Секреты, которые сделают вашу уборку легче

Даже самые современные чистящие средства не всегда оправдывают ожидания. И тут на помощь приходят проверенные «народные» средства, которые помогут вам не тратить деньги и избавиться от досадных мелочей бюджетным способом.
1. Удалить нагар со сковородки
Вам необходимо наполнить сковородку водой и добавить чашку белого уксуса. Теперь поставьте ее на плиту до закипания, после добавьте две столовые ложки пищевой соды. Слейте воду — от пятен не останется и следа.
2. Удалить грязь с кухонных шкафов
Смешайте растительное масло с содой и сотрите грязь зубной щеткой.
3. Очистить старые кеды
Это легко сделать зубной пастой.
4. Очистить гриль
Возьмите половинку свежего лука и потрите им решетку гриля с помощью вилки.
5. Удалить пятна от чая/кофе
Используйте пищевую соду.
6. Собрать мелкие осколки стекла
Быстро и безопасно сделать это можно с помощью куска мягкого хлеба.
7. Очистить стеклянные стаканы
Вам понадобится лишь уксус и бумажные полотенца.
8. Избавиться от пятен на ковре
Смешайте воду с уксусом в пропорции 2/1 и распылите на пятно. Накройте влажной тканью и прогладьте горячим утюгом.
9. Очистить вентиляционные отверстия
Используйте влажную ткань и длинный кухонный нож.
10. Удалить масляные пятна с пола гаража
С этим легко справится Кока-Кола.
11. Удалить рвоту с ковра
Смешайте соду с водой до пастообразной консистенции и нанесите на пятно. Оставьте на ночь и утром вы легко очистите ковер пылесосом.
12. Очистить одежду от жирных пятен
Нанесите белый мел на пятно, подождите несколько минут и сотрите мел вместе с пятном влажной тканью.
13. Легко очистить блендер
Наберите в блендер теплой воды, добавьте каплю средства для мытья посуды и включите блендер на несколько секунд.
14. Удалить краску с одежды
Используйте одноразовый станок для бритья.
15. Очистить металлическую раковину
Возьмите крупную соль, посыпьте ей половинку лимона и потрите поверхность раковины.
16. Высушить влажную обувь
Это легко сделать, набив обувь скомканными газетами или рисовой крупой, насыпанной в тканевый пакетик.
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