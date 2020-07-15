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Секреты, которые сделают вашу уборку легче

Даже самые современные чистящие средства не всегда оправдывают ожидания. И тут на помощь приходят проверенные «народные» средства, которые помогут вам не тратить деньги и избавиться от досадных мелочей бюджетным способом.
Секреты, которые сделают вашу уборку легче

1. Удалить нагар со сковородки


Вам необходимо наполнить сковородку водой и добавить чашку белого уксуса. Теперь поставьте ее на плиту до закипания, после добавьте две столовые ложки пищевой соды. Слейте воду — от пятен не останется и следа.

Секреты, которые сделают вашу уборку легче

2. Удалить грязь с кухонных шкафов


Смешайте растительное масло с содой и сотрите грязь зубной щеткой.
Секреты, которые сделают вашу уборку легче

3. Очистить старые кеды



Это легко сделать зубной пастой.

Секреты, которые сделают вашу уборку легче

4. Очистить гриль


Возьмите половинку свежего лука и потрите им решетку гриля с помощью вилки.

Секреты, которые сделают вашу уборку легче

5. Удалить пятна от чая/кофе



Используйте пищевую соду.
Секреты, которые сделают вашу уборку легче

6. Собрать мелкие осколки стекла



Быстро и безопасно сделать это можно с помощью куска мягкого хлеба.
Секреты, которые сделают вашу уборку легче

7. Очистить стеклянные стаканы


Вам понадобится лишь уксус и бумажные полотенца.

Секреты, которые сделают вашу уборку легче

8. Избавиться от пятен на ковре


Смешайте воду с уксусом в пропорции 2/1 и распылите на пятно. Накройте влажной тканью и прогладьте горячим утюгом.

Секреты, которые сделают вашу уборку легче

9. Очистить вентиляционные отверстия


Используйте влажную ткань и длинный кухонный нож.
Секреты, которые сделают вашу уборку легче

10. Удалить масляные пятна с пола гаража


С этим легко справится Кока-Кола.


Секреты, которые сделают вашу уборку легче

11. Удалить рвоту с ковра


Смешайте соду с водой до пастообразной консистенции и нанесите на пятно. Оставьте на ночь и утром вы легко очистите ковер пылесосом.
Секреты, которые сделают вашу уборку легче

12. Очистить одежду от жирных пятен


Нанесите белый мел на пятно, подождите несколько минут и сотрите мел вместе с пятном влажной тканью.

Секреты, которые сделают вашу уборку легче

13. Легко очистить блендер


Наберите в блендер теплой воды, добавьте каплю средства для мытья посуды и включите блендер на несколько секунд.

Секреты, которые сделают вашу уборку легче

14. Удалить краску с одежды



Используйте одноразовый станок для бритья.

Секреты, которые сделают вашу уборку легче

15. Очистить металлическую раковину


Возьмите крупную соль, посыпьте ей половинку лимона и потрите поверхность раковины.

Секреты, которые сделают вашу уборку легче

16. Высушить влажную обувь


Это легко сделать, набив обувь скомканными газетами или рисовой крупой, насыпанной в тканевый пакетик.

Секреты, которые сделают вашу уборку легче
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