с ружьями в руках.

Охота становится настолько популярной среди женщин, что они даже в декрете спокойно посидеть не могут. Эта молодая мать из Огайо настолько влюблена в свое хобби, что берет с собой в лес 9-месячную дочь. Она хочет привить малышке любовь к природе и охоте, поэтому носит ее за спиной даже во время стрельбы из лука.

А как вы относитесь к охоте?