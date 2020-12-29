Как звезда комедии «Один дома» борется с проблемой старения

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Маколей Калкин (Macaulay Carson Culkin) – знаменитый американский актер и музыкант, самый известный мальчик Голливуда



– знаменитый американский актер и музыкант, самый известный мальчик Голливуда . Все мы помним симпатичного лукавого мальчишку из комедийного сериала «Один дома». Это уже традиционное новогоднее кино. Маколей и в жизни такой же остроумный шутник, как и на экране.

Маколей Калкин.

Маколей Калкин заявил, что лучшее средство для борьбы с кризисом среднего возраста - это серфинг.

Детство и семья

Первые съёмки в рекламе были у Маколея Калкина, когда ему было 5 лет.

Мальчик становился чрезвычайно популярным.

Головокружительная карьера

Маколей Калкин и Майкл Джексон.

Элайджа Вуд и Маколей Калкин.

Маколей Калкин в фильме «Богатенький Ричи».

Маколей Калкин и Дональд Трамп. Кадр из фильма «Один дома».

Маколей - музыкант

Маколей Калкин с друзьями создал группу.

Личная жизнь

Маколей Калкин и Рэйчел Майнер.

Мила Кунис и Маколей Калкин.

Моя единственная вредная привычка - это две пачки сигарет в день.

Маколей Калкин с Брендой Сонг .

Маколей Калкин на съёмках Bunny Ears.