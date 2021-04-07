7 отечественных актёров, которым удалось покорить зарубежный кинематограф

Несмотря на то, что начать успешную карьеру за границей удаётся далеко не каждому талантливому актёру, наши соотечественники снова и снова пробуют свои силы на зарубежных киностудиях. Впрочем, к талантливым артистам всегда и везде относятся с уважением, а особенно удачливые наши соотечественники довольно продуктивно снимаются за рубежом. Наверное, одним из самых ярких примеров успешной карьеры является Юл Бриннер, но и у современных актёров есть роли, которыми они по праву могут гордиться.
Юл Бриннер
Юл Бриннер. / Фото: www.funart.pro
Он появился на свет во Владивостоке и до эмиграции во Францию не имел никакого отношения к театру или кино. Свою творческую деятельность он начал в кабаре в Париже. После переезда в США он стал брать уроки мастерства у легендарного Михаила Чехова и впервые попробовал себя в качестве театрального актёра. После выхода на экраны мюзикла «Король и я» Юлий Бриннер стал знаменит. После были «Братья Карамазовы», «Великолепная семёрка» и множество других ролей. Сам актёр признавался, что американское кино ему не нравится, ему всегда был ближе театр. Но он снимался довольно активно, в том числе и в Европе. Скончался Юл Бриннер в 65 лет от онкологического заболевания лёгких.
Ольга Чехова
Ольга Чехова. / Фото: www.sputnik-georgia.com
Супруга Михаила Чехова, племянника известного писателя, после эмиграции из России в Германию в 1920 году очень быстро смогла добиться успеха на своей второй родине. Она снялась во множестве фильмов и стала Государственной актрисой Третьего рейха. С 1921 и по 1974 год Ольга Чехова снялась в 130 немецких картинах. Кроме того, она являлась владелицей собственной косметической фирмы и написала несколько книг.
Фёдор Шаляпин-младший
Фёдор Шаляпин-младший. / Фото: www.cinema.intelekt.net
Сын легендарного Фёдора Шаляпина выехал за границу, когда отца лишили советского гражданства. Он дебютировал в Голливуде в 1926 году, ему на тот момент исполнился 21 год. С тех пор он упорно шёл к своей цели, активно снимался, но прославился только на 82-м году жизни. Роль слепого монаха в картине «Имя розы» по одноименному роману Умберто Эко принесла Фёдору Шаляпину всемирное признание.
Дина Корзун
Дина Корзун. / Фото: www.tass.ru
Зарубежная карьера актрисы началась в 2004 году, когда она снялась в картине Айры Сакса «Сорок оттенков грусти», затем последовала работа ещё в нескольких фильмах и сериалах. Кроме того, актриса была вполне успешна и на театральной сцене, она была задействована в постановке Лондонского королевского театра «Attempts on Her Life». Дина Корзун часто принимает приглашения в артхаусные проекты, работа в которых уже принесла ей немало международных наград.
Илья Баскин
Илья Баскин. / Фото: www.gettyimages.com
В Советском Союзе актёр снялся всего в нескольких фильмах, в том числе в «Большой перемене», где сыграл взъерошенного рыжеволосого ученика. Зато количество зарубежных работ Ильи Баскина уже перевалило за восемь десятков. Он снимался в фильмах «Москва на Гудзоне», «Крутой Уокер» и «Уокер, техасский рейнджер», «Самолёт президента», «Она написала убийство», «Человек-паук 2» и многих других.
Владимир Машков
Владимир Машков. / Фото: www.yandex.net
Сегодня Владимир Машков успешно руководит Театром Олега Табакова. В 2000 году он впервые снялся в американском фильме «Танцы в «Голубой игуане». Затем в его фильмографию добавились «15 минут славы», «Американская рапсодия», «Давай сделаем это по-быстрому», «Миссия невыполнима-4» и другие картины.
Ингеборга Дапкунайте
Ингеборга Дапкунайте. / Фото: www.buro247.ru
Актриса, родившаяся в Вильнюсе в 1963 году, в 30-летнем возрасте переехала в Великобританию, обосновалась в Лондоне и успешно снимается в европейских и американских фильмах и сериалах. На её счету работы в картинах «Человек-паук: Возвращение домой» и «Человек-паук: Вдали от дома», «Оккупированные», «Ганнибал: Восхождение» и многие другие. Стоит отметить, что актриса не отказывается и от приглашений российских режиссёров.
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