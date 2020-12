10 российских знаменитостей, которые хотели сделать карьеру на Западе и не смогли

Наталья Лапинаhttp://funhere.ru/?p=15919

Жанна Агузарова

Алсу

Валерия

Владимир Машков

Дина Корзун

Светлана Ходченкова

Любовь Успенская

Екатерина Редникова

Михаил Шуфутинский

Ни для кого не является секретом стремление знаменитостей прославиться не только у себя на родине, но и за рубежом. И многие предпринимают попытки добиться мирового признания: отправляются за границу, начинают строить там свою карьеру . Но отечественных звёзд, сумевших стать успешными вдали от своей страны, можно пересчитать по пальцам. Многие из них вернулись впоследствии на родину, оставив свои мечты о мировой славе.Звезда фильмов «Остров погибших кораблей» и «Руанская дева по прозвищу Пышка» после успеха в Советском Союзе была намерена построить свою карьеру на Западе, для чего в начале 1990-х уехала в Германию. Там она снялась в фильме «Официант» и спела для картины «Поезд в ад». Позже актриса перебралась в США, но и за океаном особых успехов не добилась. Зато она несколько раз побывала замужем и стала довольно обеспеченным человеком. Сегодня Наталья Лапина известна лишь в среде эмигрантов, для которых устраивает в США творческие вечера. Возможно, основной целью актрисы и была как раз не слава, а материальное благополучие?Яркая певица завоевала сердца слушателей и зрителей уникальным тембром голоса и очень своеобразным эксцентричным стилем.Она прославилась в 1980-е годы сначала как солистка группы «Браво», затем успешно строила свою сольную карьеру. Уже в начале 1990-х она эмигрировала в США, но так и не смогла добиться там успеха. Выступала в ресторанах и караоке-барах, работала диджеем, но ни о какой славе речь даже не шла. Позже Жанна Агузарова служила простым водителем в Международном центре знаменитостей, а уже в 1996 году вернулась на родину. К сожалению, и здесь повторить свой былой успех она уже не смогла и сегодня её можно увидеть, в основном, в клубных концертах.Известная исполнительница отправилась покорять мировой музыкальный Олимп после занятого второго места на Евровидении в 2000 году. Запись её англоязычного альбома «Alsou» велась в США, Великобритании и Швеции студией «Universal Music Corporation», а сам диск вышел не только в России , но ещё в нескольких европейских странах, Таиланде и Малайзии. К сожалению, успеха за рубежом он не имел, как и выпущенный спустя четыре года сингл «Always on my mind», релиз которого в Великобритании сначала несколько раз переносился, а после и вовсе был отменён, несмотря на телеротацию и промотур исполнительницы по радиостанциям. После этого лейбл Mercury, который должен был заняться выпуском второго англоязычного альбома певицы «Inspired», от своих планов отказался. Как отказалась впоследствии певица от своей мечты стать мировой знаменитостью.Обладательница множества отечественных музыкальных премий отважилась на покорение западной сцены в конце 2000-х годов. В работе над её альбомом «Out of Controll» принимали участие продюсеры Келли Кларксон, Гвен Стефани, Аврил Лавин и легендарной группы «Queen». Но ни этот факт, ни съёмки певицы для обложки американского журнала «Billboard», ни участие в гастрольном туре Simply Red ожидаемого успеха не принесли. Она и сегодня периодически выступает в США, но посещают её концерты, в основном, представители русской диаспоры в Америке.Актёр сумел обратить на себя внимание американских режиссёров после сыгранной роли Толяна в российско-французском фильме «Вор», номинированном на «Оскар» в 1998 году. Он сумел сняться в нескольких фильмах и сериале в Америке, однако такого же успеха, как на родине, он достичь не смог. Зато получил бесценный опыт работы с западными режиссёрами и такими звёздами, как Роберт де Ниро, Ким Кэттролл, Шарлиз Терон, Кристин Бауэр и другими. После возвращения на родину в 2002 году Владимир Машков полностью сосредоточился на карьере в России.Звезда фильма Валерия Тодоровского «Страна глухих» никогда не строила иллюзий по поводу успешной карьеры на Западе, а перебралась в Великобританию вслед за мужем Луи Франком, лидером группы «Esthetic Education». За участием в нескольких небольших проектах последовало приглашение от режиссёра Айры Сакса сняться в картине «Сорок оттенков грусти», где актриса сыграла главную роль. Спустя несколько лет Дина Корзун снялась во французском фильме «Афера «Фаревелл», затем – во французско-американском «Замёрзшие души». Она работала в Королевском театре в Лондоне и снималась в британском сериале, но считает, что настоящего успеха российским актёрам на Западе добиться невероятно трудно, во-первых, из-за разностей менталитетов и, во-вторых, из-за особенностей съёмочного процесса за рубежом.Успешная и востребованная российская актриса впервые снялась за рубежом в фильме «Шпион, выйди вон», затем приняла участие ещё в нескольких проектах, самым успешным из которых стал блокбастер «Росомаха: Бессмертный». Но всё же успех актрисы в России был куда более ярким, а потому она впоследствии не принимала предложений о съёмках на Западе, предпочитая строить карьеру на родине.Несмотря на то, что певческая карьера исполнительницы началась именно в США, знали её лишь представители русской диаспоры, посещавшие рестораны и бары, где, в основном, и выступала певица . А вот славы и признания Любовь Успенская добилась только после того, как начала гастролировать по России в начале 1990-х. Она завоевала множество премий «Шансон года» и стала одной из самых любимых в России исполнительниц.Актриса, прославившаяся после съёмок фильма «Вор», как и её коллега Владимир Машков , после успеха в России решила покорить сердца западных зрителей. Но все проекты, где снялась актриса, не стали успешными. По мнению Екатерины Редниковой, на её пути к славе на Западе всё время встают какие-то обстоятельства. То мировой кризис заставил продюсеров отказаться от съёмок фильма «И царствие придет» с многомиллионным бюджетом, то смена режиссёра повлекла за собой и смену исполнительницы роли Эвы Рохас, которую должна была играть Екатерина Редникова, а в результате сыграла Пенелопа Крус.После эмиграции в США в 1981 году певец на протяжении многих лет был участником разных музыкальных коллективов, выступающих в ресторанах, а впоследствии создал и свой собственный «Атаман-Бэнд». Именно с этой группой и пригласили Михаила Шуфутинского в один из самых популярных русских ресторанов «Арбат». Но настоящий успех ждал певца всё же на родине. После того, как он стал гастролировать по России, популярность Михаила Шуфутинского неуклонно росла, а песня «3 сентября» стала настоящим национальным хитом.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: