В каких ситуациях лучше отказаться от установки натяжных потолков

Натяжные потолки с каждым годом приобретают все большую популярность главным образом за счет того, что становятся все более доступными в вопросах стоимости материалов и монтажа. Упомянутый элемент декора может помочь в создании неповторимой атмосферы уюта в жилом помещении. Между тем существует несколько ситуаций, когда установка натяжных потолков будет не самой лучшей идеей.
Многие граждане решаются на установку натяжных потолков по нескольким причинам. Во-первых, сегодня это недорого. Более того, натяжные потоки позволяют в известной мере сэкономить на ремонте. Во-вторых, на данный момент рынок готов предложить просто неимоверный выбор разнообразных полотен, что расширяет возможности по оформлению внутреннего пространства. Наконец, в-третьих, это просто красиво! Однако, наряду со всем перечисленным не стоит забывать и о нескольких нюансах, присутствие которых способно сделать установку натяжных потолков нежелательной. О чем же идет речь?
1. Влага и температура
Натяжное полотно не любит воду, сырость и перепады температур. Это в большинстве случаев делает невозможным установку натяжных потолков в таких помещениях как туалет, ванна и кухня. Также такие потолки могут сыграть с хозяином злую шутку при затоплении квартиры сверху, так как сделаны они из водонепроницаемого материала.
2. Уровень потолка
Главный критерий при установке натяжного потолка – это высота помещения. Ставить популярный декоративный элемент в квартире с низким потолком – не самая лучшая идея. Выглядеть такое оформление будет откровенно плохо, кроме того, полотно может начать банально мешать. Особенно актуальна такая проблема для старых советских квартир.
3. Площадь комнаты
Установка натяжного потолка в большой по площади комнате – также не самая хорошая мысль. Все потому, что чем больше площадь, тем сложнее будет осуществить монтаж. И тем выше вероятность того, что новый потолок может начать провисать. Поэтому лучше всего крепить полотно в средних и не больших комнатах.
4. Ширпотреб
Стоимость натяжных потолков конечно же меньше, чем стоимость подвесных. Однако, если нет возможности взять качественный набор, то лучше вообще отказаться от установки. Все потому, что низкокачественное полотно будет выглядеть (скорее всего) плохо, особенно когда дело дойдет до темного времени суток и придется включить свет.
5. Линии коммуникаций
Очень часто под подвесными и натяжными потолками прячут лини коммуникаций, разнообразные провода и кабеля в попытке скрыть их раздражающее присутствие от глаз хозяев. Решение разумное и практичное, но ровно до тех самых пор, пока не понадобится добраться до проводки в каких-то хозяйственных или ремонтных целях. Особенно сложно сделать это будет именно с натяжными потолками.
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