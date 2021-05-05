Популярные статьи

Свежие комментарии

Тюрьмы инакомыслящих: Как в Российской империи расправлялись с религиозными отступниками


Тюрьмы инакомыслящих: Как в Российской империи расправлялись с религиозными отступниками

За оскорбление чувств правоверных (православных) в Российской империи принято было наказывать. Причем происходило это с энтузиазмом не меньшим, чем в ходе репрессий 1930-х годов. Инакомыслие в России было не только политическим, но и до 1917 года религиозным. А методы преследования в отдельных случаях даже в просвещенном 20 веке не уступали средневековой европейской инквизиции.

Узаконенная борьба с религиозным инакомыслием в Российской империи


Хулить все православное запрещалось законом не только в стенах храма, но и в любом общественном месте./Фото: aboutswiss.ch

Хулить все православное запрещалось законом не только в стенах храма, но и в любом общественном месте./Фото: aboutswiss.ch

 

Преследование инакомыслящих осуществлялось согласно отдельному документу, аналогу сегодняшнего Уголовному кодексу – «Уложение о наказаниях уголовных и исправительных». За колдовство или чародейство полагался реальный продолжительный срок, а порой и пожизненная ссылка в Сибирь. Тюремного заключения удостаивались и знахари, любители поворожить и навести сглаз. Порицало государство даже распространителей непопулярных сведений о происхождении и устройстве Вселенной, если они противоречили библейской теории.

 
Свод наказаний 19 века./Фото: ukr-advokat.org.ua

Свод наказаний 19 века./Фото: ukr-advokat.org.ua

 

В «Уложениях» подобным мерам воздействия был посвящен довольно объемный раздел, ведь до самого 1917-го православная церковь в России официально представляла собой важнейший элемент госустройства.
Умышленное или случайное унижение православной церкви или ее служителей именовалось кощунством. Ответственность настигала даже тех, кто словесно посмел оскорбить как религию в целом, так и подверг сомнению ее отдельные догмы. Причем законы эти распространялись исключительно на православие. Что же касается любых других конфессий, их каноны можно было поносить абсолютно безнаказанно.

Судебные дела за непотребные слова и условие для смягчения наказания


Чаще всего богохульством промышляли крестьяне, принявшие на грудь./Фото: static1-repo.aif.ru

Чаще всего богохульством промышляли крестьяне, принявшие на грудь./Фото: static1-repo.aif.ru

 

В соответствии с «Уложением» на каторгу сроком до 15 лет можно было угодить за хулу на Иисуса Христа в церковных стенах. Наказуемо было и произносить непотребные слова вне храмов, в общественных местах. Только срок был меньшим – 6-8 лет лишения свободы. Попущение касалось только тех, кто богохульничал, так сказать, без злого умысла – в состоянии алкогольного опьянения. Пьяница, покусившимся на святое, грозило заключение от силы несколько месяцев. Из архивов Самарского окружного суда известны некоторые подобные факты периода 19-20 веков.

Одно из расследований касалось молодого украинского крестьянина Тамбовцева. Будучи крепко нетрезвым, он позволил себе матерно выражаться в стенах винной лавки. Присутствующие сделали ему замечание, мол, нельзя себя так вести в помещении, где стены увешаны святыми образами. В ответ на это Тамбовцев только сильнее разъярился, обругав не только недовольных его поведением, но и иконы и всех на них изображенных. За эти вольности он был незамедлительно доставлен в полицейский участок, где, протрезвев, признал, что ничего такого даже не помнит, поэтому пояснить свое поведение не в состоянии. Учитывая «смягчающие» обстоятельства суд отправил его в тюрьму на 6 месяцев, что было достаточно сносным наказанием. Но не всегда суд делал скидку на пьянство. Куда сильнее досталось 44-летнему самарскому крестьянину Ткаченкову, прилюдно обматерившему хозяина трактира, в котором выпивал, а затем и самого господа бога. Несмотря на все заверения судей в том, что «черт попутал и горькая взяла верх», угодил матерщинник в тюрьму на целых полтора года.

Свадьба-похороны и обвинения в кощунстве


Царским манифестом Николай II смягчил наказание вероотступников./Фото: ic.pics.livejournal.com

Царским манифестом Николай II смягчил наказание вероотступников./Фото: ic.pics.livejournal.com

 

Летом 1904 года Николай II подписал манифест, которым в империи смягчались карательные меры в деле богохульников. Результаты не заставили себя ждать. Уже в следующем году угодивший под суд крестьянин Безруков, позволивший в адрес Святой Троицы непотребные замечания, получил всего неделю ареста. Такой же незначительный приговор был вынесен крестьянину Новосельцеву, обругавшего бога и всех его приближенных святых. Еще более коротким стало заключение богохульника Мартьянова, который во всеуслышание подверг сомнению святость Троицы. Ему довелось искупать свою вину всего каких-то три дня.

Известен из архивов случай, когда уголовное дело было возбуждено против целой группы крестьян. Им вменялось кощунство против православной церкви, что со стороны больше походило на анекдот. А дело было так. В январе 1891-го почти все село Аманак справляло местную свадьбу. В первый день все гости собрались в родительском доме жениха, а позже переместились на территорию невесты. Там и произошло то, за что потом всем пришлось отвечать перед законом. Напившегося до бессознательного состояния родственника жениха решили уложить на доски, чтобы транспортировать домой. Отец жениха, подогретый обильными возлияниями спиртного, такое шествие сильно напомнило с виду похоронную процессию. И он предложил остальным разыграть целое театрализованное действо с лаптем вместо кадила и тлеющим угольком вместо ладана. При этом толпа распевала матерные частушки, по сценарию заменявшие заупокойные псалмы. По пути участники шоу приглашали на импровизированные поминки прохожих, а главного героя то и дело роняли с его лежбища на землю.

После нескольких падений он действительно скончался, разбив голову о камень. И свадьба завершилась уже не инсценировкой, а реальными похоронами. По итогам судебного заседания подсудимые были обвинены не в нанесении смертельных увечий, а в издевательстве над похоронными церковными обрядами. Однако в силу массового алкогольного опьянения, судья не признал действия участников процесса умышленными. Смерть, как было установлено, наступила вследствие злоупотребления, а все подсудимые полностью оправданы.

Падение самодержавия и отмена важнейших статей


Суд над священнослужителями. 1922 год. Смена векторов./Фото: img-fotki.yandex.ru

Суд над священнослужителями. 1922 год. Смена векторов./Фото: img-fotki.yandex.ru

 

С учетом соблюдения всех статей «Уложения» окружные суды российских губерний призвали к ответу десятки тысяч жителей империи. Обвиненные по идеологическим статьям нарушители закона просиживали годами в тюрьмах и ссылались в самые дальние районы государства. Так как дореволюционные архивы до наших дней дошли в неполном объеме, точных цифр нет. Да и с падением царского самодержавия вчерашние серьезные статьи закона перестали иметь силу. Указом Временного правительства из ссылок и тюрем вернулись тысячи узников. Вдохнувший свободу полной грудью народ тогда еще не знал, что очень скоро наказание за богохульство лишь трансформируется в ответственность за инакомыслие политическое. А отвечать за проступки придется все по тем же местам заключения.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Тюрьмы инакомыслящих: Как в Российской империи расправлялись с религиозными отступниками

И не забудьте:
Тюрьмы инакомыслящих: Как в Российской империи расправлялись с религиозными отступникамиПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить
Материал, выбранный редакторами МиртесенSvadba1000.ru

Фразы, которые изменили мою жизнь

Читать
2
Как понять что человек "твой"?
Материал, выбранный редакторами МиртесенSvadba1000.ru

Как понять что человек "твой"?

2
Почему человек активно притягивает к себе негатив? Как мне удалось изменить свою жизнь с помощью одной мысли!
Материал, выбранный редакторами Миртесенvtop21.ru

Почему человек активно притягивает к себе негатив? Как мне удалось изменить свою жизнь с помощью одной мысли!

Как Самарская Демократическая Республика свои деньги печатала.
Материал, выбранный редакторами Миртесенvtop21.ru

Как Самарская Демократическая Республика свои деньги печатала.

Про бабский цинизм и пляски на могиле
Материал, выбранный редакторами МиртесенПозитив для оптимистов

Про бабский цинизм и пляски на могиле

Полиция выясняет обстоятельства смерти уральской блогерши, найденной в лесу
Материал, выбранный редакторами МиртесенНародные Новости

Полиция выясняет обстоятельства смерти уральской блогерши, найденной в лесу

Была бы хорошая сделка: почему Ельцин отказался покупать Крым в начале 90-х у Украины
Материал, выбранный редакторами МиртесенОт личное мнение

Была бы хорошая сделка: почему Ельцин отказался покупать Крым в начале 90-х у Украины

Чехи совершили грубый просчет, раскручивая скандал с РФ по инциденту в Врбетице
Материал, выбранный редакторами Миртесен Politpuzzle.ru

Чехи совершили грубый просчет, раскручивая скандал с РФ по инциденту в Врбетице

Эксперт прокомментировал ситуацию с COVID-19 в Индии
Материал, выбранный редакторами МиртесенRT НА РУССКОМ

Эксперт прокомментировал ситуацию с COVID-19 в Индии

«Мне обидно за президента»: ПФР не исполняет указ про выплаты ветеранам ко Дню Победы
Материал, выбранный редакторами Миртесенnovostivolgograda

«Мне обидно за президента»: ПФР не исполняет указ про выплаты ветеранам ко Дню Победы

Власти пообещали обеспечить Крым питьевой водой на ближайшие годы
Материал, выбранный редакторами МиртесенХОЛЛИВИЗОР

Власти пообещали обеспечить Крым питьевой водой на ближайшие годы

Из Ливана вывезли опасные вещества, обнаруженные после взрыва в Бейруте
Материал, выбранный редакторами МиртесенАиФ.ru | Объясняем, что происходит

Из Ливана вывезли опасные вещества, обнаруженные после взрыва в Бейруте

Украинец пошел наперекор властям ради собственного здоровья. И даже потребовал «снять» министра
Материал, выбранный редакторами МиртесенРусская планета

Украинец пошел наперекор властям ради собственного здоровья. И даже потребовал «снять» министра

Сергунина: Russpass представил подборку экскурсий и маршрутов к 9 мая
Материал, выбранный редакторами МиртесенСевер Столицы

Сергунина: Russpass представил подборку экскурсий и маршрутов к 9 мая

Польша видит в Украине не союзника, а кусок своей территории. Даниил Безсонов
Материал, выбранный редакторами МиртесенNews Front - Новостной Фронт

Польша видит в Украине не союзника, а кусок своей территории. Даниил Безсонов

Названа страна-лидер по использованию каршеринга
Материал, выбранный редакторами МиртесенCAR

Названа страна-лидер по использованию каршеринга

Донбасс сегодня: солдаты Киева умирают от индийской вакцины, мирные жители дают отпор ВСУ
Материал, выбранный редакторами МиртесенОт личное мнение

Донбасс сегодня: солдаты Киева умирают от индийской вакцины, мирные жители дают отпор ВСУ

Ивлеева и Элджей замечены без обручальных колец
Материал, выбранный редакторами МиртесенСуть Событий

Ивлеева и Элджей замечены без обручальных колец

В Госдуме отреагировали на учения НАТО Defender Europe 21
Материал, выбранный редакторами МиртесенRT НА РУССКОМ

В Госдуме отреагировали на учения НАТО Defender Europe 21

Президент Туниса анонсировал антикризисный национальный диалог
Материал, выбранный редакторами МиртесенОт личное мнение

Президент Туниса анонсировал антикризисный национальный диалог

Смертью пенсионерки с коронавирусом в больнице Прикамья заинтересовался СК
Материал, выбранный редакторами МиртесенОт личное мнение

Смертью пенсионерки с коронавирусом в больнице Прикамья заинтересовался СК

В Орске «пятнадцатая» врезалась в электроопору, два человека госпитализированы
Материал, выбранный редакторами Миртесен56orb

В Орске «пятнадцатая» врезалась в электроопору, два человека госпитализированы

В ФРГ выступили за мораторий на "Северный поток — 2"
Материал, выбранный редакторами МиртесенГазета.ru

В ФРГ выступили за мораторий на "Северный поток — 2"

Россиянка из Турции пожаловалась на жесткий локдаун в стране из-за коронавируса
Материал, выбранный редакторами МиртесенПолитический эксперт рунета

Россиянка из Турции пожаловалась на жесткий локдаун в стране из-за коронавируса

Лавров рассказал о подготовке встречи по Ближнему Востоку
Материал, выбранный редакторами МиртесенТВЦ

Лавров рассказал о подготовке встречи по Ближнему Востоку

Надаль одержал победу во втором круге турнира в Мадриде
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпорт-Экспресс

Надаль одержал победу во втором круге турнира в Мадриде

Инфантино добился отстранения спецпрокурора от дела о причастности президента ФИФА к коррупции
Материал, выбранный редакторами МиртесенSPORT24.ru — всё о спорте 24 часа

Инфантино добился отстранения спецпрокурора от дела о причастности президента ФИФА к коррупции

Правительство РФ представит президенту РФ предложения по денонсации ДОН
Материал, выбранный редакторами МиртесенFinam

Правительство РФ представит президенту РФ предложения по денонсации ДОН

Женщины на Руси робкими не были
Материал, выбранный редакторами МиртесенМужчина и женщина

Женщины на Руси робкими не были

Чехия намерена вынести свои подозрения по Врбетице в отношении РФ на неформальный саммит ЕС 8 мая
Материал, выбранный редакторами МиртесенАргументы недели

Чехия намерена вынести свои подозрения по Врбетице в отношении РФ на неформальный саммит ЕС 8 мая

Топ-10 главных достижений Карла Маркса
Материал, выбранный редакторами МиртесенФедеральное агентство новостей №1

Топ-10 главных достижений Карла Маркса

Подполковник полиции дал советы, как не стать жертвой квартирной кражи
Материал, выбранный редакторами МиртесенФедеральное агентство новостей №1

Подполковник полиции дал советы, как не стать жертвой квартирной кражи

Путинский режим полезен для физической формы либералов – российский панк-рокер
Материал, выбранный редакторами Миртесенsmi.today

Путинский режим полезен для физической формы либералов – российский панк-рокер

«Путинский режим» полезен для физической формы либералов – российский панк-рокер
Материал, выбранный редакторами МиртесенПолитнавигатор

«Путинский режим» полезен для физической формы либералов – российский панк-рокер

Названы самые популярные железнодорожные направления России на майские праздники для поездок с детьми
Материал, выбранный редакторами МиртесенRT НА РУССКОМ

Названы самые популярные железнодорожные направления России на майские праздники для поездок с детьми

Масштабные учения НАТО стартовали у российских границ
Материал, выбранный редакторами МиртесенТВЦ

Масштабные учения НАТО стартовали у российских границ

В ряде муниципалитетов ХМАО ввели особый режим из-за жары +30 °С
Материал, выбранный редакторами МиртесенRT НА РУССКОМ

В ряде муниципалитетов ХМАО ввели особый режим из-за жары +30 °С

Кому война, кому «Стена»: борьба с РФ на Украине превратилась в бизнес
Материал, выбранный редакторами МиртесенЭкономика сегодня

Кому война, кому «Стена»: борьба с РФ на Украине превратилась в бизнес

Правительство одобрило выход России из Договора об открытом небе
Материал, выбранный редакторами МиртесенТелеканал 360°

Правительство одобрило выход России из Договора об открытом небе

Меркель заявила об изменении баланса сил в мире из-за политического усиления Китая и «агрессивного» поведения России
Материал, выбранный редакторами МиртесенРОСБАЛТ

Меркель заявила об изменении баланса сил в мире из-за политического усиления Китая и «агрессивного» поведения России

Королева Елизавета II сварила пиво из трав монаршей резиденции
Материал, выбранный редакторами МиртесенИнфореактор

Королева Елизавета II сварила пиво из трав монаршей резиденции

Картина дня

наверх