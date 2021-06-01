Как царь Хаммурапи превратил Вавилон в самое могущественное государство Древнего мира

В месте встречи великих рек Тигр и Евфрат, когда-то стоял великий древний город Вавилон. Небольшая территориальная община выросла в невероятно могущественное Вавилонское царство. Вавилон неоднократно подвергался набегам и разрушениям, прекратил он своё существование во 2 веке, но слава этого величайшего государства жива и сегодня. Своим величием Вавилон практически во всём обязан самому знаменитому из своих царей – Хаммурапи. Этот человек сумел превратить Вавилон в важнейший экономический и культурный центр Ближнего Востока. Что же такого особенного сделал этот царь, что имя его на слуху, спустя почти четыре тысячелетия после смерти?
Когда был рождён Хаммурапи — доподлинно установить историкам не удалось. Единственное, что уверенно утверждают специалисты, это то, что он был очень молод, когда взошёл на престол. Кроме этого, загадкой для учёных является и имя знаменитого вавилонского царя. Некоторые из экспертов считают, что это «Хамму-раби», что означает «предок велик». Есть специалисты, которые склоняются к версии, что на самом деле это «Хамму-рапи», то есть «предок-целитель».
Вавилонский царь Хаммурапи.
На заре правления Хаммурапи, Вавилония была весьма скромным государством. Несколько относительно небольших городов в радиусе меньше ста километров. До наших дней не дошло бы и время начала правления этого царя, если бы не вавилонская традиция называть годы по каким-либо знаковым деяниям царей. Начало правления Хаммурапи ознаменовалось установлением «справедливости». Это было прощение всех долгов всем жителям. Второй год этого царя на престоле вавилоняне назвали «год справедливости Хаммурапи». Это был период с 1793 по 1750 год до нашей эры.
Карта Древнего Вавилонского царства.
Руины величайшего государства своего времени - Вавилонского царства.
Вавилон к этому моменту был очень молодым государством — ему было менее сотни лет. Первые пятнадцать лет правления Хаммурапи никак не отражены в исторических документах. Историки знают только то, что царь активно отстраивал своё государство и расширял его за счёт завоевания соседних народов. Делал он это весьма успешно и царство значительно увеличилось в размерах.
При Хаммурапи Вавилон превратился в могущественную империю.
Более всего, конечно, этот правитель запомнился благодаря Кодексу Хаммурапи, который был начертан на каменных столбах. Эти столбы равнялись человеческому росту и были размещены во всех городах вавилонского царства. Но этот свод из 282 законов был лишь одним из огромных достижений харизматичного лидера, превратившего ничем не выдающийся город-государство Вавилон, в доминирующую державу древней Месопотамии.
Кодекс Хаммурапи - лишь одно из многочисленных достижений этого великого правителя.
Во всё время своего правления, Хаммурапи служил прекрасным образцом того, как нужно сочетать военную мощь, дипломатическое искусство и политическое мастерство для создания и контроля империи, простирающейся от Персидского залива вглубь страны. Помимо высекания законов на каменных столбах, этот великий человек был мудрым правителем, отважным воином, искусным дипломатом и великолепным администратором.
Хаммурапи стал величайшим из царей своего времени, потому что он был проницательным государственным деятелем. Он невероятно ловко проложил себе путь к господству в регионе. Вавилонский царь умел заключить очень нужный союз и также лихо разорвать его, как только он становился невыгодным. Хаммурапи владел чрезвычайно развитой для тех времён шпионской сетью. Он был самым информированным правителем в регионе. Изощрённая дипломатия способствовала продвижению интересов Вавилонского царства. Одновременно с этим царь наращивал военную мощь. Правление Хаммурапи походило на искусную шахматную партию, где царь безоговорочно выигрывал.
Хаммурапи - строитель и завоеватель
Вавилонское государство расширилось и стало процветающим при Хаммурапи.
Хаммурапи стал первым вавилонским царём, воздвигшим защитные стены вокруг города. В то же время правитель постарался снискать расположение своих подданных, издав прокламацию, аннулирующую все их долги. Этот широкий жест царь повторял за время своего правления четырежды. Подобно современному губернатору или мэру, который повышает свою популярность за счёт ремонта дорог и строительства мостов в своем родном городе, Хаммурапи ещё больше укрепился в политическом плане, реализовав целый ряд масштабных инфраструктурных проектов. Он построил храмы, зернохранилища, дворцы, мост через реку Евфрат, который позволил городу расширяться на обоих берегах. Хаммурапи вырыл большой оросительный канал, который стал защищать вавилонскую землю от наводнений.
Хаммурапи знал толк в саморекламе.
Сделанные им вложения окупились сторицей, поскольку Вавилон постепенно превратился в богатое и процветающее государство. Хаммурапи, в свою очередь, позаботился о том, чтобы все знали, что только он причастен ко всему, что несёт стране процветание. Царь следил за тем, чтобы обо всех удачах было донесено народу. Например, когда он построил канал, то постарался проинформировать всех о том, что он только выполняет свои обязательства перед богами, которые доверили ему эту землю. Очень грамотный пиар.
«Берега Евфрата с обеих сторон я превратил в возделываемые земли», - провозгласил Хаммурапи, согласно «Истории цивилизации» историка Уилла Дюранта. «Я насыпал кучи зерна, я обеспечил землю безупречной водой… Разрознённых людей я собрал и обеспечил пастбищами и водой. Я дал им всё, я выпас их в изобилии и поселил в мирных жилищах».
Вавилонский царь был очень мудрым правителем и грамотным политиком.
После нескольких десятилетий строительства Вавилона Хаммурапи стал достаточно силён, чтобы начать захватнические войны. Чем он весьма успешно и занялся. Хаммурапи быстро завоевал Эшнунну на востоке, Ассирию на севере, Ларсу на юге и Мари на западе. Царь умел очень ловко, хотя и двулично сочетать силу и дипломатию. Хаммурапи заключал союзы с другими правителями, а затем разрывал их, когда это было ему удобно. Он также вёл войну чрезвычайно хитрыми способами. Одна из его знаменитых уловок заключалась в том, чтобы перекрыть водоснабжение осаждённого города. Затем он либо использовал жажду, чтобы заставить правителей города сдаться, либо внезапно выпускал на город потоки воды, что вызывало разрушительное наводнение. После этого атака всегда была обречена на успех.
Кодекс Хаммурапи - образец правовой модели
Кодекс Хаммурапи, высеченный на камне.
Сложный правовой кодекс Хаммурапи охватывал все вопросы жизнедеятельности государства: начиная от безопасности, строительства, принципов наследования, дисциплины, поведение рабов, налогов и заканчивая сборами, которые древние ветеринары должны были платить за право лечить быков и ослов. Это, конечно, не было первой в истории правовой системой, Хаммурапи фактически включил в свой кодекс законы, созданные предыдущими царями. Но главное было то, что он фактически реализовал идею общества, построенного на принципе закона и порядка, применимого ко всем.http://funhere.ru/?p=17479
Развалины великого Вавилона.
Эксперты в этой области говорят, что там есть много законов, которые сегодня мы бы квалифицировали как суровые или варварские. Вместе с этим есть и другие, которые предполагают заботу о простых гражданах и ответственность за преступления и нарушения прав других людей. Правовая система Хаммурапи включала в себя привычные сегодня особенности, такие как принцип презумпции невиновности. Согласно этому принципу, для того, чтобы осудить человека, сначала надо было собрать доказательства его вины. Кроме этого, кодекс регулировал и предусматривал даже выплату алиментов.
Остатки этого великого царства хранят отблески былого величия.
Хаммурапи - великодушный правитель
В некотором смысле Кодекс Хаммурапи также был инструментом связи с общественностью, его способом тонко рекламировать себя как мудрого и доброго царя. С этой целью сохранившийся образец каменных столбов Хаммурапи изображает его встречу с Шамашем, вавилонским богом Справедливости. Царь хотел, чтобы подданные воспринимали его не только как великодушного правителя, защищающего своих граждан. Хаммурапи желал являть собой для своих граждан некий симбиоз богов на Земле, военного вождя, великого строителя и строгого, но справедливого судьи.
Ворота Иштар в Вавилоне.
Хаммурапи был первопроходцем в сфере политической саморекламы. Тем не менее, созданный им имидж не был сплошной показухой. Он был по-настоящему доброжелательным правителем, который хотел, чтобы его подданные жили лучше. В переписке царя со своими должностными лицами он ясно даёт понять, что любой, кто посчитает, что суд несправедливо обошёлся с ним, может обратиться к своему царю за апелляцией. Как пишет его биограф Ван Де Миероп, «Хаммурапи гарантировал, что все люди будут оценены справедливо и не должны бояться его власти».
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии