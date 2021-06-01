Как царь Хаммурапи превратил Вавилон в самое могущественное государство Древнего мира

Вавилонский царь Хаммурапи.

Карта Древнего Вавилонского царства.

Руины величайшего государства своего времени - Вавилонского царства.

При Хаммурапи Вавилон превратился в могущественную империю.

Кодекс Хаммурапи - лишь одно из многочисленных достижений этого великого правителя.

Хаммурапи - строитель и завоеватель

Вавилонское государство расширилось и стало процветающим при Хаммурапи.

Хаммурапи знал толк в саморекламе.

Вавилонский царь был очень мудрым правителем и грамотным политиком.

Кодекс Хаммурапи - образец правовой модели

Кодекс Хаммурапи, высеченный на камне.

Развалины великого Вавилона.

Остатки этого великого царства хранят отблески былого величия.

Хаммурапи - великодушный правитель

Ворота Иштар в Вавилоне.