8 вредных сочетаний продуктов, которые станут для желудка испытанием на выносливость

Не любой приятный выбор еды полезен.

1. Кофе или чай и продукты, богатые железом

Не лучшее сочетание для хорошей усвояемости продуктов. /Фото: img.alicdn.com

2. Хлопья и апельсиновый сок

С таким завтраком следует быть поаккуратнее. /Фото: cdn.xplace.com

3. Газированные напитки и пицца

Вкусное, но опасное сочетание. /Фото: smilepizza.com.ua

4. Салат и нежирная заправка

Салат с авокадо очень полезен. /Фото: naurok-test.nyc3.cdn.digitaloceanspaces.com

5. Фрукты и ягоды с другими продуктами

Не лучший вариант для завтрака. /Фото: paprikaliving.com

Фрукты лучше есть без дополнительных продуктов. /Фото: img.itdg.com.br

6. Вода вместе с едой

Воду лучше оставить на потом. /Фото: cdn.shopify.com

7. Жареная еда с крахмалом

Вкусное блюдо, но очень тяжелое для пищеварения. /Фото: img-global.cpcdn.com

8. Омлет с мясными продуктами

Опасное сочетание для здоровья. /Фото: v.img.com.ua