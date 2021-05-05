Тюрьмы инакомыслящих: Как в Российской империи расправлялись с религиозными отступниками

Узаконенная борьба с религиозным инакомыслием в Российской империи

Хулить все православное запрещалось законом не только в стенах храма, но и в любом общественном месте./Фото: aboutswiss.ch

Свод наказаний 19 века./Фото: ukr-advokat.org.ua

Судебные дела за непотребные слова и условие для смягчения наказания

Чаще всего богохульством промышляли крестьяне, принявшие на грудь./Фото: static1-repo.aif.ru

Свадьба-похороны и обвинения в кощунстве

Царским манифестом Николай II смягчил наказание вероотступников./Фото: ic.pics.livejournal.com

Падение самодержавия и отмена важнейших статей

Суд над священнослужителями. 1922 год. Смена векторов./Фото: img-fotki.yandex.ru