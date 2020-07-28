Изменения, которые ждут организм через 28 дней при отказе от алкоголя

В период праздников и отпусков мы частенько забываем, что алкоголь очень опасен для организма, и регулярное его употребление приводит ко множеству неприятных последствий. А вот отказ от алкоголя в точности наоборот — способствует улучшению здоровья. Как именно? Подробный ответ на этот вопрос вы найдете ниже.







Любите выпить бутылочку пива после тяжелого рабочего дня, чтобы расслабиться и «разгрузить мозги»? А может быть бокал вина за ужином для лучшего пищеварения и хорошего аппетита? Хотим вас разочаровать, подобные привычки не идут на пользу ни вашему ментальному, ни физическому здоровью. Лучше как можно скорее от них отказаться. А чтобы у вас появилось больше мотивации, приведем подробную хронологию изменений за 28 дней без спиртного.



Первая неделя

Вторая неделя

Третья неделя

Четвертая неделя