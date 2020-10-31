В каких ситуациях лучше отказаться от установки натяжных потолков

Натяжные потолки с каждым годом приобретают все большую популярность главным образом за счет того, что становятся все более доступными в вопросах стоимости материалов и монтажа. Упомянутый элемент декора может помочь в создании неповторимой атмосферы уюта в жилом помещении. Между тем существует несколько ситуаций, когда установка натяжных потолков будет не самой лучшей идеей.











Многие граждане решаются на установку натяжных потолков по нескольким причинам. Во-первых, сегодня это недорого. Более того, натяжные потоки позволяют в известной мере сэкономить на ремонте. Во-вторых, на данный момент рынок готов предложить просто неимоверный выбор разнообразных полотен, что расширяет возможности по оформлению внутреннего пространства. Наконец, в-третьих, это просто красиво! Однако, наряду со всем перечисленным не стоит забывать и о нескольких нюансах, присутствие которых способно сделать установку натяжных потолков нежелательной. О чем же идет речь?



1. Влага и температура

2. Уровень потолка

3. Площадь комнаты

Установка натяжного потолка в большой по площади комнате – также не самая хорошая мысль. Все потому, что чем больше площадь, тем сложнее будет осуществить монтаж. И тем выше вероятность того, что новый потолок может начать провисать. Поэтому лучше всего крепить полотно в средних и не больших комнатах.

4. Ширпотреб

5. Линии коммуникаций