Секреты, которые сделают вашу уборку легче

Даже самые современные чистящие средства не всегда оправдывают ожидания. И тут на помощь приходят проверенные «народные» средства, которые помогут вам не тратить деньги и избавиться от досадных мелочей бюджетным способом.





1. Удалить нагар со сковородки

2. Удалить грязь с кухонных шкафов

3. Очистить старые кеды

4. Очистить гриль

5. Удалить пятна от чая/кофе

6. Собрать мелкие осколки стекла

7. Очистить стеклянные стаканы

8. Избавиться от пятен на ковре

9. Очистить вентиляционные отверстия

10. Удалить масляные пятна с пола гаража

11. Удалить рвоту с ковра

12. Очистить одежду от жирных пятен

13. Легко очистить блендер

14. Удалить краску с одежды

15. Очистить металлическую раковину

16. Высушить влажную обувь

Вам необходимо наполнить сковородку водой и добавить чашку белого уксуса. Теперь поставьте ее на плиту до закипания, после добавьте две столовые ложки пищевой соды. Слейте воду — от пятен не останется и следа.Смешайте растительное масло с содой и сотрите грязь зубной щеткой.Это легко сделать зубной пастой.Возьмите половинку свежего лука и потрите им решетку гриля с помощью вилки.Используйте пищевую соду.Быстро и безопасно сделать это можно с помощью куска мягкого хлеба.Вам понадобится лишь уксус и бумажные полотенца.Смешайте воду с уксусом в пропорции 2/1 и распылите на пятно. Накройте влажной тканью и прогладьте горячим утюгом.Используйте влажную ткань и длинный кухонный нож.С этим легко справится Кока-Кола.Смешайте соду с водой до пастообразной консистенции и нанесите на пятно. Оставьте на ночь и утром вы легко очистите ковер пылесосом.Нанесите белый мел на пятно, подождите несколько минут и сотрите мел вместе с пятном влажной тканью.Наберите в блендер теплой воды, добавьте каплю средства для мытья посуды и включите блендер на несколько секунд.Используйте одноразовый станок для бритья.Возьмите крупную соль, посыпьте ей половинку лимона и потрите поверхность раковины.Это легко сделать, набив обувь скомканными газетами или рисовой крупой, насыпанной в тканевый пакетик.