Уметь подождать — главный секрет счастья
Когда тебе исполняется 35 с плюсом, все друзья и знакомые начинают деликатно так успокаивать, дескать, с годами выдержка увеличивается, и, как хорошему спиртному напитку, это значительно добавляет качества и стоимости. Да, черт возьми, они правы: чем больше лет, тем больше выдержка.
Сколько проблем возникает в жизни из-за того, что не можешь подождать! Не потерпеть — с этим у наших женщин, как правило, перебор (их всепрощение порой и уменьшить не мешало бы), а вот именно — подождать. Не вспылить тут же, когда начальник не по делу отчитал. Не ответить сию секунду, когда нахамили в магазине или в транспорте. Не звонить мужчине, который не проявляет к тебе интерес. Не поехать через час после ссоры мириться к любимому, который сам провинился. Не накричать в ответ, когда муж без предупреждения на повышенные тона перешел. И еще много чего «не», потому что, когда ты молода, эмоций и гормонов — через край, а любви к себе мало.
Когда ты становишься зрелой личностью, даже те, кому прежде неизменно удавалось вывести тебя из себя, отмечают: «Ну у тебя и выдержка!» А ты уже не знаешь, радоваться этому или огорчаться. Потому что, с одной стороны, выдержка однозначно не признак молодости, а с другой — иногда получаешь невозможный кайф оттого, что умеешь управлять собой, что самодисциплина — не пустое слово и ты таки можешь это.
В вашей жизни, наверное, бывало или бывает что-то подобное... Написала одну гневную СМС — хочется еще восемь вдогонку настрочить и все объяснить. Поругалась по телефону с кем-то близким — распирает тут же перезвонить, и высказаться до конца, и звонить до тех пор, пока твой номер не заблокируют. Не открыл молодой человек дверь — будешь звонить в дверной звонок до тех пор, пока милицию не вызовут. Отправила последнее прощальное электронное письмо, а потом еще три самых прощальных, а через два дня — одно примирительное. Маме все высказала, ушла из дома, назавтра вечером вернулась, потому что квартиру снять — совсем не сказка. Решила с мужем развестись, заявлением в запале пригрозила, а через день пришла деньги на сапоги просить. Хлопнула дверью в кабинете начальника, через полчаса принесла заявление на увольнение, ночь проплакала и утром согласилась на сверхурочную работу не по своей должности. Тем самым убила все достижения от первого шага, потеряла самоуважение и показала себя крайне неуравновешенной особой. Остановиться бы тогда...
Прекратить поток сознания, когда бушуют ураганы в душе, очень трудно. Это высокий класс — такое управление собой. Тот, кто может в нужный момент просто сказать себе: «Стоп», однозначно способен выиграть любую войну и любую партию. Вам выбирать, что вам поможет: считать до 10 или до 100, умножать 365 на 247 в уме, считать все окружающие красные предметы. Или разбить к чертям свой мобильник, если рука так и тянется набрать номер. Или пойти пореветь в ванной. Или выйти на улицу и обойти свой район раз 15. Или отжаться от пола 50 раз. Или еще куча способов, чтобы привести себя в чувство — в чувство собственного достоинства.
Однажды в жизни наступает время, когда ты понимаешь, что твое твоим будет, и вместе с этим приходит спокойствие. Ты начинаешь ясно осознавать, что лучший выбор может быть далеко не тем, который судьба тебе подбрасывает в настоящий момент. Что если по какому-то поводу хочется плакать, то это стоит делать сразу же, но все письма и СМС отправлять утром (если с рассветом на улице не наступит рассвет в душе). Что за твоими 35 годами, будут и 36, и 37 лет... И жизнь не остановится: и мужчина достойный встретится, и дети родятся, и работа будет по сердцу. Что уж о 25 говорить, чего уж там лошадей гнать?
Похоже, уметь подождать — едва ли не главный секрет счастья. Не хватать первый попавшийся вариант, а взять именно тот, о котором мечтала, не ляпнуть первое, что пришло в голову и о чем пожалеешь, а сказать метко, тонко и в точку — и получить истинное удовольствие оттого, что смогла выдержать и поразить цель. Потому что правильное решение — такое блюдо, которое лучше всего подавать холодным.
Вы можете возразить: «А как же эмоциональный интеллект, если свои эмоции подавлять?» Не подавлять, а осознавать их и управлять ими, соответственно, помогать мышлению. Редкие решения, принятые сгоряча, бывают эффективными. Эмоциональный интеллект — это точно не истерика.
И, самое главное, твоя выдержка рождает уважение к тебе. Это то, чему наверняка стоит в жизни учиться.
Автор: Лилия Ахремчик
Автор иллюстрации на превью: Fox Nursery Art
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