7 потрясающих фильмов о реальных историях любви

Есть такое выражение: «Любовь как в кино». Но порой лучшим вдохновением для режиссеров, снимающих о любви, является жизнь. Она сама способна творить невероятные любовные истории, которые захочешь — не выдумаешь специально. А потом они становятся основой для замечательных фильмов.
Мы собрали для вас именно такие картины. Их смотрят и пересматривают, потому что это — настоящее.
Ешь, молись, люби
Eat Pray Love
В фильме: Успешная писательница Элизабет вдруг осознает, что живет вовсе не так, как ей хочется. Женщина решает бросить все и отправиться в путешествие по миру, чтобы отыскать себя. В Италии она предается гастрономическим излишествам, в Индии пытается встать на духовный путь. И, наконец, на Бали она встречает настоящую любовь.
В жизни: Фильм снят по автобиографической книге Элизабет Гилберт. Произведение это очень личное, и роман Элизабет и Жозе (в фильме его зовут Фелипе) на экране показан именно так, как он развивался в жизни. Правда, в финале картины влюбленные приняли решение никогда не связывать себя узами брака, а в жизни пара все-таки поженилась. Сделать это их заставил случай: Жозе при перелете задержали на границе и депортировали из США.
Сейчас Элизабет и Жозе живут в Нью-Джерси, у них собственная лавка «Две пуговицы», где они продают сувениры из Азии. Элизабет продолжает писать книги.
50 первых поцелуев
50 First Dates
В фильме: Главные герои — очаровательная блондинка Люси Уитмор и сердцеед Генри Рот. Ему надоели девушки, с которыми уже на втором свидании становится скучно. Именно поэтому его привлекла Люси, с которой каждое свидание как первое. Дело в том, что девушка из-за аварии страдает амнезией и каждое утро забывает все, что было накануне. Генри не намерен сдаваться — он записывает ключевые моменты жизни на кассету, чтобы каждое утро Люси начинала с изучения их совместной истории.
В жизни: Прототип Люси — американка Мишель Филпотс, которая страдает редкой формой амнезии: после нескольких аварий время для нее остановилось, и вот уже 21 год она живет в 1994 году. Любимый муж каждое утро доказывает ей, что они являются супругами, подкрепляя свои слова фотографиями из семейного альбома и памятками с самыми главными событиями их жизни. Разница с фильмом лишь в том, что в жизни эта пара была знакома до аварии и супругу хотя бы не приходится каждый день завоевывать любовь своей жены.
Муж прилепляет к холодильнику для Мишель записочки с важными событиями, случившимися с ними с 1994 года. Каждый день Мишель заново проживает эту часть своей жизни.
Белая масаи
Die Weisse Massai
В фильме: На отдыхе в Кении красавица Карола влюбляется в темнокожего Лемалиана. Она принимает решение бросить свою размеренную европейскую жизнь и поселиться вместе с любимым в кенийской пустыне. Женщине нелегко уживаться с аборигенами, чьи нравы кажутся ей дикими. Карола рожает ребенка, но даже это не может удержать ее рядом с мужем. Спустя долгие годы она, измученная его ревностью и дикой жизнью, все же принимает решение уехать на родину.
В жизни: Основой для этого фильма послужила история Коринны Хофманн, описанная ею в одноименной книге. Свою кенийскую любовь — Лкетингу Лепарморийо — Коринна встретила в 1986 году во время путешествия по Кении в компании бойфренда. Женщина бросила жениха, продала свой швейцарский бизнес и вышла замуж за темнокожего возлюбленного в 1988 году. Ей пришлось пройти через кучу проблем: переболеть опасными заболеваниями, найти общий язык с мужем мешала разница культур, Лкетинг ревновал ее и часто намекал, что сомневается в своем отцовстве. Женщина очень любила мужа, но спустя несколько лет мучений приняла решение вернуться на родину.
Коринна и Лкетингу вскоре после знакомства.
Империя чувств
Ai no korîda
В фильме: Глубокий и шокирующий фильм рассказывает о всепожирающей страсти, выходящей из-под контроля. Богатый мещанин и его служанка погружаются в пучину страсти все глубже и глубже — перестают пить и есть, забывают о семьях. В поиске все новых форм единения и наслаждения женщина душит своего любовника. Но финал у истории трагический для обоих любовников: женщина сходит с ума, мужчине достается больше.
В жизни: Каким бы странным ни казался этот сюжет, он практически в деталях списан с жизни. Безумная история Сады Абэ наделала в Японии много шума, о ней говорили и писали. В 1936 году она, «чтобы не делить возлюбленного с другими женщинами», действительно совершила преступление, жертвой которого пал сам любимый мужчина Сады Абэ. Первое их свидание затянулось на четыре дня, в течение которых пара не покидала постель. Саду Абэ приговорили к 6 годам тюрьмы.
Мотыльки
В фильме: История любви школьницы Али и солдата Паши разворачивается весной 1986 года на фоне аварии на Чернобыльской АЭС. Они влюбляются друг в друга с первого взгляда и решают быть вместе, как бы ни сложилась жизнь. Но Павел получает серьезную дозу радиации, работая на ликвидации аварии. Юноша убегает из госпиталя, чтобы увидеть любимую, и ребята целый день проводят в опустевшем городе вдвоем, опьяненные своими чувствами. Они летят, как мотыльки, навстречу друг другу, не замечая смерти вокруг.
В жизни: Персонажи Али и Паши являются собирательными — режиссер взял за основу несколько историй любви, которые оборвались из-за чернобыльской трагедии. Главная линия — трагичная история пожарного Василия Игнатенко и его жены Людмилы. Василий работал на ликвидации последствий катастрофы и получил большую дозу радиации. Его жена рисковала жизнью и ухаживала за обреченным любимым до последнего, несмотря на то что врачи категорически запрещали ей даже приближаться к нему.
Свадьба Людмилы и Василия Игнатенко.
Зимняя вишня
В фильме: Милая и интеллигентная Ольга одна воспитывает сына. Она любима, но проблема в том, что ее мужчина женат на другой и не может набраться сил разорвать брак. Она пытается как-то наладить жизнь, буквально заставляет себя принять предложение обеспеченного ухажера и уезжает с ним в Москву. В это время ее любовь Вадим осознает, что потерял, едет вслед за Ольгой и возвращает ее обратно. Но даже тогда ничего не меняется — он по-прежнему не может сделать решительный шаг.
В жизни: Прототипами Вадима и Ольги стали сценарист фильма Владимир Валуцкий и актриса Надежда Репина. Их тайный роман длился 14 лет. Любовники познакомились в Ялте, оба на тот момент состояли в браке. Репина развелась со своим супругом, а вот Валуцкий уходить из семьи не стал. Он обещал развестись, когда у Надежды появился опасный для их союза ухажер-итальянец, но так и не сдержал своего слова.
Владимир, женой которого была известная актриса Алла Демидова (слева), описал в сценарии собственную историю. Надежда Репина — справа.
Клятва
The Vow
В фильме: Пейдж и Лео отмечают четвертую годовщину брака. Пара попадает в автокатастрофу, и женщина впадает в кому. Ее возвращение к жизни омрачено потерей — она не узнает любимого и не помнит об их романе. И тогда Лео решает заново завоевать сердце Пейдж.
В жизни: прототипы Пейдж и Лео — Крикит и Ким Карпентеры. Амнезия после аварии стерла последние полтора года жизни Крикит — как раз то время, когда они встретились и поженились. Ким не сдался и был рядом с любимой, даже когда в ее глазах не видел того тепла, которым был наполнен сам. Через некоторое время Крикит действительно полюбила своего мужа заново. Позже Ким Карпентер написал книгу «Клятва», по которой и был снят фильм.
А это — Крикит и Ким, теперь в их семье двое детей.
Это, конечно же, далеко не полный список хороших фильмов о любви, снятых по мотивам реальных историй. Добавляйте свои в комментариях, а мы обязательно их посмотрим.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Свежие комментарии