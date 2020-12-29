Как звезда комедии «Один дома» борется с проблемой старения

Маколей Калкин (Macaulay Carson Culkin) – знаменитый американский актер и музыкант, самый известный мальчик Голливуда. Все мы помним симпатичного лукавого мальчишку из комедийного сериала «Один дома». Это уже традиционное новогоднее кино. Маколей и в жизни такой же остроумный шутник, как и на экране.
Вот уже четверть столетия во всём мире зрители ждут не дождутся, ждут когда же наконец Кевин снова останется один дома!
Маколей Калкин.
Новость заставила многих неожиданно для себя осознать свой возраст. Это сложно. Калкин же добавляет, что кризис среднего возраста не за горами. Да, возраст — это всего лишь число, но как же это всё-таки возможно?
Маколей Калкин заявил, что лучшее средство для борьбы с кризисом среднего возраста - это серфинг.
Детство и семья
Родился Маколей в Нью-Йорке. Родителей актёра звали Патриция Брентрап и Кит Калкин. Мальчик стал третьим ребёнком в семье. Вообще у него четыре брата и две сестры. Старшая сестра актёра в 2004 году погибла в ДТП.
Семья жила весьма скромно в маленькой квартирке в Ист-сайде. Отец будущей звезды был церковным служащим, а мать простой телефонисткой. Дети пары воспитывались в религиозной атмосфере. Их учили не считать деньги главным в этой жизни.
Маколей Калкин отличался чрезвычайной энергичностью и любознательностью. Творческие наклонности ребёнка просто бросались в глаза. Родители по совету знакомых отдали мальчика в театральную студию. Театральный дебют Маколея случился когда ему было всего пять лет. Талантливого мальчика сразу заметили продюсеры и предложили сняться в рекламе.
Первые съёмки в рекламе были у Маколея Калкина, когда ему было 5 лет.
К сожалению, новый напряжённый график оказался несовместим с учёбой в Католической школе Святого Иосифа. Мальчика после пятого класса перевели в Детскую Профессиональную школу для детей-актеров и музыкантов. Когда ребёнку потребовался человек, который стал бы помогать в организации съёмок, Кит Калкин вызвался стать его менеджером. Только вот Маколею это ничего хорошего не принесло. Отец юного гения стал маниакально одержим деньгами, его запросы росли в геометрической прогрессии. К тому же, он стал требовать, чтобы в фильмах снимали и всех остальных его детей. Алчность Калкина-старшего сгубила карьеру сына. Предложения сняться в кино становились всё реже, пока и вовсе сошли на нет. Брак родителей Калкина из-за этого тоже дал трещину и они развелись.http://funhere.ru/?p=15917
Мальчик становился чрезвычайно популярным.
Головокружительная карьера
Первым полнометражным фильмом в карьере начинающей звезды стал «Дядюшка Бак». Эта лента не стала особо популярной, но послужила путёвкой в большое будущее. На талантливого мальчика обратил внимание режиссёр Джон Хьюз. Он пригласил Маколея на съёмки фильма «Один дома». Этот фильм стал настолько популярным, что его кассовые сборы побили все возможные рекорды. Калкину эта роль принесла всемирную славу и массу актёрских наград. Параллельно мальчик снялся в клипе самого Майкла Джексона. После этого актёр и музыкант стали хорошими друзьями. Более того, позже Маколей даже стал крёстным двоих детей Джексона. Когда был суд над певцом по обвинению в растлении малолетних, Маколей был свидетелем защиты.http://funhere.ru/?p=15917
Маколей Калкин и Майкл Джексон.
Роль находчивого мальчика, оставшего дома в одиночестве и победившего бандитов, сделала Калкина знаменитым на весь мир. Вместе с этим она оставила весьма негативный отпечаток на будущей актёрской карьере Маколея. Все последующие фильмы не смогли повторить оглушительного успеха предыдущих комедий. Они были встречены весьма прохладно и не окупились в прокате. Самым удачным из них стал триллер «Хороший сын». Калкин снялся в нём в паре со своим другом Элайджей Вудом.http://funhere.ru/?p=15917
Элайджа Вуд и Маколей Калкин.
Маколей Калкин в фильме «Богатенький Ричи».
С большой славой в жизнь Маколея пришли большие личные проблемы. В возрасте 14 лет Калкин юридически освободился от родителей. И отец, и мать пытались после своего развода получить контроль над его состоянием в 17 миллионов долларов. Когда ему исполнилось семнадцать, Маколей женился на своей ровеснице Рэйчел Майнер.
Маколей Калкин и Дональд Трамп. Кадр из фильма «Один дома».
Актёр снова вернулся ненадолго к карьере в кино после десятилетнего перерыва и сыграл в фильмах «Клубная мания» и романтической комедии «Секс на завтрак». Четыре года назад Маколею предложили стать лицом очень известной американской страховой компании. Год спустя Калкин снялся в клипе Джоша Тилмана. Там он предстал в неожиданном провокационном образе, изобразил культового музыканта Курта Кобейна распятого на кресте.
Маколей - музыкант
Восемь лет назад Калкин с несколькими своими друзьями создали стёбную группу «The Pizza Underground». Вдохновили их на это рок-исполнители из «The Velvet Underground». Музыканты переделывали лирические тексты рокеров на пародийные стихи о пицце.
Маколей Калкин с друзьями создал группу.
В 2014 году группа даже отправилась в тур. Правда во время одного из концертов, в клубе «Рок-Сити», эксцентричное творчество музыкантов не оценили. Посетители прогнали группу со сцены с позором. Коллектив просуществовал около двух лет, прежде чем окончательно распасться. Калкин музыку не забросил, он иногда выступает в качестве диджея.
Личная жизнь
Маколей Калкин и Рэйчел Майнер.
Ранний брак не выдержал испытаний, Маколей и Рэйчел расстались в 2002 году. Несколько месяцев спустя Калкин нашёл утешение в объятиях восходящей голливудской звезды Милы Кунис.
Мила Кунис и Маколей Калкин.
Молодые люди прожили вместе восемь лет, но и эти отношения закончились ничем. В 2011 году молодые люди расстались. После этого Маколей даже пытался покончить с собой. В прессе стали распускать слухи о том, что у актёра проблемы с наркотиками. Это не нашло подтверждения, а сам Калкин заявил, что выкуривает две пачки сигарет в день, а никаких других вредных привычек не имеет.
Моя единственная вредная привычка - это две пачки сигарет в день.
В 2017 году Маколей встретил новую возлюбленную, Бренду Сонг, на съёмках фильма «Changeland». Калкин говорит, что хочет создать с ней семью и мечтает о детях. Сегодня сорокалетний актёр выглядит счастливее, чем когда-либо, ведёт подкаст, а также сатирический сайт Bunny Ears, высмеивающий поп-культуру. Бывший мальчик-мегазвезда именует себя Мак и активно использует соцсети, где у него огромное количество подписчиков.
Маколей Калкин с Брендой Сонг.
Маколей Калкин на съёмках Bunny Ears.
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