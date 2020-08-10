Сдать нельзя использовать: что в СССР делали с немецким трофейным оружием

С незапамятных времен в любом военном конфликте победившая сторона имела возможность взять многочисленные трофеи. В старину военная добыча была одним из источников обогащения. Но как с этим обстояли дела уже в XX веке, когда на полях сражений сходились многомиллионные армии? Как поступали с многочисленным трофейным оружием, снаряжением, техникой в Советском Союзе и действительно ли, каждый второй боец регулярной армии носил при себе трофейный MP-40, как в кино?

После каждого боя работали трофейные команды. /Фото: yandex.com.

Нельзя просто так взять и присвоить себе военный трофей, особенно если речь идет о войнах XX века. Сбор трофеев и мародёрство – это разные вещи. Первое – организованный командование процесс по сбору вещей, представляющих ценность в первую очередь для армии. Второе – дезорганизованная низовая инициатива солдат и офицеров, закономерным образом наказуемая со стороны армейских органов правопорядка.

Все собранное описывалось и сортировалось. /Фото: fishki.net.

Взять трофей просто так было нельзя. /Фото: trofmash.ru.

Большая часть трофеев шла в тыл. /Фото: twitter.com.

Аналогичным образом система действовала во всех армиях мира. /Фото: forum.guns.ru.

После завершения сражения на месте боя работали специальные санитарные, похоронные и трофейные команды. Если с первыми двумя все должно быть понятно, то о существовании последних многие граждане даже не догадываются.Трофейная команда – это бойцы частей снабжения или специально выделенные бойцы линейных частей, которые занимаются сбором оружия, боеприпасов, предметов снаряжения, техники и даже одежды на поле сражения после окончания боя.Все собранные трофеи подлежат строжайшему учету и описи. Кроме того, трофейные команды занимаются работой с местным населением, предлагая ему в условиях войны денежное или продовольственное поощрение за найденные и сданные в государственный фонд трофеи. После сбора все ценности сортировали.Часть наименее пригодных отправляется эшелонами в глубокий тыл для переработки на вторичное сырье. Предметы одежды, главным образом обувь, использоваться для нужд армии и тыла. Трофейные машины, грузовики, поезда, самолеты чаще всего ремонтируют и берут для нужд армии. Бронетехника в большинстве случаев отправляется на переплавку.Что же касается оружия, то оно после сортировки или отправляется на склады в запас или распределяется между линейными подразделениями. Легкое стрелковое вооружение: автоматы, винтовки и пистолеты в большинстве случаев увозят в тыл. Некоторую часть данного снаряжения используют для усиления штурмовых и разведывательных подразделений. Чаще всего на фронте оставляют все-таки образцы тяжелого оружия, так как оно никогда не бывает лишним (пулемёты, минометы, противотанковые ружья и ручные гранатометы распределяли по подразделениям).После окончания войны все трофейное снаряжение изымалось из армии и отправлялось на склады для создания запасов, а также на утилизацию.